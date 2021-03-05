Планомерная кампания деиндустриализации Украины, начатая ещё в 1990-х, неизбежно приносит свои горькие плоды: миллионы украинцев становятся дешёвой рабсилой, обеспечивающей экономическое чудо в других странах. И это лишь одна из проблем

Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал адвокат и правозащитник Андрей Гожый.

— Андрей, недавно СМИ показывали украинцев, буквально штурмовавших польскую границу: попасть на заработки становится сложнее, в частности из-за пандемии коронавируса и обусловленных этим проблем. А дома работы нет. Почему, на ваш взгляд, в течение последних лет так изменился украинский рынок труда, что миллионы граждан вынуждены искать работу в других странах?

Андрей Гожый: Евромайдан в 2014-м стоял не за Бандеру © Facebook, Андрей Гожый

Остаётся возможность применить себя в других странах. Подписание соглашения о как бы туристическом безвизовом режиме позволило людям нелегально уезжать на заработки в страны Евросоюза. Основным потребителем нашей рабочей силы является Польша. Таким образом, получилось, что украинская рабочая сила — дешёвая, копеечная. Чем с удовольствием пользуются капиталисты из Евросоюза.

— Едут в основном в Польшу?

— По моим наблюдениям, на Польшу приходится основной процент наших гастарбайтеров. Едут также и в Чехию, в Словакию, но больше в Польшу, так как сейчас это очень динамично развивающаяся страна, это такой восточноевропейский тигр, восточноевропейский Китай, условно говоря. Китай в своё время совершил прорыв благодаря дешёвой рабочей силе. Так же поступают и поляки. С одним отличием: дешёвая рабочая сила у поляков — это украинцы. Андрей Гожый: кто он © Facebook, Андрей Гожый - адвокат

Поляки контролируют костяк экономики, являются менеджерами, управленцами, а прибавочный продукт им обеспечивает дешёвый труд украинцев.

— Украинское государство как к этому относится?

— Тут надо сказать несколько слов касательно нашего украинского государства. Раз такая ситуация сложилась, как оно себя ведёт? Оно абсолютно не защищает интересы своих граждан за рубежом, не проводит переговоры о нормальном медицинском страховании, обслуживании, о социальных выплатах…

Просто, я думаю, существует сговор. Наши правители получают определённые выгоды. Закрываются (у европейцев. — Ред.) глаза на коррупцию, на отмывание денег через страны ЕС, а за это осуществляется поставка ресурса, и это выражается не только в сырье, в древесине, но и в людях.

— Вы упомянули о программе деиндустриализации страны. Полагаете, что это намеренно осуществляется? Как-то это связано с известными событиями 2014 года?

— Программа деиндустриализации берёт своё начало с 1991 года, и она уверенно проводилась все эти годы. В 2014 году произошло лишь ускорение процесса. С другой стороны, может быть, и тот же Майдан в 2014 году произошёл в том числе из-за деиндустриализации. Это такие взаимовлияющие, взаимосвязанные процессы.

Поскольку нам уготована роль сырьевой колонии, то имеем следствия. Одно из правил: высоких технологий на территории подконтрольной страны быть не должно, здесь должна быть максимум первичная обработка сырья и низкокачественный, низкосортный аграрный сектор, тоже без продукции с высокой добавленной стоимостью. Это решает для западных капиталистов две проблемы. Во-первых, удешевляет ресурсы, соответственно, увеличивает норму прибыли. И, во-вторых, у них появляется новый рынок сбыта товаров с высокой добавленной стоимостью.

Мы дошли уже до того, что австрийцы нам продают мебель, сделанную из карпатского леса.

— Получается, это продуманная и последовательная политика, а события 2014 года — только одно из звеньев цепочки, начало которой теряется в 1990-х?

— Больше того, это не то чтобы продуманная политика, это законы экономики. Так работает экономическая система капитализма, империализма… Тут клубок взаимосвязанных процессов.

Андрей Гожый о закрытии телеканалов: Это наказание за соглашательскую политику © Facebook, Андрей Гожый

Да, тут многокомпонентная ситуация, но её исходной точкой, своеобразным спусковым крючком я считаю события августа 1991 года, когда была разрушена, уничтожена наша Советская Родина.

— Кстати, на днях Горбачёв отметил своё 90-летие…

— Да, и некоторые блогеры по этому поводу проводили в соцсетях голосование — чего пожелать юбиляру. Мне просто этические соображения не позволяют рассказывать, чего люди ему пожелали. Но только 7% из проголосовавших пожелали ему здоровья. Остальные 93% высказывали пожелания, не связанные с мирной старостью, здоровьем и хорошей загробной жизнью.

— Это понятно, но, если вспомнить те времена, то представляется, что винить одного только Горбачёва будет не очень правильно, пожалуй, мы все виноваты. Оказались слишком доверчивыми.

— Виноваты, возможно, и все, но ведь для того и существует высшее должностное лицо в государстве — а Горбачев был первым и последним президентом СССР, главнокомандующим, — для того, чтобы в критический момент всеобщей растерянности взять ситуацию в свои руки.

Психология утверждает, что толпа всегда истерична, толпа может чего-то не видеть, не знать, не понимать, склоняться к каким-то сиюминутным решениям. Но для этого и существует институт главнокомандующего, этот человек должен сделать всё для сохранения государственности. Проявить в критический момент даже определённую жёсткость, может быть, и жестокость — для сохранения страны. А не стать ренегатом, не встать на сторону врага и способствовать разрушению страны.

Изучив вопросы Беловежского соглашения, юристы созданного тогда Конституционного комитета сделали заключение, что подобные договоры не являются конституционными. Налицо была антиконституционная деятельность, и задача высшего должностного лица заключалась как раз в том, чтобы немедленно пресечь это. Тем более что в Конституции СССР были и законные способы отделения. Но не могли руководители трёх республик собраться и договориться развалить Союз. Но увы, Горбачёв не нашёл в себе силы заставить всех действовать по Конституции.

И кровь всех постсоветских конфликтов — Карабах, Приднестровье, Чечня — эта кровь и на руках Горбачёва, потому что эти конфликты стали следствием неконституционного неконтролируемого развала страны. Если мы должны были разойтись, то могли бы разойтись бескровно, по-человечески, договорившись обо всём.

— К сожалению, историю можно переписывать, но её нельзя переделать. Перейдём от одного президента к другому — к Владимиру Зеленскому. Он во время избирательной кампании обещал снизить тарифы, повысить доходы населения, самое главное — обещал добиться мира. На ваш взгляд, собирается ли он и может ли ещё выполнить эти свои обещания?

— Политические обещания даются на Украине с одной только целью — с целью вхождения во власть. Поскольку потом никто не собирается их исполнять, более того, будут действовать вопреки этим своим данным обещаниям. И нет никаких механизмов, нет развитого гражданского общества, политических партий, других институтов, которые могли бы заставить политика понести ответственность, хотя бы политическую, за неисполнение своих предвыборных обещаний.

За год до следующих выборов он наобещает что-то новое, посадит пару журналистов, закроет ещё пару телеканалов. Изменит избирательное законодательство под себя — и вуаля, если не появится какой-то очередной Голобородько или, условно говоря, анти-Порошенко, которому доверил бы народ свои голоса, то останется этот бывший Голобородько на второй срок.

— Считаете, что это реальный прогноз?

— На данный момент украинский политикум, несмотря на все причуды господина Зеленского, не выдвинул ему должного конкурента.

Порошенко зажат в тиски своего дикого, буржуазного пещерного национализма, деля это электоральное ложе с Юлией Тимошенко и прочими.

Глава МВД Арсен Аваков, если верить СМИ, вроде как произнёс примечательную фразу о том, что русский язык принадлежит не только России, но и Украине — что я расцениваю как заявку на политическую борьбу, поскольку у нас все президенты приходили к власти благодаря голосам русскоязычных. Возможно, что Аваков, как самая сильная сейчас фигура, у которой есть хотя бы институциональная власть, может побороться за кресло президента.

— Учитывая сегодняшнюю ситуацию, то есть помня о закрытии телеканалов, о гонениях на инакомыслящих, о репрессивных законах, о тлеющем, но, как кажется, готовом снова разгореться конфликте на востоке страны, чего нам ждать завтра? Возможно, ждать досрочных выборов, каких-то перемен? Или, напротив, нынешняя власть сумеет добиться закрепления существующего положения вещей?

— Насколько мне известно, у нас тут, по слухам, Виктор Медведчук уверенно шёл к тому, чтобы добиться как минимум парламентского кризиса и перевыборов. Зеленский сработал на упреждение, воспользовавшись тем, что в деятельности партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», ОПЗЖ, было допущено много крупных ошибок.

— Например?

Андрей Гожый про 2020 год: У Зеленского не болит голова за лохторат © Facebook, Андрей Гожый

А что есть взамен? Есть всеукраинская структура рабочая? Нет, потому что от них на местах избрались те же люди, которые, условно, вчера избирались от Порошенко. Лидеры общественного мнения? Тоже нет…

И люди Зеленского удачно воспользовались ситуацией, провели такую зачистку псевдооппозиционного блока, который на самом деле я не считаю оппозиционным. В результате Зеленскому сейчас ничего не угрожает, Верховная Рада голосует, как по часам, за всё, что нужно.

На данный момент можно сказать, что Зеленский укрепился. О чём говорит, в частности, и факт лютования Службы безопасности Украины, которая действует сегодня так же, по тому же принципу, по какому действовала и в 2014-2015 годах. Буквально под копирку начинает грести людей…

Вот тот же эксперт Юрий Дудкин, задержанный по подозрению в госизмене. Читаешь, а это всё просто как будто бы списано с подозрения журналисту Василию Муравицкому. Те же штампы: работал на страну-«агрессора», критиковал власть…

Поэтому вопрос сейчас заключатся в следующем: сумеет ли та политическая сила, которая считает себя оппозиционной, действительно стать реальной системной оппозицией? Возможности у них для этого есть. Но… Надо будет немного поумерить свои финансовые аппетиты и поработать на благо общества.