Закрытие госграниц Белоруссии может быть связано как с политическими мотивами президента Александра Лукашенко, так и с эпидемиологической ситуацией в стране. Об этом политолог Алексей Кочетков сказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт ответил, как закрытие границ повлияет на протесты © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Насколько я знаю, в Белоруссии очень тяжелая ситуация с пандемией. Огромное количество моих знакомых в Минске или болеют, или уже переболели. Власти абсолютно не контролируют ситуацию. Трактор, водка и свежий воздух — рецепт Александра Лукашенко - не помогают», — отметил Кочетков.

В то же время он не исключил, что Лукашенко таким образом решил ограничить возможность перемещения через границу «нежелательных для него лиц».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.