Ранее Минск принял решение закрыть границы Белоруссии в декабре на выезд. Еще раньше, в конце октября, власти Белоруссии приостановили въезд в страну через наземные пункты пропуска из Латвии, Литвы, Украины и Польши.
«Насколько я знаю, в Белоруссии очень тяжелая ситуация с пандемией. Огромное количество моих знакомых в Минске или болеют, или уже переболели. Власти абсолютно не контролируют ситуацию. Трактор, водка и свежий воздух — рецепт Александра Лукашенко - не помогают», — отметил Кочетков.
В то же время он не исключил, что Лукашенко таким образом решил ограничить возможность перемещения через границу «нежелательных для него лиц».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.