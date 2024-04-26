https://ukraina.ru/20240426/1054754357.html

Кулеба иностранных дел закончил "эру мира"

Кулеба иностранных дел закончил "эру мира" - 26.04.2024 Украина.ру

Кулеба иностранных дел закончил "эру мира"

Во всяком случае, завершение "эры мира" Кулеба констатирует в своём интервью в The Guardian, опубликованном 24 апреля. И, понятно, раздаёт руководящие указания – Запад, дескать, должен производить больше оружия, чтобы хватило на все потери ВСУ. Значение слова "дипломатия" ему непонятно во всех смыслах

2024-04-26T15:48

2024-04-26T15:48

2024-04-26T15:48

эксклюзив

украина

россия

переговоры

дипломатия

the guardian

дмитрий кулеба

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Примерно на 80% интервью состоит из славословий в адрес "союзников", которые, наконец-то, приняли решение о военных поставках.Интересным моментом было то, что Кулеба объяснил: объявленное 23 апреля решение о прекращении консульских услуг для украинских мужчин призывного возраста, проживающих за границей, с поставками оружия никак не связано. Дело исключительно в справедливости и в том, что "парни в окопах очень устали" и "они не понимают, почему правительство не пытается привлечь больше людей к участию в войне" (вопросов о том, как они в принципе оказались в окопах, они не задают, а зря).Элемент справедливости тут действительно есть, но вопрос в другом – претендует ли Украина на статус правового государства или нет? Оно, в соответствии с Конституцией, обязано заботиться о своих гражданах за рубежом. Но вот что говорит спикер ОП Михаил Подоляк: "это же услуга, а не обязанность государства это делать. Государство останавливает эту услугу, потому что определенные граждане остановили свои обязанности перед государством".Что значит – не обязанность? Особенность госуслуг (во всяком случае – в сфере оформления государственных документов) в том, что их может предоставить только государство. А государство отказывается от предоставления этой услуги, причём отказывается выборочно – "Паспортный сервис" приводит перечень категорий граждан, которым получать документы можно.Более того, люди не могут получить документы, уже оформленные и оплаченные! Но министр ничего особенного в этом не видит…Другая важная тема интервью – завершение войны."Каждый раз, когда я прохожу мимо похорон солдата, я удваиваю и утраиваю свои усилия, чтобы положить этому конец", – уверяет Кулеба, но тут же объясняет, что он ни в коем случае не имеет в виду переговоры. Что вы – никак нельзя. Только война до последнего украинца…Даже журналисты The Guardian с некоторым недоумением констатируют, что глава украинского МИД "пренебрежительно отнёсся к тем, кто утверждал, что после более чем двух лет полномасштабной войны Украине пора вести переговоры". Он уверен, что с "дьяволом" нельзя договариваться. Надо было ещё уточнить, что достигнутые с "дьяволом" договоренности не надо выполнять, чем Украина и занималась восемь лет минского процесса. Но Кулеба, конечно, такого не скажет, потому что возникнут сомнения – может дело не в "дьяволе", а в невыполнении соглашений?Тем не менее, переговоры когда-то да будут. По убеждению Кулебы, Россия начнёт переговоры, когда её военная позиция будет "близка к краху".Тут, правда, остаётся непонятным – получается в 2014-15 годах и в марте 2022 года Россия была близка к краху? А потом что случилось? Она куда-то от него отодвинулась?Остаётся некоторая недоговоренность – если бы Кулеба сказал, что России нельзя верить, она использует любую передышку для укрепления своей военной силы (и тут можно сослаться на минские и стамбульские переговоры), тогда его рассуждения были хотя бы последовательны и где-то логичны. Но он понимает, что если он пообещает взять Кремль, его сочтут идиотом.Пусть к переговорам, с точки зрения Кулебы, выглядит так: "успех на поле боя и коалиция стран, которая поддержала бы мирную формулу Зеленского о выводе российских войск, репарациях и трибунале по военным преступлениям".Как эта схема в принципе должна работать и где имели место быть такие примеры украинские должностные лица не объясняют – то ли по недостатку воображения, то ли боятся, что их неправильно поймут (если они, например, сошлются на опыт Вьетнама). Зеленский упоминает "зерновую сделку", но забывает, что украинские порты заблокировала сама же Украина. "Википедия", заботливо отредактированная сотрудниками ЦИПсО, объясняет:"Россия начала морскую блокаду украинских портов на Чёрном море. Сразу после начала войны Украина объявила свои морские порты закрытыми и заминировала акваторию. (…) Россия требовала, чтобы Украина для возобновления экспорта разминировала акваторию Одесского порта, однако Киев опасался того, что после снятия минных заграждений Одесса окажется открытой для российского нападения".В общем, представление Кулебы о переговорах достаточно неопределённое, что, в принципе, должно удовлетворить Запад – продолжать конфликт в таких условиях можно долго. Как минимум до того момента, пока не будут устранены Зеленский и Кулеба.В завершение Кулеба подтверждает свою недоговороспособность:"Я думаю, что в конце этой войны выживет только одна сторона, и это будет Украина. Но когда я говорю "выжить", я не имею в виду, что Россия перестанет существовать как страна".В английском варианте именно "country" – страна, а не "state" – государство. Т.е., территория с населением должны остаться, а государство должно поменяться. Что именно он имеет в виду, видно на примере современной Украины.Однако, никто не должен считать, что войны на этом закончатся – ведь Кулеба завершил "эру мира". Так что шансов выжить у украинцев нет.

https://ukraina.ru/20240116/1052714892.html

https://ukraina.ru/20240413/1054496557.html

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эксклюзив, украина, россия, переговоры, дипломатия, the guardian, дмитрий кулеба