https://ukraina.ru/20240426/1054744125.html

"Ярослав Мудрый": как киевскому режиссеру предлагали Родину продать

"Ярослав Мудрый": как киевскому режиссеру предлагали Родину продать - 26.04.2024 Украина.ру

"Ярослав Мудрый": как киевскому режиссеру предлагали Родину продать

В СССР официальной датой основания Киева было принято считать 482-й год. На грядущее 1500-летие столицы УССР планировались широкомасштабные праздничные мероприятия, которые должны были ознаменовать собой дружбу народов многонационального Советского Союза. Одним из таких мероприятий в Госкино запланировали выход фильма "Ярослав Мудрый"

2024-04-26T16:00

2024-04-26T16:00

2024-04-26T16:00

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26 апреля 1982 года в Киеве состоялась премьера фильма "Ярослав Мудрый".Так как историческое кино подразумевает огромные финансовые и материальные затраты, а в случае с "Ярославом Мудрым" ещё присутствовал контекст – дружба народов – приняли решение поручить эту работу двум киностудиям сразу: "Мосфильму" и Киевской киностудии им. Довженко. Режиссером назначили хорошо зарекомендовавшего себя уроженца львовской области Григория Романовича Кохана.Кохан изначально, с 1962 года, работал на Киевской киностудии научно-популярных фильмов. Только в 1969 году по приглашению писателя-сценариста Михаила Стельмаха он перешёл на Довженко для съёмок фильма по его одноименному роману "Хлеб и соль" (1970). Но, пожалуй, одной из его самых известных работ является посвящённый советской милиции 10-ти серийный телефильм "Рождённая революцией", съёмки которого начались в 1974 году, а закончились в 77-м. Позже, в 1990 году, он будет участвовать в съёмках другой не менее известной многосерийной киноэпопеи "Война на западном направлении".Получив задание, Кохан сразу же подключился к работе над сценарием, который писал известный украинский писатель уроженец Полтавской губернии Павел Архипович Загребельный. За основу он взял свой изданный в 1968 году исторический роман "Диво". Когда к работе подключился Кохан, он, как бывший документалист, сразу же внёс свои правки, и в результате сценарий получился лишь по мотивам романа Загребального с использованием материалов из "Повести временных лет". Фильм начинается цитатой из этой первой древнерусской летописи и заканчивается так же цитатой оттуда. Не обошлось и без художественного вымысла.Утвердив в Госкино сценарий и съёмочную группу, режиссёр приступил к подбору актёров. Уже много лет спустя сам Кохан вспоминал, что:"На главную роль князя Ярослава пробовали где-то 30 актёров, а нужного типажа всё не было... И вот когда мы почти потеряли надежду, из Брянского драматического театра приехал актёр, который никогда раньше не снимался в кино, Юрий Муравицкий, и я "почувствовал", что это – Ярослав, и не ошибся... Он блестяще сыграл князя".Так как фильм был совместным, то и актёрский состав был смешанный, московско-киевский. Отца Ярослава, великого князя киевского Владимира Святославича сыграл московский актёр Пётр Вельяминов, известный по роли в фильме "Командир счастливой "Щуки" (1972) или по роли капитана сухогруза в фильме Станислава Говорухина "Пираты XX века" (1979), и по массе других прекрасных киноролей, коих великое множество.Жену Ярослава, Ингигерду, также сыграла дебютантка в кино актриса киевского театра им. И. Франко Людмила Смородина.Подобрав актерский состав, творческий коллектив двух студий приступили к съёмкам. География расположения студий также повлияла и на географию съёмок. Так княжеский дворец построили в Подмосковье, Киев XI века отстроили под Обуховым, в нескольких десятках километров от Киева, а панораму древнего Новгорода создали в павильоне Довженко. В этой работе отличились художники "Мосфильма" супруги Лариса и Виктор Жилко.Так же огромный вклад в создание фильма внесли и мастера-бутафоры с "Мосфильма". Для массовых батальных сцен в мастерских московской студии одних только жестяных древнерусских шлемов изготовили 12 000, а ведь были ещё щиты, мечи, кольчуги… всего и не перечислить. Одним словом, работа была проделана колоссальная.Однако помимо несомненных выгод в работе над этим историческим полотном сразу двух студий, были и свои оборотные, негативные стороны. Григорий Кохан вспоминал:"Очень сложно и напряжённо рождался фильм – от сценария и до выхода копии... Буквально каждый эпизод вырастал из споров, в муках, работа шла тяжело и медленно".Съёмки несколько затянулись, но закончились вовремя – в 1981 году, то есть к запланированному празднику. 26 апреля 1982 года состоялся премьерный показ "Ярослава Мудрого" в Киеве. Особой популярности фильм не приобрёл, за прокатный период его посмотрели всего 17,5 млн. человек, но и это было, даже по советским меркам, весьма неплохо.На 15-ом Всесоюзном кинофестивале в Таллине (1982) лента получила приз и диплом жюри. Кроме СССР её показывали в ГДР (премьера 25 марта 1983 года), Венгрии (9 июня1983 года), в Финляндии (17 августа 1984 года), а 23 мая 1988 состоялась премьера "Ярослава Мудрого" на телевидении ФРГ.Уже после премьеры, в 1982 году Кохан с делегацией советских кинематографистов посетил Америку. Там он встретился с продюсером, с которым познакомился на съёмочной площадке "Ярослава Мудрого" еще во время Московской олимпиады 1980 года. Завязался разговор. Режиссёр впоследствии рассказывал о нем так:"Говорит: "Господин Кохан, Вы сказали, что картина Вам обошлась в полтора миллиона, это ложь, никто не верит. Такую картину за полтора миллиона … у нас самая дешёвая картина стоит не менее 6-ти миллионов долларов, а тут – рублей. В связи с тем, что вы ещё молодой и такие вещи снимаете, мы бы хотели, чтобы Вы сняли в Голливуде картину. И более того, вот сейчас… возьмите", - и чек показывает на 20 миллионов долларов, приступай к работе".Подобное предложение поставило советского режиссёра в невероятно неудобное положение. С одной стороны, за эти деньги можно было снять десяток фильмов уровня "Ярослава Мудрого", с другой – в этом предложении Григорий Романович почувствовал некоторую угрозу. Ему – советскому режиссеру – предлагают 20 миллионов долларов."Я говорю: "С великой охотой. Надо помочь Голливуду? Почему бы и нет. Но необходимо обратиться в Верховную Раду, дадут ли, почитать сценарий". Он говорит: "Это само собой, это мы знаем. Но ещё одно такое перед Вами условие – Вы напишите заявление, что Вы просите политическое убежище". А мы сидели так, выпивали, я его ещё водкой угощал, которую привёз с Киева. И знаете, когда мне сказали, что за деньги меня можно купить… Я так немного подумал, открыл двери: "Хлопцы, чтобы я вас больше не видел".Кохан вернулся в Москву и в коридоре Мосфильма столкнулся с усмехающимся руководителем вернувшейся из США группы. Тот сказал: "Ну, Григорий Романович, не ожидал от тебя". "Чего именно", – удивился Кохан. "Ну как? Тебе 20 миллионов долларов, а ты его за шкирку и за дверь? Молодец", – засмеялся киночиновник и пошёл. Кто ему рассказал об американской попытке подкупа, для Кохана так навсегда и осталось загадкой.В общем и целом, фильм не произвёл на публику и критиков большого впечатления. О нем было написано огромное количество статей, но все они сходятся в том мнении, что сыгравшие роли наших давних пращуров актеры не раскрыли своих потенциалов.Тем не менее, фильм занял своё место в анналах отечественного кино, даже по той простой причине, что в них насчитывается не так много лент, посвящённых первым столетиям существования Руси. Даже с этой точки зрения "Ярослава Мудрого" интересно пересматривать, не говоря уже о том, что в нём сыграла целая плеяда замечательных советских актёров.

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Алексей Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, русь, кино, фильм, кинематограф, киев, ярослав мудрый