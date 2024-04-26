Путин призвал законодателей принимать более чёткие и эффективные законы - 26.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240426/1054756772.html
Путин призвал законодателей принимать более чёткие и эффективные законы
Путин призвал законодателей принимать более чёткие и эффективные законы - 26.04.2024 Украина.ру
Путин призвал законодателей принимать более чёткие и эффективные законы
Президент России Владимир Путин призвал российских парламентариев разрабатывать более четкие, понятные и эффективные законы. Его слова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"
2024-04-26T16:07
2024-04-26T16:07
новости
россия
владимир путин
законодательство
совет федерации
закон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/06/1053752422_0:49:1358:813_1920x0_80_0_0_2929b664500becf3524a774bf8fb414b.jpg
Путин выступил на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ."Нужно и дальше повышать качество нормотворческой культуры. Добиваться, чтобы законы были более чёткими, понятными и эффективными с точки зрения их права применения", - подчеркнул президент России.Он также напомнил слова отечественного ученого, юриста Иосифа Алексеевича Покровского, который более ста лет назад говорил, что базовые требования к праву это прежде всего его определенность и точность.По словам Путина, Россия должна не только гордиться глубокими традициями нашей правовой школы, но и применять её богатейшее наследие сегодня на практике.
https://ukraina.ru/20240423/1054669380.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/06/1053752422_0:0:1358:1020_1920x0_80_0_0_60f7dfb71a1f26a54adfbf797165454a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, законодательство, совет федерации, закон
Новости, Россия, Владимир Путин, законодательство, Совет Федерации, Закон

Путин призвал законодателей принимать более чёткие и эффективные законы

16:07 26.04.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Президент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин призвал российских парламентариев разрабатывать более четкие, понятные и эффективные законы. Его слова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"
Путин выступил на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.
"Нужно и дальше повышать качество нормотворческой культуры. Добиваться, чтобы законы были более чёткими, понятными и эффективными с точки зрения их права применения", - подчеркнул президент России.
Он также напомнил слова отечественного ученого, юриста Иосифа Алексеевича Покровского, который более ста лет назад говорил, что базовые требования к праву это прежде всего его определенность и точность.
По словам Путина, Россия должна не только гордиться глубокими традициями нашей правовой школы, но и применять её богатейшее наследие сегодня на практике.
23 апреля, 13:29
Аксёнов призвал ужесточить миграционную политику и изменить законодательствоПредставители Крыма планируют выступить с предложениями по изменению федерального законодательства в сфере миграции. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью специальному корреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой в эфире телеканала "Россия 24"
 
НовостиРоссияВладимир ПутинзаконодательствоСовет ФедерацииЗакон
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15Подпольщики остановили грузовой поезд под Киевом
16:07Путин призвал законодателей принимать более чёткие и эффективные законы
16:00"Ярослав Мудрый": как киевскому режиссеру предлагали Родину продать
15:48Кулеба иностранных дел закончил "эру мира"
15:33Силовики задержали нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
15:27"Шахтерская дочь" приехала в Москву
15:18Уральского блогера отправили в колонию за призывы ударить по Кремлю
15:15Усилия Запада безрезультатны: Пушков оценил позицию незападного мира по санкциям
15:11Превращают страну в милитаристскую автократию - Дубинский об отказе Киева от граждан за границей
15:10Киев бьёт по гражданским объектам в РФ при молчаливом согласии Запада - Шойгу
15:07Песков рассказал о дальнейших отношениях России и Европы
14:31Шизофреник-убийца и униженный в туалете: кто по заданию Киева вербует россиян в террористы
13:58Попадет ли Китай в ловушку Фукидида?
13:46Тупость на службе украинского неонацизма. Малограмотными людьми легче управлять
13:15Убийство Трампа и предательство семьи: интрига в президентской гонке США сохраняется
13:00Обвинения Шойгу, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 апреля
12:55Раскольники на Украине разрешили женщинам ходить в храм в шароварах
12:05"Большинство правительств не хотят, чтобы мы ими помыкали". Африка избавляется от Запада
11:58Ядерный ренессанс: как бы развивался мирный атом, если бы не авария на Чернобыльской АЭС - Юшков
11:53Продажа "Украины", опасное метро и русскоязычные дети. Что происходит в Киеве
Лента новостейМолния