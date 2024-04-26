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Путин призвал законодателей принимать более чёткие и эффективные законы

Путин призвал законодателей принимать более чёткие и эффективные законы - 26.04.2024 Украина.ру

Путин призвал законодателей принимать более чёткие и эффективные законы

Президент России Владимир Путин призвал российских парламентариев разрабатывать более четкие, понятные и эффективные законы. Его слова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"

2024-04-26T16:07

2024-04-26T16:07

2024-04-26T16:07

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Путин выступил на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ."Нужно и дальше повышать качество нормотворческой культуры. Добиваться, чтобы законы были более чёткими, понятными и эффективными с точки зрения их права применения", - подчеркнул президент России.Он также напомнил слова отечественного ученого, юриста Иосифа Алексеевича Покровского, который более ста лет назад говорил, что базовые требования к праву это прежде всего его определенность и точность.По словам Путина, Россия должна не только гордиться глубокими традициями нашей правовой школы, но и применять её богатейшее наследие сегодня на практике.

https://ukraina.ru/20240423/1054669380.html

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новости, россия, владимир путин, законодательство, совет федерации, закон