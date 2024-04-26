Путин призвал законодателей принимать более чёткие и эффективные законы
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Президент России Владимир Путин призвал российских парламентариев разрабатывать более четкие, понятные и эффективные законы. Его слова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"
Путин выступил на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.
"Нужно и дальше повышать качество нормотворческой культуры. Добиваться, чтобы законы были более чёткими, понятными и эффективными с точки зрения их права применения", - подчеркнул президент России.
Он также напомнил слова отечественного ученого, юриста Иосифа Алексеевича Покровского, который более ста лет назад говорил, что базовые требования к праву это прежде всего его определенность и точность.
По словам Путина, Россия должна не только гордиться глубокими традициями нашей правовой школы, но и применять её богатейшее наследие сегодня на практике.
23 апреля, 13:29Аксёнов призвал ужесточить миграционную политику и изменить законодательствоПредставители Крыма планируют выступить с предложениями по изменению федерального законодательства в сфере миграции. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью специальному корреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой в эфире телеканала "Россия 24"