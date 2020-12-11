Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен сохранить за собой власть в стране после ухода с поста президента, сказала белорусский политик Эльвира Мирсалимова в интервью Украина.ру

Ранее Лукашенко заявил о проведении в стране реформы власти, в результате которой до 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

«Затея с наделением полномочиями бессмысленного Всебелорусского собрания — показатель того, что никто никуда уходить не собирается. Руководя новообразованным надпарламентским и надпрезидентским органом власти, получаешь неограниченные, нерегламентированные и неконтролируемые полномочия», — подчеркнула Мирсалимова.

Компромисса не будет? К чему приведёт «полузакрытое» обсуждение конституционной реформы в Белоруссии © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк Интервью Мирсалимовой можно прочитать на нашем сайте.

В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Коллективный Пиночет. Какие реформы предлагает оппозиция в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного белорусского государства.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.