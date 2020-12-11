Ранее Лукашенко заявил о проведении в стране реформы власти, в результате которой до 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.
«Затея с наделением полномочиями бессмысленного Всебелорусского собрания — показатель того, что никто никуда уходить не собирается. Руководя новообразованным надпарламентским и надпрезидентским органом власти, получаешь неограниченные, нерегламентированные и неконтролируемые полномочия», — подчеркнула Мирсалимова.
Интервью Мирсалимовой можно прочитать на нашем сайте.
В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.
По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.
Его ближайшей сопернице Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.
США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного белорусского государства.
По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.