О неизбежности гражданской войны заявляла глава Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. Плохо, что совершаются шаги, лишь способствующие ускорению такого безрадостного сценария. Власть подкидывает дровишек, усиливая недовольство гражданского общества, считает белорусский политик Эльвира Мирсалимова

- Эльвира, насколько реалистичны 6 сценариев развития политической ситуации в Белоруссии, озвученных советником Тихановской — Александром Добровольским?

— «Сценарии», озвученные Тихановской, — это обычный способ навязывания смысловых клише, чтобы протестный электорат, получив очередную информационную жвачку, нужную тему для обсуждений, не отвлекался на собственные размышления, а продолжал рассуждать в рамках подкинутых конструкций, считая это своими собственными мыслями.

Да и официоз в очередной раз отрефлексирует, примется это обсуждать. И не важно, будет ли команда пиар-облизывателей при этом хихикать или же заходиться в привычной истерике — важно, что звучать будет это имя, эти идеи, эти смыслы. Игра в одни ворота.

А те, кто подобные сценарии время от времени подкидывает всем этим озвучивателям вроде Латушко, Тихановской или, скажем, Цепкало — от смены фамилий и лиц дикторов смысл не меняется, — продолжат методично и целенаправленно действовать по своему плану. И в тех планах ничего хорошего для России и Беларуси.

- Гражданская война в Белоруссии неизбежна?

— О неизбежности гражданской войны заявляла глава Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. Видимо, такую опасность руководство страны осознаёт. Плохо, что совершает шаги, лишь способствующие ускорению такого безрадостного сценария.

То, что предлагает оппозиция устами Тихановской, безусловно, усилит раскол общества — обрезание «социалки», медицина перестанет быть общедоступной, русский язык утратит статус государственного и т.п.

Но и власть подкидывает дровишек, усиливая недовольство гражданского общества. Например, опять звучит тема тунеядцев, но уже на более жёстком уровне.

Напомню, что задолго до поствыборных протестов граждане страны, далёкие от политики, выходили на митинги против маразматичного «закона о тунеядцах». Ошибок никто признавать не собирается и выводы не делает.

- Что всё-таки будет с Белоруссией после ухода Лукашенко?

— Затея с наделением полномочиями бессмысленного Всебелорусского собрания — показатель того, что никто никуда уходить не собирается. Руководя новообразованным надпарламентским и надпрезидентским органом власти, получаешь неограниченные, нерегламентированные и неконтролируемые полномочия.

- Вы являетесь одним из видных функционеров Республиканской партии труда и справедливости, которая не скрывает своей пророссийской направленности. Насколько мне известно, вашу партию недавно хотели "отжать". Что это было?

— Да, как заявил лидер РПТС Василий Заднепряный, произошла попытка рейдерского захвата Республиканской партии труда и справедливости. Сторонними силами не без участия отдельных членов партии была предпринята попытка захвата. Подробности будут озвучены после экстренного заседания Политсовета партии. Ситуация сейчас под контролем.

Причины, по которым была совершена озвученная попытка, следует искать в том, что, во-первых, голос партии стал слышен, при этом мы никогда не отступали от своих принципов и были последовательны в своих действиях. А во-вторых, нас не удалось «приструнить» через так называемую проверку партий, о которой говорил Лукашенко. У парламентской партии РПТС всё в порядке с численностью членов партии, с региональными отделениями, юридическими адресами: РПТС выполняет все необходимые требования Минюста.

Напомню, наша партия является единственной белорусской политсилой, открыто признавшей Крым российским в 2014 году, сразу после оглашения результатов референдума крымчан. Мы последовательно выступали за союз с Россией, понимая, что от этого зависит будущее нашей страны.