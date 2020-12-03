Президент США Дональд Трамп приходил к власти на лозунгах консерватизма и возрождения Америки, но по сути он мало что смог реализовать из задуманного. Об этом рассказал генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Мамонтов: Трамп слишком ослаб, чтобы рассчитывать на политический реванш © Sputnik / Miroslav Rotari

Эксперт отметил, что при Трампе было заключено несколько выгодных сделок, ни одна стена не была построена, ни одна реформа не была проведена, и среднестатистический белый американец какого-то позитива на себе не ощутил.

«Он ощутил только то, что появилось движение Black Lives Matter и что тебя сейчас заставят целовать кроссовки черным. Защитил ли тебя от этого Трамп? Нет, ты сам вышел в Техасе с винтовкой на край своего земельного участка и защитился от тех, кто пришел тебя грабить. Можно ли увязать это с тем, что Трамп стал защитником прав белых? Нет», — указал Мамонтов.

По его словам, за Трампа проголосовало достаточно много белых, но их могло бы быть больше, если бы Трамп сделал больше за время своего президентства.

Трамп может сказать, что ему не давали это сделать и что на него оказывалось колоссальное давление, которое не снилось ни одному президенту США, но это все не может служить оправданием для избирателей, заключил политолог.

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