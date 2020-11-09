Сейчас командой Байдена будет разворачиваться кампания за то, чтобы Трамп вошел в историю США, как клоун, интересно, как на это ответит Трамп, задается вопросом генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов

Трамп вступает в борьбу с самопровозглашённым президентом США Байденом © AP, Украина.ру.

- Владимир Константинович, на выборах в США, скорее всего, победил Байден, вряд ли Трампу удастся что-то доказать в суде. Как, на ваш взгляд, сложится его дальнейшая политическая судьба? Он уйдет в небытие, как его предшественники, или будет активно критиковать Байдена, давать интервью и всячески напоминать о себе?

— Основной ответ на ваш вопрос — жизнь покажет. Против Трампа работает возраст. Если бы Трампу было 30, 40, 50 лет, у него была бы гигантская перспектива стать лидером и перевернуть всю эту историю двухпартийности Америки и стать лидером «белого большинства», «реднеков» и «ржавого пояса».

Молодой Трамп, полный сил и энергии, обидно переживающий свое поражение, скорее всего, с большими элементами фальсификации, мог бы начать переворачивать Америку, хотя это очень сложно. Боюсь, что сейчас возрастной Трамп, прошедший этот политический и человеческий путь, может в себе таких сил и не найти. Даже его зять и доверенное лицо Джаред Кушнер, который помог ему прийти к власти, сейчас советует Трампу признать свое поражение.

Против Трампа еще может сыграть странная история с готовящимся разводом. Потому что когда ты принимаешь очень важное решение, становиться тебе лидером этих людей, тебе нужна всесторонняя поддержка, в том числе и личная. Это хоть и не про политику, но чисто по-человечески, это может нанести серьезный удар. Я все же думаю, что Трамп смирится.

- Почему все-таки Трамп потерпел поражение, не считая возможных фальсификаций?

— Из того, с чем Трамп приходил к власти (красивые заявления, Twitter и идеология консерватизма, которая выглядит революционной на фоне сумасшествия демократов), по сути мало что удалось реализовать. При Трампе было заключено несколько выгодных сделок, производились телодвижения, но ничего не доведено до конца, ни одна стена не построена, ни одна реформа не проведена. Среднестатистический белый американец какого-то позитива на себе не ощутил.

Он ощутил только то, что появилось движение Black Lives Matter и что тебя сейчас заставят целовать кроссовки черным. Защитил ли тебя от этого Трамп? Нет, ты сам вышел в Техасе с винтовкой на край своего земельного участка и защитился от тех, кто пришел тебя грабить. Можно ли увязать это с тем, что Трамп стал защитником прав белых? Нет.

Да, за него проголосовало достаточно много белых. Но их могло бы быть больше, если бы Трамп сделал больше за время своего президентства. Трамп может сказать, что ему не давали это сделать и что на него оказывалось колоссальное давление, которое не снилось ни одному президенту США. Это так, и объективно он вряд ли бы сделал больше. Но это все сослагательное наклонение.

Если бы Трамп нашел в себе смелость реально пойти против банковского капитала, который представляет Демократическая партия (они представляют «деньги из воздуха», а Трамп представляет деньги из промышленности), что-то бы получилось. Он сделал несколько резких заявлений, но какие производства реально перенесли в Америку из Китая? У него была правильная концепция об индустриализации на новой технологической основе, но что из этого было проведено в жизнь?

Но может быть, я преуменьшаю амбициозность Трампа. Может быть, он молод душой. И то, что он уже не будет президентом, даст ему возможность стать свободным политическим лидером. Это возможно, если он не устал и не выдохся, как это бывает. Да, Байден и компания сейчас сделают все, чтобы Трамп остался в истории Америки как клоун, но это не так. На наших глазах развернется история о том, как Трампа будут задвигать в темный угол, а он будет или не будет этому сопротивляться. Это очень интересно.

- Как бы вы оценили российско-американские отношения при Трампе, и что будет при Байдене?

— Нам от Трампа не было ни плюсов, ни минусов. Как были санкции, так и есть. При Байдене, думаю, будет хуже. У политтехнологов есть такое наблюдение, что хотя в плане риторики нам почему-то ближе республиканцы, отношения у нас лучше складывались с демократами. Сейчас, мне кажется, это уже не тот случай.

- Весь президентский срок Трампа демократы обвиняли его то в связях с Россией, то в давлении на Зеленского. А есть ли у республиканцев возможность так же давить на Байдена в связи с погромами на расовой почве и коррупционными скандалами?

— Республиканцы и Трамп — это разные вещи. Мне кажется, многие республиканцы не сильно отличаются от демократов. Просто они смирились с тем, что Трамп представлял их интересы четыре года. На самом деле они вряд ли считали его лидером, представляющим их образ мысли.

Республиканцы могут использовать эти вещи в будущих предвыборных кампаниях и дальнейшей политической борьбе, чтобы вернуть себе лидерство. Но вряд ли это получится. Что, республиканцы провозгласят политику открытости к России? Давайте пока на это не надеяться.

Мне кажется, что у них найдется другой повод для наезда на Байдена в очень скором времени. Трамп не решил проблемы, которые стоят перед Америкой как перед государством и мировым лидером, и теперь они во всей красе стоят перед Байденом. Взять хоть тот же раскол Америки.

Да, говорят, что вот эти афроамериканские волнения были специально подготовлены демократами, для того чтобы давить таким образом на Трампа. Но в любом случае разжечь пожар гораздо проще, чем его погасить. Байдену придется с этим что-то делать.

Ростислав Ищенко: Мир не может подготовиться к жесткому приземлению США по итогам кризиса © РИА Новости, Нина Зотина

Победа Байдена была организована технологическими способами через систему голосования по почте, когда были рекрутированы те, кто на выборы не ходил. Их голоса были добыты хорошо сформированным медийным противостоянием. Мол, ты задницу не оторвешь от кресла, поэтому хотя бы проголосуй по почте и спаси Америку от таких, как Трамп. Я уже не говорю о прямых фальсификациях. Возможно, суды, в которые Трамп подал иски, нас как-то просветят.

- Как президентство Байдена повлияет на украинский кризис и конфликт в Донбассе. Ждать ли там каких-то изменений?

— От Байдена ничего хорошего ждать не надо. Пока по крайней мере. Мне кажется, что и вообще не надо. Я думаю, что все останется в классических рамках.

Поскольку эти люди нетворческие, прямолинейные, некоего теплично-матричного типа (мне они напоминают выращенные пластмассовые огурцы и помидоры), нам надо ждать, что мы опять кого-нибудь «Новичком» отравим. Они по этой матрице и методичке будут идти дальше.

Вряд ли мы получим что-то новое в лице американского президента, которому уже под 80.

- Вы сказали о еще одном «Новичке». А могут ли они устроить еще какую-нибудь провокацию с твердыми «доказательствами нашей вины», при которой мы окончательно рассоримся с Западом? Например, произойдет разрыв дипломатических отношений или, применительно к украинскому кризису, денонсация Минских соглашений.

— Это все возможно. Но я бы философски к этому относился. Это и есть их цель. Да, мы должны этому сопротивляться. Но мы не должны думать, что их сдвинут с этого пути реальные аргументы. Мы не им доказываем свою невиновность. В лучшем случае мы доказываем это миру, Украине или самим себе. А тем, кто на уровне спецслужб и пропаганды ведет такую войну в парадигме «свой/чужой», «живой/мертвый», что-то доказывать бесполезно. В это верить мы не будем.

Болкунец: США могут признать Лукашенко президентом © кадр из видео Украина.ру Скрипалю или Навальному? Ничего они толком не предъявили. Так они и будут работать. Дело же не в доказательствах. Мы же знаем, как работает медийная машина. Она работает не на доказательствах. Она при помощи современных средств вбивает в голову якобы правильное мнение.

- А как Америка поведет себя в отношении Белоруссии? Ведь Байден грозил ввести персональные санкции против Лукашенко, а Лукашенко поддерживал Трампа.

— Сейчас вся коллизия развернется именно там. Мы не знаем, как именно все будет происходить. Там же новый американский посол должен приехать. Но в принципе ничего нового мы не увидим. По-прежнему будут отрывать Белоруссию от России. В Белоруссии будет все то же самое, что было на Украине. Но есть один нюанс. Белорусы на данный момент вполне лояльно относятся к России, потому что у нас есть Союзное государство. Это большой урок для всех.

У нас тут перед событиями в Белоруссии ходили «консультанты с копытами» (так изначально Булгаков хотел назвать «Мастера и Маргариту»), которые называли Союзное государство якобы обузой. Но в тот момент, когда Белоруссия поехала от России, только Союзное государство помогло опомнившемуся Александру Григорьевичу и нам легитимными способами оказать поддержку Минску.

Было сказано, что на случай внешней агрессии у нас есть ОДКБ и Союзное государство, поэтому мы зарезервируем часть сил на случай, если Беларусь попросит их использовать. Да, без этого обошлось, но только благодаря тому, что Союзное государство. Вот в этом направлении надо развиваться. Надо его не демонтировать, а пользоваться теми возможностями, которое оно предоставляет.

Даже в том виде, в котором оно существует сейчас, не используя весь свой потенциал и все свои возможности, его можно использовать в качестве противодействия попыткам отцепить Беларусь от России так, как от России отцепили Украину.