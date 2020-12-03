Ранее Трамп заявил, что готов проиграть выборы, только если они будут честными, в очередной раз отметив, что прошедшее 3 ноября голосование было сфальсифицировано.
Если бы Трампу было 30, 40, 50 лет, подчеркнул эксперт, у него была бы гигантская перспектива стать лидером, перевернуть всю эту историю двухпартийности Америки и стать лидером «белого большинства», «реднеков» и «ржавого пояса».
«Молодой Трамп, полный сил и энергии, обидно переживающий свое поражение, скорее всего, с большими элементами фальсификации, мог бы начать переворачивать Америку, хотя это очень сложно. Боюсь, что сейчас возрастной Трамп, прошедший этот политический и человеческий путь, может в себе таких сил и не найти», — указал Мамонтов.
Политолог отметил, что против Трампа также играют слухи о готовящемся разводе, потому что когда человек принимает очень важное решение, ему нужна всесторонняя поддержка, в том числе и личная.
Тем не менее, заключил собеседник издания, возможно, мы приуменьшаем амбициозность Трампа, и то, что он уже не будет президентом, даст ему возможность стать свободным политическим лидером.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.