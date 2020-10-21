Киргизское общество сформировано на советской традиции интернационального подхода, поэтому оно не страдает от этнических конфликтов. Об этом директор аналитического портала «Деловая Евразия» (Киргизия) Павел Столяренко сказал в интервью изданию Украина.ру

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«В целом киргизское общество сформировано в значительной степени на традициях советского общества, где была приверженность к интернациональному подходу. Киргизское общество привязано именно к этой традиции, что обеспечивает его открытость», — сказал Столяренко.

Поэтому он считает, что инициатива возврата графы «национальность» в киргизских паспортах будет иметь положительный отклик.

В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

В ночь на 6 октября протестующие освободили из тюрьмы экс-депутата Садыра Жапарова. В 2017 году его приговорили к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за захват заложника. Позднее депутаты Жогорку Кенеш утвердили кандидатуру Жапарова на пост премьер-министра страны.

После того, как президент страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку 15 октября, Жапаров стал исполнять обязанности главы государства. Позднее он заявил, что готов идти на выборы главы государства, если парламент внесет изменения в Конституцию.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.