5 октября 2020 года в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября.
После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб.
В ночь на 6 октября протестующие освободили из тюрьмы экс-депутата Садыра Жапарова. В 2017 году его приговорили к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за захват заложника.
Позднее депутаты Жогорку Кенеш утвердили кандидатуру Жапарова на пост премьер-министра страны.
После того, как президент страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку 15 октября, Жапаров стал исполнять обязанности главы государства.
В интервью телеканалу «Россия 24» и.о. президента Киргизии Садыр Жапаров заявил, что готов идти на выборы главы государства, если парламент внесет изменения в Конституцию.
- Павел, на ваш взгляд, пользуется ли Садыр Жапаров поддержкой в обществе и насколько велики его шансы занять президентский пост?
— Ситуация в Киргизии сложная, и говорить с уверенностью о том, что какой-то политический деятель имеет все шансы на реализацию политической задачи было бы опрометчиво. Определенные и очень высокие шансы у него есть. Как показала ситуация, среди большой части общества у него значительная поддержка. Более того его позиция укрепляется благодаря тем шагам, которые он предпринимает.
Садыр Жапаров представляет собой точку компромисса, которая в равной мере не устраивает разные стороны внутри Кыргызстана, поэтому у него в равной мере предостаточно и сторонников, и противников.
- Жапаров пообещал, что выполнит все обязательства Киргизии перед Россией. Как вы считаете, выгоден ли Москве этот человек в кресле президента Киргизии?
— Сложно говорить, находясь внутри Кыргызстана, что выгодно партнеру республики, в данном случае Российской Федерации. С другой стороны, обязательства, которые на себя взял Садыр Жапаров, как руководитель республики, предусматривают обязательства перед Россией в том числе.
Россия на сегодняшний день — крупнейший стратегический партнер Киргизской республики по экономическим социальным и политическим направлениям тоже. Садыр Жапаров стремится взять под контроль все три ветви власти: президента, исполняющего обязанности премьер-министра и спикера парламента. Он осознает, что участие России в киргизской жизни велико, поэтому однозначно будет удерживать ситуацию партнерства.
Многие из кыргызских граждан, находящихся за рубежом, в том числе и в России, являются сторонниками Садыра Жапарова. Я могу наблюдать это по тем сообществам в интернете, в которых состою, и по личному общению здесь в Москве. Он имеет поддержку, в том числе благодаря тому, что, по крайней мере, декларирует сохранение партнерских обязательств перед Российской Федерацией.
Как он будет действовать далее — большой вопрос, так как его политическая платформа неизвестна. Она сформирована в очень сложный для страны период, во многом на волне эмоций, и содержит его давние политические убеждения. Это очень опасный фундамент, чтобы формировать конкретную платформу.
Вместе с тем, чтобы управлять страной далее и выполнить тот социальный внутриполитический заказ, который получила власть переходного периода, президент должен иметь четкую стратегию, которая будет отвечать не только сегодняшней и завтрашней ситуации, но даже послезавтрашней. Это касается модернизации общества и политической платформы страны, которая показала полную профнепригодность.
- Садыр Жапаров также заявил, что собирается добавить в национальный паспорт Киргизии графу «национальность». С какой целью это делается? Как на это отреагируют представители национальных меньшинств Киргизии, узбеки и русские?
— Национальность — это отождествление гражданином со своей этнической принадлежностью. Запад стремится создать общество, где люди будут лишь представлять жителей отдельной территории, не имея этнической принадлежности. Дебаты, которые развернулись в киргизском обществе, связаны с привнесением к нам именно западной традиции.
Учитывая приверженность киргизского общества к историческим связям с советским периодом, с народами СССР и Евразии, можно предположить, что инициатива возврата графы «национальность» будет иметь положительный отклик. Потому что удаление графы «национальность» — это веяние последней конституции.
- А существуют ли в Киргизии межэтнические противоречия? Насколько эта тема актуальна в вашей стране?
— Киргизское общество — многонациональные. Наиболее крупная этническая группа — это кыргызы — более четырёх миллионов, от миллиона до полутора — узбеки. Но говорить о том, что этнические группы находятся в состоянии конфронтации, было бы опрометчиво.
Можно говорить о периодически возникающих конфликтах, инициированных заинтересованной стороной, но речь не идет о киргизах и узбеках. Есть конфликты между другими национальностями, но это не этнические конфликты, это конфликты, где этническая составляющая является провокатором.
В целом киргизское общество сформировано в значительной степени на традициях советского общества, где была приверженность к интернациональному подходу. Киргизское общество привязано именно к этой традиции, что обеспечивает его открытость.
- Жапаров впервые в истории страны собирается провести люстрацию чиновников. Кроме того, пообещал покончить с криминалом. Следует ли считать подобные заявления обычным популизмом?
— Садыр Жапаров сам имеет криминальное прошлое. Поэтому, если говорить об избавлении органов государственной власти от граждан связанных с криминалом, то начать придется с самого инициатора. Поэтому насколько инициатива по очистке от криминалитета имеет под собой основу — большой вопрос.
Вопрос люстрации — очень сложный, его поднимали в 2005 году во время первого государственного переворота, и в 2010 году его также могли реализовать, однако это не произошло. С каждым десятилетием ситуация только усугубляется. Население Киргизии — 6,5 миллиона. Из них порядка миллиона находятся за пределами. Поэтому работоспособных граждан с соответствующей квалификацией и техническими навыками, чтобы работать в государственной системе, — чрезвычайно мало.
За 30 лет существования республики как суверенного государства государственные должности занимало огромное количество граждан, и найти человека, который бы не работал при каком-то из пяти президентов, практически невозможно.
Поэтому вопрос люстрации с каждым годом становится все более сложным, хотя чистка необходима. Необходимо сохранить кары, которые могут обеспечить стабильность, и воспитывать при этом кадры из подрастающего поколения выпускников вузов.
Страну действительно надо обновлять, и у Кыргызстана на постсоветском пространстве — наиболее комфортная для этого возможность. Потому что мы небольшая страна, и мы можем обновиться намного быстрее. В разговоре с казахскими экспертами это приходится часто слышать. Партнеры из Казахстана с определенной долей зависти говорят, что вы киргизы, можете быстрее нас поменять экономку.