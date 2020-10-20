Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров пользуется поддержкой в обществе в том числе потому, что декларирует сохранение партнёрства с Россией. Об этом говорит директор аналитического портала «Деловая Евразия» (Киргизия) Павел Столяренко

5 октября 2020 года в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября.

После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб.

В ночь на 6 октября протестующие освободили из тюрьмы экс-депутата Садыра Жапарова. В 2017 году его приговорили к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за захват заложника.

Позднее депутаты Жогорку Кенеш утвердили кандидатуру Жапарова на пост премьер-министра страны.

После того, как президент страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку 15 октября, Жапаров стал исполнять обязанности главы государства.

В интервью телеканалу «Россия 24» и.о. президента Киргизии Садыр Жапаров заявил, что готов идти на выборы главы государства, если парламент внесет изменения в Конституцию.

- Павел, на ваш взгляд, пользуется ли Садыр Жапаров поддержкой в обществе и насколько велики его шансы занять президентский пост?

— Ситуация в Киргизии сложная, и говорить с уверенностью о том, что какой-то политический деятель имеет все шансы на реализацию политической задачи было бы опрометчиво. Определенные и очень высокие шансы у него есть. Как показала ситуация, среди большой части общества у него значительная поддержка. Более того его позиция укрепляется благодаря тем шагам, которые он предпринимает.

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- Жапаров пообещал, что выполнит все обязательства Киргизии перед Россией. Как вы считаете, выгоден ли Москве этот человек в кресле президента Киргизии?

— Сложно говорить, находясь внутри Кыргызстана, что выгодно партнеру республики, в данном случае Российской Федерации. С другой стороны, обязательства, которые на себя взял Садыр Жапаров, как руководитель республики, предусматривают обязательства перед Россией в том числе.

Россия на сегодняшний день — крупнейший стратегический партнер Киргизской республики по экономическим социальным и политическим направлениям тоже. Садыр Жапаров стремится взять под контроль все три ветви власти: президента, исполняющего обязанности премьер-министра и спикера парламента. Он осознает, что участие России в киргизской жизни велико, поэтому однозначно будет удерживать ситуацию партнерства.

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Как он будет действовать далее — большой вопрос, так как его политическая платформа неизвестна. Она сформирована в очень сложный для страны период, во многом на волне эмоций, и содержит его давние политические убеждения. Это очень опасный фундамент, чтобы формировать конкретную платформу.

Вместе с тем, чтобы управлять страной далее и выполнить тот социальный внутриполитический заказ, который получила власть переходного периода, президент должен иметь четкую стратегию, которая будет отвечать не только сегодняшней и завтрашней ситуации, но даже послезавтрашней. Это касается модернизации общества и политической платформы страны, которая показала полную профнепригодность.

- Садыр Жапаров также заявил, что собирается добавить в национальный паспорт Киргизии графу «национальность». С какой целью это делается? Как на это отреагируют представители национальных меньшинств Киргизии, узбеки и русские?

— Национальность — это отождествление гражданином со своей этнической принадлежностью. Запад стремится создать общество, где люди будут лишь представлять жителей отдельной территории, не имея этнической принадлежности. Дебаты, которые развернулись в киргизском обществе, связаны с привнесением к нам именно западной традиции.

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- А существуют ли в Киргизии межэтнические противоречия? Насколько эта тема актуальна в вашей стране?

— Киргизское общество — многонациональные. Наиболее крупная этническая группа — это кыргызы — более четырёх миллионов, от миллиона до полутора — узбеки. Но говорить о том, что этнические группы находятся в состоянии конфронтации, было бы опрометчиво.

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В целом киргизское общество сформировано в значительной степени на традициях советского общества, где была приверженность к интернациональному подходу. Киргизское общество привязано именно к этой традиции, что обеспечивает его открытость.

- Жапаров впервые в истории страны собирается провести люстрацию чиновников. Кроме того, пообещал покончить с криминалом. Следует ли считать подобные заявления обычным популизмом?

— Садыр Жапаров сам имеет криминальное прошлое. Поэтому, если говорить об избавлении органов государственной власти от граждан связанных с криминалом, то начать придется с самого инициатора. Поэтому насколько инициатива по очистке от криминалитета имеет под собой основу — большой вопрос.

Вопрос люстрации — очень сложный, его поднимали в 2005 году во время первого государственного переворота, и в 2010 году его также могли реализовать, однако это не произошло. С каждым десятилетием ситуация только усугубляется. Население Киргизии — 6,5 миллиона. Из них порядка миллиона находятся за пределами. Поэтому работоспособных граждан с соответствующей квалификацией и техническими навыками, чтобы работать в государственной системе, — чрезвычайно мало.

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Поэтому вопрос люстрации с каждым годом становится все более сложным, хотя чистка необходима. Необходимо сохранить кары, которые могут обеспечить стабильность, и воспитывать при этом кадры из подрастающего поколения выпускников вузов.

Страну действительно надо обновлять, и у Кыргызстана на постсоветском пространстве — наиболее комфортная для этого возможность. Потому что мы небольшая страна, и мы можем обновиться намного быстрее. В разговоре с казахскими экспертами это приходится часто слышать. Партнеры из Казахстана с определенной долей зависти говорят, что вы киргизы, можете быстрее нас поменять экономку.