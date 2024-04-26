Силовики задержали нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - 26.04.2024 Украина.ру
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Силовики задержали нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Силовики задержали нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - 26.04.2024 Украина.ру
Силовики задержали нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Сотрудники силовых ведомств задержали ещё одного фигуранта по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили журналисты "РБК" со ссылкой на источник в МВД
2024-04-26T15:33
2024-04-26T15:33
новости
россия
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крокус сити холл
теракт
террорист
терроризм
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Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе" — гражданина Таджикистана Джумохона Бегиджоновича Курбонова. Задержанный родился в таджикском городе Пархор в 2003 году.Следствие вменяет ему совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку (п. б ч.3 с. 205 УК РФ).Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске. Террористы открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По последним данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*.* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, таджикистан, мвд, крокус сити, крокус сити холл, теракт, террорист, терроризм
Новости, Россия, Таджикистан, МВД, Крокус Сити, Крокус Сити Холл, теракт, террорист, терроризм

Силовики задержали нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

15:33 26.04.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Сотрудники силовых ведомств задержали ещё одного фигуранта по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили журналисты "РБК" со ссылкой на источник в МВД
Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе" — гражданина Таджикистана Джумохона Бегиджоновича Курбонова. Задержанный родился в таджикском городе Пархор в 2003 году.
Следствие вменяет ему совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку (п. б ч.3 с. 205 УК РФ).
Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске. Террористы открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По последним данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.
Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*.
* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Обращение президента РФ В. Путина к гражданам России
24 апреля, 10:35
Никто не должен уйти от справедливого возмездия - Путин о теракте в "Крокусе"Президент России Владимир Путин записал видеообращение к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
 
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