https://ukraina.ru/20240426/1054756439.html

Силовики задержали нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Силовики задержали нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - 26.04.2024 Украина.ру

Силовики задержали нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Сотрудники силовых ведомств задержали ещё одного фигуранта по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили журналисты "РБК" со ссылкой на источник в МВД

2024-04-26T15:33

2024-04-26T15:33

2024-04-26T15:33

новости

россия

таджикистан

мвд

крокус сити

крокус сити холл

теракт

террорист

терроризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/08/1054367805_0:0:3017:1698_1920x0_80_0_0_d49c51c377098b5a3a88f6fe1727aaf8.jpg

Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе" — гражданина Таджикистана Джумохона Бегиджоновича Курбонова. Задержанный родился в таджикском городе Пархор в 2003 году.Следствие вменяет ему совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку (п. б ч.3 с. 205 УК РФ).Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске. Террористы открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По последним данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*.* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20240424/1054686181.html

россия

таджикистан

крокус сити

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, таджикистан, мвд, крокус сити, крокус сити холл, теракт, террорист, терроризм