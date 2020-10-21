Ситуация в Киргизии сложная, поэтому с уверенностью говорить о том, что какой-то политический деятель имеет все шансы на реализацию политической задачи, было бы опрометчиво. Об этом директор аналитического портала «Деловая Евразия» (Киргизия) Павел Столяренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Жапаров заявил о готовности идти на выборы президента Киргизии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Садыр Жапаров заявил, что готов идти на выборы главы государства, если парламент внесет изменения в Конституцию.

«Определенные и очень высокие шансы у него есть. Как показала ситуация, среди большой части общества у него значительная поддержка. Более того его позиция укрепляется благодаря тем шагам, которые он предпринимает. Садыр Жапаров представляет собой точку компромисса, которая в равной мере не устраивает разные стороны внутри Кыргызстана, поэтому у него в равной мере предостаточно и сторонников, и противников», — заявил Столяренко.

В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

В ночь на 6 октября протестующие освободили из тюрьмы экс-депутата Жапарова. В 2017 году его приговорили к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за захват заложника. Позднее депутаты Жогорку Кенеш утвердили кандидатуру Жапарова на пост премьер-министра страны.

После того, как президент страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку 15 октября, Жапаров стал исполнять обязанности главы государства.

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