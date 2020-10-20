Пока еще сложно оценить плюсы и минусы, которые принесет для белорусской экономики строительство новой атомной станции. Об этом рассказал российско-белорусский экономист и политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Кризис в Белоруссии может завершиться полноценным гражданским конфликтом © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что эту станцию некорректно сравнивать с закрытой в Литве Игналинской АЭС, поскольку Вильнюс получил ее в наследство от Советского Союза, а за БелАЭС придется платить самим белорусам за счет тарифов на электроэнергию.

«Я бы выделил один плюс. Наличие такой станции на территории государства позволяет отчасти развивать науку, связанную с ядерной энергетикой. Эти технологии потом могут быть использованы в медицине. Отчасти это замещает объемы газа, которые Беларусь потребляет. Но это не избавляет республику от зависимости от российского энергосектора», — указал Болкунец.

По его мнению, перспективы АЭС возможны, если Беларусь договорится с соседями и будет сбывать энергию в страны Балтии и Польшу: пока эта тема заморожена, но когда станция окончательно введется в эксплуатацию, этот процесс активизируется.

Специалист также отметил, что эту станцию построили без предварительного обсуждения возможностей и рисков, притом что в белорусском обществе после чернобыльской трагедии до сих пор силен страх перед атомной энергетикой.

Но поскольку станцию уже построили, нужно думать над тем, как ее развивать, заключил собеседник издания.

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