Белорусская АЭС является крупнейшим российско-белорусский экономическим проектом, генподрядчиком ее строительства — «Атомстройэкспорт» (входит в Росатом). Физический запуск первого энергоблока станции состоялся в августе текущего года. Полностью запустить его в промышленную эксплуатацию готовы в первом квартале 2021 года. Ввод в промышленную эксплуатацию второго энергоблока вероятен в 2022 году.
Эксперт отметил, что эту станцию некорректно сравнивать с закрытой в Литве Игналинской АЭС, поскольку Вильнюс получил ее в наследство от Советского Союза, а за БелАЭС придется платить самим белорусам за счет тарифов на электроэнергию.
«Я бы выделил один плюс. Наличие такой станции на территории государства позволяет отчасти развивать науку, связанную с ядерной энергетикой. Эти технологии потом могут быть использованы в медицине. Отчасти это замещает объемы газа, которые Беларусь потребляет. Но это не избавляет республику от зависимости от российского энергосектора», — указал Болкунец.
По его мнению, перспективы АЭС возможны, если Беларусь договорится с соседями и будет сбывать энергию в страны Балтии и Польшу: пока эта тема заморожена, но когда станция окончательно введется в эксплуатацию, этот процесс активизируется.
Специалист также отметил, что эту станцию построили без предварительного обсуждения возможностей и рисков, притом что в белорусском обществе после чернобыльской трагедии до сих пор силен страх перед атомной энергетикой.
Но поскольку станцию уже построили, нужно думать над тем, как ее развивать, заключил собеседник издания.
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