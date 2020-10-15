У лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской нет ресурсов для выполнения угрозы вывести на улицы всю страну с «народным ультиматумом». Об этом политолог Армен Гаспарян сказал в интервью изданию Украина.ру

«Сдадут свои». Эксперт объяснил, почему ультиматум Тихановской – не простая угроза © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александру Лукашенко, включающий три пункта: глава государства отказывается от власти, насилие на улицах прекращается, а политических заключенных освобождают. Требования нужно выполнить до 25 октября, иначе «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом».

По словам Гаспаряна, это стало ответом Координационного совета на визит Лукашенко в СИЗО КГБ Белоруссии, где он провел встречу с фигурантами дел, заведенных в ходе президентской кампании.

«Единственное, видимо, что пришло на ум госпоже Тихановской, — это объявить ультиматум, который абсолютно чудовищен в своей дикости… У нее нет никакого ресурса для исполнения этой угрозы, потому что она никого не представляет… Госпожа Тихановская никак не может понять, что она в этой конструкции уже давным-давно фигура отыгранная», — отметил эксперт.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.

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