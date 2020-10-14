Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская накануне выдвинула ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко – отказаться от власти, прекратить насилие и освободить политзаключенных. Почему в действительности ультиматиум не сработает, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Армен Гаспарян

Накануне Тихановская заявила, что до 25 октября власти республики должны выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, все политзаключенные должны быть освобождены. Если этого не произойдет, то, по ее словам, вся страна «мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», 26 октября начнется забастовка на всех предприятиях, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

- Армен, как вы считаете, зачем Тихановская пошла на такой шаг?

— Координационному совету надо было каким-то образом реагировать на встречу Лукашенко с Бабарико в СИЗО КГБ. Потому что тем самым власть выбивала очень серьезный аргумент оппозиции о том, что «вот, нас не слушают, с нами не хотят встречаться, наше мнение никого не интересует» и так далее. Единственное, видимо, что пришло на ум госпоже Тихановской, — это объявить ультиматум, который абсолютно чудовищен в своей дикости.

Дело в Минске. Почему Тихановскую объявили в розыск в России © REUTERS, Hannibal Hanschke

Во-вторых, что это за даты — 13 дней. Почему 13? Почему не три дня? Не 15, не 20? Откуда она берет эту цифру — 13 дней?

Третий момент — шел призыв: «Давайте не будем покупать в магазинах товары и тем самым обрушим экономику». Она призывает всех поголодать? У меня большие сомнения, что таковых найдется много.

Госпожа Тихановская никак не может понять, что она в этой конструкции уже давным-давно фигура отыгранная. Она все еще почему-то считает, что она кандидат в президенты. Ей давно пора трезво взглянуть на вещи, если этот удивительный человек вообще способен это сделать.

- Лукашенко продолжает заявлять, что в Белоруссии нужен диалог. На ваш взгляд, действительно ли он пойдёт на некий формат компромисса с оппозицией, несогласными?

— Диалог — это имеются в виду переговоры внутри белорусского общества по изменениям в Конституцию, то, что будет выноситься на референдум. Но эти переговоры и так идут безотносительно госпожи Тихановской — она вообще к этому никакого отношения не имеет.

Какой смысл вообще с ней о чем-то разговаривать, если эта удивительная женщина говорит о том, что она не политик, а ее цель — провести выборы. Лукашенко же сказал, что выборы будут после того, как будут проголосованы поправки в Конституцию. Поэтому с этой точки зрения она отсекается.

Если вы там собираетесь заниматься политикой, вы хоть что-нибудь узнайте по этому поводу. Как-то вот с госпожой Тихановской совсем это не получается.

Новая Конституция или новый Лукашенко? Что может разрешить политический кризис в Белоруссии © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк - В понедельник в Минске прошел так называемый марш пенсионеров. Участников разогнали пиротехникой, светошумовыми патронами и слезоточивым газом. При этом в МВД подчеркнули, что при необходимости применят против демонстрантов оружие.

Как вы считаете, как подобные действия и заявления силовиков повлияют на продолжающиеся протесты? Напугают или ожесточат?

— Ну, они же сами к этому призывали. Они же хотели «как в Европе» — ну вот, пожалуйста, происходит все как во Франции. Теперь кто чем недоволен? И почему?

Дуракам очень много говорят — вы, когда о чем-то размышляете, вы хоть суть явления узнайте. Хотя бы примерно. Вы требовали, чтобы к вам относились как во Франции — пожалуйста, вот оно вам ужесточение. Вы что думаете, что вас во Франции кто-то под белы рученьки будет водить? Макрон год избивал каждую субботу выходивших на протесты. И ему никто по этому поводу ничего не сказал.

Требовали как во Франции — получите. К кому претензии?

- Насколько в целом, по вашему мнению, устойчива экономика Белоруссии при Лукашенко? Нуждается ли она в реформах?

— У любой системы есть запас инерции — вы от него никуда не денетесь, это просто данность. Конечно, на белорусскую экономику влияет и рецессия мировой экономики, и пандемия коронавируса, но пока она далека от обвала. И мне не кажется, что это произойдет в краткосрочной или среднесрочной перспективе.