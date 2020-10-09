Сам факт увольнения Айвараса Абромавичуса с поста главы «Укроборонпрома» может говорить о том, что в Офисе президента идет борьба за то, кто будет контролировать эти сферы. Об этом рассказал украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин: Упрямство Зеленского может привести к заморозке конфликта в Донбассе © Facebook, Алексей Якубин Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Абромавичуса с должности гендиректора «Укроборонпрома». Вторым указом Зеленский назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности главы госконцерна. Ранее Фоменко занимал должность заместителя гендиректора по производству.

Эксперт отметил, что самого увольнения Абромавичуса мало, поскольку нужно еще провести аудит и тщательную проверку его работы, а также предъявить обоснованные претензии по результатам его деятельности.

«Деятельность Абромавичуса точно не была успешной. Финансовые показатели «Укроборонпрома» ухудшились. Такое ощущение, что его уволили, и все, концы в воду», — сетует Якубин.

Такие увольнения должны происходить в контексте того, что должен быть аудит и проверка исполнения контрактов, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.