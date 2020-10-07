Украинские олигархи так и не превратились в группу, которая бы была готова несмотря на внешнее давление отстаивать даже те интересы, которые совпадали бы с национальными интересами, рассказал политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

«Украинское досье»: США на грани гражданской войны, при чём тут Украина? © Арина Тихомирова/Украина.ру - Алексей, было опубликовано письмо ряда депутатов Европарламента в адрес главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии с угрозами лишить безвиза нардепов, проголосовавших за «неправильный» состав комиссии по избранию главы САП. Это желание Евросоюза побороть украинскую коррупцию, или они сами хотят контролировать коррупционные потоки?

— Начнем с того, что письмо опубликовали всего три депутата. Весь эффект от этого письма состоит только в том, что его опубликовали депутаты от Европарламента. На самом же деле можно найти сотни разных евродепутатов (левых, правых, центристов) которые готовы подписаться под чем угодно. Это не проблема.

Я даже не исключаю, что это письмо было инициировано на неформальном уровне со стороны «Европейской солидарности» через их контакты и связи в Европе, чтобы добиться демонстративного эффекта для Зеленского на тему отмены безвиза, которую в последнее время активно раскручивают. Тем более в преддверии визита Зеленского на форум «Украина-ЕС».

Это должно было подыграть тезису «Европейской солидарности» о том, что Украину сейчас могут лишить либерализованного визового режима по вине властей. Мол, даже европейские депутаты написали по этому поводу письмо в адрес украинских властей.

- А роль Европы в этой истории какая?

— Со стороны Евросоюза в адрес Украины действительно звучат критические мессиджы. Можно вспомнить статью Борелля на сайте Еврокомиссии с фразой о том, что Европа это не банкомат. Да, ее потом удалили, но осадок остался. Очевидно, что между ЕС и Украиной отношения сложные, и они были сложными уже при позднем Порошенко.

Со стороны послов «большой семерки» звучат фразы, которые они не позволи бы себе высказывать в адрес других стран. Как реформировать судебную систему, антикоррупционные органы. Мне даже сложно представить, чтобы послы Евросоюза могли так комментировать внутреннюю повестку тех стран, которые входят в это объединение. Хотя там есть свои сложности с Польшей и Венгрией.

Мне кажется, что Офис президента это уже начало раздражать. Потому мы видим, что депутаты проголосовали за тех людей для избрания САП, как этого бы хотелось многим международным структурам. И после этого уже началась эта катавасия. К этому же относится и решение Конституционного суда по поводу неконституционности назначения Сытника на пост главы НАБУ.

Какая бы власть не была во главе Украины (проевропейская или неевропейская), все равно нужно понимать, что есть национальный суверенитет. И если власть хочет реализовывать свои властные полномочия, она в любом случае вступит в конфликт с теми структурами, которые в последние годы считают, что они могут управлять правоохранительной системой Украины.

- Как раз Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с поста главы «Укроборонпрома». Может, тем самым началось очищение власти от откровенных «грантоедов»?

— Мне бы хотелось так думать. Но, это скорее, wishful thinking. Да, уволили Абромавичуса. А где аудит его деятельности? Где анализ KPI, с которыми он приходил? Уволить — уволили, но нужно же еще предъявить какие-то обоснованные претензии по результатам его деятельности.

Якубин рассказал, что можно говорить про пенсии украинскому премьеру, но нельзя французскому © Украина.ру

Сам факт увольнения может говорить о том, что в Офисе президента идет борьба за то, кто будет контролировать эти сферы. Просто такие увольнения должны происходить в контексте того, что должен быть аудит и проверка исполнения контрактов.

- А как вы относитесь к идее о том, что Зеленский в борьбе с Западом якобы может опереться на украинских олигархов, которые, как бы цинично это не звучало, остаются последними защитниками украинского суверенитета?

— Честно говоря, украинские олигархи в последние годы показали себя даже слабыми защитниками собственных интересов. В Украине идет конфликт на юго-востоке, который в разы обесценил их активы, но я не вижу, чтобы они сделали все, чтобы остановить войну и восстановить свои позиции.

Украинские олигархи так и не превратились в группу, которая бы была готова несмотря на внешнее давление отстаивать даже те интересы, которые совпадали бы с национальными интересами.

Украинские олигархи даже выступают в качестве агентов западного влияния, рассчитывая, что это поможет им вписаться в некую транснациональную элиту.

- Зеленский дал интервью изданию «Политико», в котором он опять заявил, что выступает против выборов в Донбассе до передачи Украине границы. Означает ли это, что на украинскую власть даже никто не может надавить с тем, чтобы она выполняла Минские соглашения?

— Это заявление Зеленского показывает, что в Офисе президента все еще верят, что они могут легко и просто пересмотреть Минские соглашения, тем более в таком принципиальном моменте. В данный момент это невозможно.

Деньги от Европы и диалог с Порошенко. Как Зеленский съездил на саммит ЕС — Украина © REUTERS, Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS

Рейтинг, который держался на уровне голосования за него в первом туре, во многом держался именно за счет определенных шагов по Донбассу. Но если Зеленский говорит такие вещи, то все закончится лишь на одном перемирии.

- Так заморозки, условно говоря, по приднестровскому сценарию, тоже нет. В Донбассе все равно продолжаются перестрелки.

— Не совсем. Если посмотреть на статистику, то после объявления перемирия стрелять стали в 12 раз меньше, чем в прошлом году. Но это все равно не выход. Это просто откладывание решения проблемы и даже усугубление ситуации. Это будет означать возврат к положению дел, когда предыдущая власть просто саботировала Минский процесс.