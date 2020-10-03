Результат дебатов Дональда Трампа и Джо Байдена никого не интересовал - это было просто «прикольным времяпровождением» для всех. Об этом политический обозреватель Армен Гаспарян сказал в интервью изданию Украина.ру

Ищенко объяснил, почему дебаты не принесут ничего хорошего ни Трампу, ни Байдену © REUTERS, Olivier Douliery/Pool

По словам Гаспаряна, дебатов с точки зрения политики не было. Он отметил, что Трамп был не в своей тарелке и не мог поймать ритм, а Байден нарушил главное правило римского сената: первый, кто переходит в публичном споре на личности, уже является проигравшим.

«[Это было] прикольное времяпровождение. Всех. Конечный результат, судя по всему, никого не волновал. Об этом даже говорит то обстоятельство, что вместо анализа того, что происходило на дебатах, штаб Байдена запустил в производство майки "Заткните его кто-нибудь". Это что, политика? Это уровень, наверное, мендюкинской женской бани, а не президентских выборов в Соединенных Штатах», — сказал эксперт.

По данным опроса CNN, Байден выиграл дебаты с результатом 60% против 28%, а по исследованию CNBC/Change Research, демократ набрал 54% против 41% у республиканца.

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