Ни одна страна, в том числе США, где в преддверии президентских выборов и так обостренная ситуация, не застрахована от «цветной революции», считает политический обозреватель Армен Гаспарян. Он полагает, что развертывание подобного сценария зависит от миллиардера Джорджа Сороса

«Неумный Джо» против «Щенка Путина». Как прошли первые дебаты Трампа и Байдена © REUTERS, Morry Gash/Pool

- Армен Сумбатович, как вы оцениваете прошедшие дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена? Кто из них, на ваш взгляд, был убедительнее?

— Я дебатов как таковых не увидел. Я увидел очень скучное зрелище: Трамп был вообще не в своей тарелке, он никак не мог поймать ритм, и было видно, что он от этого нервничает. Байден пробормотал что-то нечленораздельное, зачем-то начал оскорблять оппонента… Я не знаю, там, наверное, некому подсказать ему, что существуют правила римского сената: первый, кто переходит в публичном споре на личности, уже является проигравшим. Это незыблемое правило для политики. Но, к сожалению, 78-летнему перспективному мальчугану это некому объяснять, поэтому безнадежно. Дебатов с точки зрения политики я не увидел.

- Что это тогда было?

— Прикольное времяпровождение. Всех. Конечный результат, судя по всему, никого не волновал. Об этом даже говорит то обстоятельство, что вместо анализа того, что происходило на дебатах, штаб Байдена запустил в производство майки «Заткните его кто-нибудь». Это что, политика? Это уровень, наверное, мендюкинской женской бани, а не президентских выборов в Соединенных Штатах.

- Спустя несколько часов после дебатов стало известно, что на Украине закрыли уголовное дело о возможном вмешательстве Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина. Есть ли тут связь?

— Они стараются подстраховаться, чтобы, если Байден станет президентом, совсем уже глупо не выглядеть. Они же помнят прошлую историю электорального цикла, когда они все топили за [Хиллари] Клинтон, а потом пришлось перед Трампом иметь бледный вид и макаронную походку. Сейчас решили заранее.

С другой стороны, практика показывает, что все расчеты Украины оборачиваются крахом, поэтому можно уже, наверное, начать поздравлять Трампа.

Первый раунд президентских дебатов: американская внутренняя политика стремительно украинизируется © REUTERS, Morry Gash/Pool - То есть, по-вашему, у президента Украины Владимира Зеленского есть какой-то расчет, на кого делать ставку?

— Знаете, Зеленский и расчет — это два слова, которые не должны быть вместе. Он не думает, что делает. Он работает ситуативно, как и подавляющее большинство этих клоунов. Рассчитывает, видимо, на то, что весь мир с ними.

Сейчас у него просто пандемия коронавируса, и он этим занимается. Ближе к ноябрю, наверное, подтянется с могучими интеллектуальными прогнозами по поводу выборов в США. Ждем!

- А если все-таки на этот раз расчеты Украины не обернутся крахом и победит Байден, изменится ли отношение США к Украине, России и Белоруссии?

— Оно какое было, такое и останется. Там не президент влияет на какие-то процессы — у них для этого есть Сенат, Конгресс и так далее, и так далее. С этой точки зрения ничего не поменяется, как не поменялось и при Трампе. Напоминаю, что самые глобальные пакеты санкций последовали при якобы пророссийском Дональде Фредовиче [Трампе].

- Бывший спичрайтер президента США Даррен Битти рассказал, что члены Демократической партии, которые в свое время свергли Виктора Януковича с поста президента Украины, теми же методами хотят сменить власть в самих Штатах. Учитывая то, что в предвыборном штабе Байдена работают специалисты по технологиям «цветных революций», насколько вероятно повторение украинского сценария в Соединенных Штатах?

Дмитрий Дробницкий: Украинский сценарий в США уже повторяется и будет реализован после выборов © РИА Новости, Нина Зотина

- Революция по типу майдана. Совсем радикальные сценарии вплоть до гражданской войны.

— Это смотря как поработает Сорос на этой ниве — все от него зависит. Потому что [идеолога «цветных революций»] Джина Шарпа больше нет — некому корректировать.

- То есть никакие сценарии нельзя исключать?

— Ну, послушайте, согласно технологии, разработанной Шарпом, я могу сделать «цветную революцию» хоть у вас на кухне, и она увенчается успехом. От этого никто не застрахован, вообще ни одна страна.