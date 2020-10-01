Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Армен Сумбатович, как вы оцениваете прошедшие дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена? Кто из них, на ваш взгляд, был убедительнее?
— Я дебатов как таковых не увидел. Я увидел очень скучное зрелище: Трамп был вообще не в своей тарелке, он никак не мог поймать ритм, и было видно, что он от этого нервничает. Байден пробормотал что-то нечленораздельное, зачем-то начал оскорблять оппонента… Я не знаю, там, наверное, некому подсказать ему, что существуют правила римского сената: первый, кто переходит в публичном споре на личности, уже является проигравшим. Это незыблемое правило для политики. Но, к сожалению, 78-летнему перспективному мальчугану это некому объяснять, поэтому безнадежно. Дебатов с точки зрения политики я не увидел.
- Что это тогда было?
— Прикольное времяпровождение. Всех. Конечный результат, судя по всему, никого не волновал. Об этом даже говорит то обстоятельство, что вместо анализа того, что происходило на дебатах, штаб Байдена запустил в производство майки «Заткните его кто-нибудь». Это что, политика? Это уровень, наверное, мендюкинской женской бани, а не президентских выборов в Соединенных Штатах.
- Спустя несколько часов после дебатов стало известно, что на Украине закрыли уголовное дело о возможном вмешательстве Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина. Есть ли тут связь?
— Они стараются подстраховаться, чтобы, если Байден станет президентом, совсем уже глупо не выглядеть. Они же помнят прошлую историю электорального цикла, когда они все топили за [Хиллари] Клинтон, а потом пришлось перед Трампом иметь бледный вид и макаронную походку. Сейчас решили заранее.
С другой стороны, практика показывает, что все расчеты Украины оборачиваются крахом, поэтому можно уже, наверное, начать поздравлять Трампа.
- То есть, по-вашему, у президента Украины Владимира Зеленского есть какой-то расчет, на кого делать ставку?
— Знаете, Зеленский и расчет — это два слова, которые не должны быть вместе. Он не думает, что делает. Он работает ситуативно, как и подавляющее большинство этих клоунов. Рассчитывает, видимо, на то, что весь мир с ними.
Сейчас у него просто пандемия коронавируса, и он этим занимается. Ближе к ноябрю, наверное, подтянется с могучими интеллектуальными прогнозами по поводу выборов в США. Ждем!
- А если все-таки на этот раз расчеты Украины не обернутся крахом и победит Байден, изменится ли отношение США к Украине, России и Белоруссии?
— Оно какое было, такое и останется. Там не президент влияет на какие-то процессы — у них для этого есть Сенат, Конгресс и так далее, и так далее. С этой точки зрения ничего не поменяется, как не поменялось и при Трампе. Напоминаю, что самые глобальные пакеты санкций последовали при якобы пророссийском Дональде Фредовиче [Трампе].
- Бывший спичрайтер президента США Даррен Битти рассказал, что члены Демократической партии, которые в свое время свергли Виктора Януковича с поста президента Украины, теми же методами хотят сменить власть в самих Штатах. Учитывая то, что в предвыборном штабе Байдена работают специалисты по технологиям «цветных революций», насколько вероятно повторение украинского сценария в Соединенных Штатах?
- Да в США и без этого затеяли: и куча проблем, которые обнажил коронавирус, и банкротство предприятия СПГ… И рассчитывать на то, что все это поменяется в краткосрочной перспективе, не приходится. Другое дело, что вы закладываете в понятие «цветная революция»?
- Революция по типу майдана. Совсем радикальные сценарии вплоть до гражданской войны.
— Это смотря как поработает Сорос на этой ниве — все от него зависит. Потому что [идеолога «цветных революций»] Джина Шарпа больше нет — некому корректировать.
- То есть никакие сценарии нельзя исключать?
— Ну, послушайте, согласно технологии, разработанной Шарпом, я могу сделать «цветную революцию» хоть у вас на кухне, и она увенчается успехом. От этого никто не застрахован, вообще ни одна страна.