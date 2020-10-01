По его словам, «нетрудно заметить, что планета постепенно погружается во мрак», освещенность Земли в ночное время суток падает с 1998 года, а «энергопоток — это кровь нашего мира».
«Беларусь не хочет быть малокровной и погружаться во тьму, поэтому и строит собственный "храм Света" — электростанцию», — подчеркнул Дзермант.
Он также высказал мнение, что завершение строительства и пуск первой Белорусской АЭС становится неизбежным.
Ранее сообщалось, что политолог в своей книге заявляет, что Лукашенко не личность, а функция и что нынешний президент Белоруссии останется на посту ближайшие 10 лет.
После этого на смену Лукашенко придет выходец из силовых структур, опирающийся на поддержку России и Китая, пишет Дзермант.