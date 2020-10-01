«Тот, кто знаком с реальным положением дел в стране, скорее всего, даст очевидный ответ: после Лукашенко будет "новый Лукашенко"», — сказал эксперт.
По словам Дзерманта, «не важно, какая у него будет фамилия, потому что и сегодня это не столько личность, сколько функция», а функциональный вакуум всегда требует соответствующего наполнения.
Политолог отметил, что Белоруссии «нужна сильная, даже жёсткая власть, которую иногда называют авторитарной».
Новый Лукашенко, по его мнению, будет выходцем из силовых структур, опирающимся на поддержку России, возможно, Китая и не сильно раздражающий Запад.
Отметим, сын главы МВД Белоруссии Юрия Караева учится в военном университете в Китае.
Кроме того, сын Лукашенко Николай пользуется популярностью у пользователей китайского сегмента интернета.
После победы Лукашенко на президентских выборах в августе в стране не прекращаются протесты оппозиции против результатов голосования.
Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя не стала принимать в них никакого участия и сбежала в Литву.
США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.
По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.