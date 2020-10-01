Тот, кто заменит нынешнего президента Белорусии, будет выходцем из силовых структур, которого поддержат Россия и Китай, написал политолог Алексей Дзермант в своей книге Беларусь-Евразия. Пограничье России и Европы, опубликованной в сентябре ООО «Издательство Родина»

«Тот, кто знаком с реальным положением дел в стране, скорее всего, даст очевидный ответ: после Лукашенко будет "новый Лукашенко"», — сказал эксперт.

План Макрона. Сможет ли Франция наладить диалог между Лукашенко и оппозицией © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Политолог отметил, что Белоруссии «нужна сильная, даже жёсткая власть, которую иногда называют авторитарной».

Новый Лукашенко, по его мнению, будет выходцем из силовых структур, опирающимся на поддержку России, возможно, Китая и не сильно раздражающий Запад.

Отметим, сын главы МВД Белоруссии Юрия Караева учится в военном университете в Китае.

Кроме того, сын Лукашенко Николай пользуется популярностью у пользователей китайского сегмента интернета.

После победы Лукашенко на президентских выборах в августе в стране не прекращаются протесты оппозиции против результатов голосования.

Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя не стала принимать в них никакого участия и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.