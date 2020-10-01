У президента Белоруссии Александра Лукашенко здоровье крепкое, угроз для выстроенной им политической системы нет, написал политолог Алексей Дзермант в своей книге "Беларусь-Евразия. Пограничье России и Европы", опубликованной в сентябре ООО «Издательство Родина»

«Почти всех наших соседей беспокоит, каким путем двинется Беларусь после уходы действующего президента с политической арены. Это вряд ли случится в ближайшие 10 лет», — утверждает Дзермант.

Он считает, что «здоровье у Лукашенко крепкое, и каких-то чрезвычайных угроз для выстроенной под его руководством нет, если не рассматривать совсем уж апокалиптические сценарии».

Против Лукашенко. «Киберпартизаны» открыли в Белоруссии «IT-фронт протеста» © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя не стала принимать в них никакого участия и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.