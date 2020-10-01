«Почти всех наших соседей беспокоит, каким путем двинется Беларусь после уходы действующего президента с политической арены. Это вряд ли случится в ближайшие 10 лет», — утверждает Дзермант.
Он считает, что «здоровье у Лукашенко крепкое, и каких-то чрезвычайных угроз для выстроенной под его руководством нет, если не рассматривать совсем уж апокалиптические сценарии».
После победы Лукашенко на президентских выборах в августе в стране не прекращаются протесты оппозиции против результатов голосования.
Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя не стала принимать в них никакого участия и сбежала в Литву.
США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.
По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.