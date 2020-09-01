Контроль над медиапространством для американцев сегодня жизненно важен, потому что иначе экстраполировать свои интересы на весь мир уже не получится, рассказал в интервью изданию Украина.ру доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян

Эксперт напомнил, что изначально интернет задумывался как некое идеальное место, где будет полная свобода: где нет цензуры, есть доступ к любой информации и полному спектру мнений, где возможной станет здоровая конкуренция умов.

«Реалии жизни очень быстро всё расставили на свои места — оставлять такой важнейший инструмент, как интернет, без контроля американцы, конечно же, не смогли бы и не стали этого делать, потому что контроль над медиапространством для них жизненно важен для поддержания американских интересов во всём мире», — подчеркнул Геворг Мирзаян.

Кто владеет YouTube и Facebook, тот владеет миром — Мирзаян © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

За последнее время YouТube закрыл каналы изданий ФАН, «Ньюсфронт», «Anna News», «Россия 24 Крым» и десятки каналов украинских и российских блогеров, которые озвучивали темы Украины, Сирии и других горячих точек.

Аккаунт телеканала «Царьград» Youtube заблокировал с формулировкой «без возможности восстановления», параллельно с «Царьградом» были закрыты и связанные с ним «Новости Царьграда» и «Двуглавый орел».

Facebook и Twitter удалили свыше 300 учётных записей российского происхождения.