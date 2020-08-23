В интервью изданию Украина.ру политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, как и его бывший украинской коллега Виктор Янукович, зачищает пророссийские движения в своей стране

По словам эксперта, отсутствие пророссийских партий провластные белорусские политологи объясняют тем, что их и не может быть, потому что все силы пробелорусские, точно так же в своё время на аналогичные вопросы отвечали политологи Виктора Януковича, бывшего президентом Украины.

«Так и в Белоруссии ситуация во многом похожа. Янукович всячески зачищал и топил пророссийские союзы и движения. То же самое делал Лукашенко и, на мой взгляд, совершил массу всевозможных ошибок», — заявил в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Анатолий Вассерман об отсутствии антироссийских лозунгов в Белоруссии: Волк может закрыть пасть, но не станет пуделем © РИА Новости, Александр Натрускин

Политолог отметил, что попытки вырастить пророссийские движения в Белоруссии предпринимались неоднократно — работали различные общественные деятели. По его словам, значительная часть белорусского населения пророссийская, как, собственно, и на Украине, поэтому нужно давно работать с лояльными России людьми, политиками, общественными деятелями.

«Но это стремление не поссориться с вроде бы как нашим президентом было решающим и в отношениях с Украиной и при Кучме и при Януковиче, да и в отношениях с Лукашенко», — подчеркнул Корнилов.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру назвал пророссийских активистов в Белоруссии: Артём Агафонов, Эльвира Мирсалимова, Евгений Константинов, Валерий Деркач, Андрей Иванов, — но их никто не знает, потому что ими никто никогда не интересовался, в том числе Россия.