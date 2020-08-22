Уже наступил тот момент, когда Россия может прямо и открыто вмешаться в ситуацию, связанную с внешней угрозой Белоруссии в рамках ОДКБ, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

- Владимир Владимирович, протесты в Белоруссии пока обходились без явно русофобских лозунгов. Однако можно считать белорусскую оппозицию в сути своей антироссийской?

— Если вы вспомните майдан 2004 года в Киеве, там тоже во всю открещивались от антироссийских лозунгов, и они редко там проявлялись. Но мы понимали сущность этих протестов и видели, к чему пришел Виктор Ющенко.

Тихановская и стервятник. Почему белорусам стоит побеспокоиться © Twitter, BHL

При этом я смотрел состав этой самопровозглашенной Центральной рады (Координационного совета — Ред.) по аналогии с украинскими событиями революционных времен, там отъявленные белорусские националисты, отъявленные противники российского вектора интеграции. Они организовывали незаконные акции против интеграции с Россией. Их нутро не раз проявлялось до всех этих протестов. Так что я не сомневаюсь, что все это всплывет, если вдруг эти люди придут к власти.

- В Литве лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с французским философом Бернаром-Анри Леви, который приветствовал бомбардировки Югославии, поддерживал свержение Каддафи Майдан в Киеве. Могу ли контакты такого рода быть предвестником кровавого сценария и в Белоруссии?

— Думаю, Тихановская даже не в курсе была, с кем она встречается. Ей в Литве, что говорят, то она и делает. На мой взгляд, да, появление Леви должно было насторожить тех участников белорусских протестов, которые думают, что они выступая против Лукашенко, выступают не против связей с России.

Уж если Леви включился, мы должны понимать, это однозначно против России, это однозначно попытка повести Белоруссию по сценарию киевского майдана и других майданов, которые Бернар-Анри Леви поддерживал.

Где Леви, там Сорос, где Сорос там Леви. Это ни у кого не должно вызывать иллюзий. Заметьте, Леи поддерживал практически все протесты, все майданы, цветные революции, кроме одной. Против «желтых жилетов» так как выступал Леви, не выступал ни один французский политик или общественный деятель.

Он даже дошел до того, что в своем Twitter кричал «давите их газом!». Это к вопросу о том, кто и за что выступает в ходе подобных протестов.

- Как должна действовать Россия во время политического кризиса в Белоруссии?

— Во-первых, считаю неправильными призывы некоторых российских деятелей к нейтралитету. Не надо забывать, Россия и Белоруссия — официальные участники Союзного государства. Мы ближайшие союзники. Согласитесь союзничество и нейтралитет — это оксюморон.

То есть если мы союзники, мы не можем быть нейтральными. И я считаю, что уже сейчас наступил тот момент, когда Россия может прямо и открыто вмешаться в ситуацию, связанную с внешней угрозой Белоруссии в рамках ОДКБ.

Повторяя опыт Майдана. Устанут ли минчане от протестов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

- Объясните, пожалуйста, как получилось так, что в Белоруссии почти нет пророссийских политических объединений, партий, хотя эта страна наиболее близка к России ментально среди других республик бывшего СССР?

— Провластные политологи на это отвечают, что там и не может быть пророссийских, мы все пробелорусские. Кстати, точно также отвечали и политологи Виктора Януковича, когда спрашивали, где же пророссийские силы и партии на Украине. Причем те самые политологи, которые во всю топили за евроинтеграцию и за соглашение Украины и ЕС до определнного момента.

Так и в Белоруссии ситуация во многом похожа. Янукович всячески зачищал и топил пророссийские союзы и движения. То же самое делал Лукашенко и, на мой взгляд совершил массу всевозможных ошибок.

К сожалению, есть определенные деятели, которые с Украины перебрались в Москву, пережившие майдан. Сейчас они, по сути, поддерживают белорусский майдан, не видя этих аналогий. Они не могут понять, что то, что пытаются навязать Белоруссии, это тот самый украинский сценарий. Что самое интересное, некоторые из них осуждают жестокость Лукашенко и белорусского ОМОН, забывая, что они же обвиняют до сих пор Януковича в недостаточной в отношении протестующих на майдане.

Сейчас спроси любого дончанина, который уже шесть лет живет на линии фронта, практически все они поддержали самые жестокие действия Януковича, зная, что последует за этим.

- Возможно ли сейчас, воспользовавшись моментом, с помощью мягкой силы вырастить пророссийские движения в Белоруссии?

— Попытки такие делались неоднократно, скажу вам прямо. Работали различные общественные деятели в Белоруссии. Да, конечно, значительная часть белорусского населения пророссийская, как, собственно, и на Украине. Нужно давно работать с этими лояльными России людьми, политиками, общественными деятелями. Но опять-таки надо было это делать давно, и, подчеркиваю, попытки такие были.

Но это стремление не поссориться с вроде бы как нашим президентом было решающим и в отношениях с Украиной и при Кучме и при Януковиче, да и в отношениях с Лукашенко.