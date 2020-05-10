В интервью изданию Украина.ру эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко подчеркнул, что связующим звеном между русскими и немцами сегодня выступает память о страшной войне

В последнее время за рубежом всё чаще вандалы оскверняют памятники советским воинам, а власти некоторых государств осознанно взяли курс на уничтожение любых символов победы СССР над фашистами.

«Единственная страна, с которой у нас безупречные отношения на символическом уровне, — это Германия. В Германии безупречно относятся к советским воинским мемориалам. Но это счастливое исключение», — сказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко.

По его словам, общее трагическое прошлое — это один из сюжетов, который может способствовать укреплению российско-германского стратегического партнёрства. Это важнейшая сегодня задача для Москвы. Политолог уверен, что союз Москвы и Берлина —кошмар для очень многих правительств и элитных групп. Глава МИД ФРГ и немецкий историк: Только Германия виновата во Второй мировой войне © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

«Как ни парадоксально, память о страшной войне, которая разделила русских и немцев, может оказаться скрепляющим элементом. То есть той эмоциональной и психологической технологией, которая будет способствовать партнёрству наших государств», — заявил Серенко.

В обращении к австрийцам в передаче, посвящённой 75-летию окончания Второй мировой войны и освобождению страны от национал-социализма, президент РФ Владимир Путин отметил, что в Австрии бережно и уважительно относятся к воинским захоронениям, коих на австрийской земле более 200, и Россия за это очень благодарна.