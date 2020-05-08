Обращение президента РФ Владимира Путина к австрийцам прозвучало на телеканале ORF2 в передаче, посвящённой 75-летию окончания Второй мировой войны и освобождению Австрии от национал-социализма

Выступить с такой речью российскому лидеру предложил канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Дорогие друзья! Liebe Freunde! Добрый день! Grüß Gott! Память о погибших, о событиях войны, защита правды о ней и чести подлинных героев — не просто наш общий долг. Это дело нашей совести перед всем поколением победителей. Они ничего не пожалели ради того, чтобы мы, их потомки, не знали трагедии войны. И мы сегодня тоже должны сделать всё, чтобы никто и никогда не посмел её вновь развязать. В этом наша общая ответственность перед будущими поколениями», — заявил президент РФ Владимир Путин. И пусть Меркель подождет: Путин едет на свадьбу в Австрию, а Украина вычеркивает ее из друзей © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Он сказал, что Россия благодарна гражданам Австрии за бережное, уважительное отношение к воинским захоронениям — их на австрийской земле более 200, — дорогим для россиян мемориалам.

Российский президент также затронул тему эпидемии COVID-19: «Хочу пожелать дружественному народу Австрии благополучия, мира и процветания. И конечно, успешного преодоления нашей общей новой угрозы распространения коронавирусной инфекции. Мы все боремся с этой эпидемией, и поддержка друг друга в эти непростые времена очень важна».

В середине марта Курц назвал эпидемию нового коронавируса самым серьёзным вызовом для Австрии со времён Второй мировой войны.