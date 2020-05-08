Какой должна быть реакция России на осквернение и снос памятников Великой Отечественной войны за рубежом и что может стать уникальным ресурсом нашей страны в будущем? Об этом в интервью изданию Украина.ру накануне 75-й годовщины Великой Победы рассказал эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко

- Андрей, чем для вас и для вашей семьи является День Победы? О чем говорят, что вспоминают в вашей семье в этот день?

— Начнем с того, что в России есть только два по-настоящему народных праздника. Это Новый год и День Победы. Все остальные праздники с налетом официозности и незавершенной искренности, больше календарные.

Политолог Якубин: Девальвация Дня Победы означает девальвацию самой Украины © Facebook, Алексей Якубин

День Победы — это главный праздник в году, потому что какие бы политические катаклизмы, дрязги смены эпох и политического контекста ни происходили, это будет осевой праздник, который сегодня важен не только для общества и государства, но и для каждого человека и семьи.

В этот праздник уже не только чествуют ветеранов, которых становится все меньше и меньше, но вспоминают тех, кто погиб на фронте и в лагерях. В моей семье на Великой Отечественной войне погибли практически все деды. Это высокий семейный праздник.

- В некоторых постсоветских странах происходит подмена исторических смыслов. Прежде всего это касается Украины и стран Прибалтики. Там чествуют нацистских пособников, коллаборационистов. Например, на Западной Украине с почестями хоронят бойцов дивизии СС «Галичина». Как вы считаете, прочему это происходит?

— На самом деле, я считаю, что у каждого народа свои праздники. Мы никому не навяжем свои стимулы, свои праздники. Более того, бесполезно требовать от кого-то следовать нашим ценностям, нашим идеям.

Есть такая история, может быть, не очень политкорректная. Когда в январе 1924 года умер Ленин, для него построили временный деревянный мавзолей. Через какое-то время там прорвало канализацию, и из-под мавзолея потекли нечистоты. И тогдашний патриарх Тихон сказал: «По мощам и елей».

Вот по мощам и елей для тех республик, которые не отмечают те или иные праздники. Я не хочу никого осуждать, но чьи праздники вы осуждаете, значит, такими и будете.

В ИГИЛ* тоже были свои праздники, там тоже люди что-то отмечали. Я считаю, что мы должны отличаться от тех людей, которые отмечают праздники, от которых нас коробит. Я знаю, что их тоже коробят наши праздники, не надо уподобляться им.

Величие здорового общества заключается в том, что не надо навязывать священные для нас ценности.

- Не так давно в Праге снесли памятник маршалу Коневу, войска которого освободили столицу Чехословакии в 1945 году…

— Я, например, сторонник того, что нужно вывезти наши памятники из стран Восточной Европы, которые к ним плохо относятся. За 75 лет там уже сменилось два поколения людей, которым по барабану наши ценности.

Золотарев: Война с 9 Мая идет за то, чтобы разорвать всё, что объединяет Россию и Украину © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

В России должно быть специальное ведомство, которое должно обеспечивать это направление. Не все памятники истории и культуры, конечно.

Собор Василия Блаженного — это прекрасный памятник, но его нельзя ставить в один ряд с памятником Родины-матери на Мамаевом кургане. Это разные символические пространства.

То, что касается пространства Победы, имеет политическую актуальность, оно формирует и удерживает социальную ткань нашего общества. Не для всех собор Василия Блаженного является настолько эмоционально сильным, как если бы вы приехали на Мамаев курган и посмотрели на памятник Родины-матери. Считаю, что Мамаев-курган — самый главный памятник Победы, который является символом Великой Отечественной.

Сегодня очень важно удерживать эту Победу, когда скукоживается наше символическое пространство. Не только в Восточной Европе, не только в Прибалтике, но и в Центральной Азии.

Вы знаете, что в Таджикистане, который формально наш союзник, не осталось ни одной советской улицы, ни одного советского памятника? Все демонтировано тихонько. Без шума, без пыли. Никаких заявлений со стороны российского МИД не звучало. Это тоже показатель того, что наши власти спекулируют на этом символическом пространстве, осуждая Украину, и не трогая, к примеру, Таджикистан.

Я считаю, что это дурной пример двойных стандартов, который разрушает символическую ценность Победы и исторического мифа, в хорошем смысле слова.

Любое здоровое общество должно иметь исторические мифы о людях, которые защищают эту землю. Поэтому символическое пространство бесценно, к нему нельзя подходить как к пространству политических манипуляций.

- Какую же позицию должна занять Россия в отношении сбережения своего исторического прошлого?

— Нашей стране необходимо принять очень жесткое волевое решение. Например, в Польше Институт исторической памяти обладает правоохранительными функциями. Он вправе производить аресты и изымать исторические документы, которые представляют ценность для страны.

Это интересный и хороший опыт. Я считаю, что в России подобная структура тоже должна быть. Это не должна быть архивная охранка, она должна контролировать сохранность единого символического пространства, важного для нашей страны.

- А на международном уровне?

— Я считаю, что бесполезно ввязываться в скандалы, подавать ноты протеста: опять надругались над нашим памятником, облили Жукова или Конева краской… Ребята, это унизительно для большой страны. Мы никому ничего не должны доказывать.

Рудяков: Украина придет к тому, что День Победы вновь станет полноценным праздником © РИА Новости, Нина Зотина

России нужно пересмотреть свои отношении со странами, на территории которых находятся наши памятники. Если эти страны не готовы обеспечить к ним отношение, которое бы нас устроило, надо забирать наши памятники и останки наших солдат домой, чего бы это ни стоило.

Мы никогда не навяжем своих героев. Они формируют свой комплекс героических персонажей. Господь с ними, пусть гордятся своими героями.

Получилось так, что советские памятники — последний рубеж защиты наших интересов в других странах. Не надо за счет мертвых защищать сегодняшние интересы, они уже защитили нас 75 лет назад.

Нам нужно понимать, что эпоха, связанная с Победой в Великой Отечественной войне, уходит. Точно так же никто сейчас не отмечает победу над Наполеоном. Надо понимать, что в связи с этим память о войне становится менее политизированной, а значит, более искренней. Это как икона: в каждой семье она своя. Вот День Победы — это семейная икона каждой российской семьи.

Чтобы рассчитывать, что этой ценности станут следовать за пределами России, надо быть очень наивными людьми. Чем скорее мы это поймем, тем скорее у нас сформируются более рациональный, холодный и расчетливый взгляд на мир.

Те, кто за рубежом разрушают наши памятники, понимают, что для нас это больное место. У нас не должно быть уязвимых мест, если мы сильная страна, тем более на уровне коллективного психологического пространства.

Поэтому надо готовиться к тому, что празднование Дня Победы на всем постсоветском пространстве скукожится до размеров Российской Федерации.

Это не значит, что если мы вывезем останки наших солдат из стран Балтии, Польши. Чехии и Румынии, мы прекратим отношения с этими странами. Мы должны строить эти отношения на расчетливой, прагматичной, циничной основе, без всяких соплей и разговоров о том, что помните, мы пришли и освободили.

Они уже не помнят, а раз так, не надо наматывать дипломатические слюни. Надо сделать так, например, чтобы представителям бизнеса этих стран было тяжелее работать с нашим бизнесом.

- Как в свете общего трагического прошлого могут развиваться отношения между Германией и Россией?

— Это один из сюжетов, который может способствовать укреплению российско-германского стратегического партнерства. Это важнейшая сегодня задача для Москвы. Союз России и Германии — это кошмар для очень многих правительств и элитных групп.

Как ни парадоксально, память о страшной войне, которая разделила русских и немцев, может оказаться скрепляющим элементом. То есть той эмоциональной и психологической технологией, которая будет способствовать партнерству наших государств.

- Возможно ли, что роли нашей страны в победе над нацизмом вновь станут отдавать должное?

— Этот естественный процесс спада мемориальной исторической волны рано или поздно сменится обратной волной. Здесь российской стороне не нужно дожимать, выбиваясь из сил. Нужно готовиться к тому, когда эта волна вернется обратно.

Война двух стратегических трусов. Политолог Андрей Серенко о конфликте США и Китая © предоставлено Андреем Серенко

Это не быстрый процесс. Здесь нельзя измерять годами или президентскими сроками. Думаю, пройдет еще два поколения, но к этой волне нужно готовиться. Сегодня важно, чтобы мы не подражали нашим оппонентам в спекуляции на историческом пространстве.

Это будет хороший воспитательный момент и для внутренней аудитории. Мы пытаемся апеллировать к исторической неграмотности других республик, но забываем, что у нас самих такое поколение вырастает.

И его нужно вернуть в яркое эмоциональное пространство Победы. И возвращение останков наших солдат приведет к тому, что и внутри страны произойдет важный перелом. Здоровый народ важнее, чем спекуляции за пределами страны.

Россия — это страна, которой всегда было что сказать и что сделать в мире, поэтому нам не нужно тырить по карманам эту геополитическую мелочь. Надо играть по-крупному. Россия должна быть страной, которая будет создавать собственные ценности, не навязывая их никому, не стремясь сделать их привлекательными под угрозой санкций.

Если Россия останется естественным монополистом на память о Великой Отечественной, это будет большой ресурс для нашей страны, который еще себя покажет.





* Деятельность организации запрещена в РФ