«Если у нас ситуация будет развиваться дальше, а мы видим, что за минувшие сутки количество заболеваний в Украине увеличилось почти вдвое, если количество будет увеличиваться, мы не исключаем, что можем вообще ограничить передвижение транспортом по нашему городу», — сказал Кличко.
В таком случае по городу будет ездить только транспорт, который будет довозить к работе людей, которые обеспечивают жизнедеятельность Киева — работники коммунальных предприятий, врачи, спасатели, работники департаментов чрезвычайных ситуаций.