Киевские власти могут ограничить движение транспорта, если количество больных коронавирусом будет расти. Об этом 20 марта сказал мэр города Виталий Кличко во время брифинга, трансляция которого велась в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк В таком случае по городу будет ездить только транспорт, который будет довозить к работе людей, которые обеспечивают жизнедеятельность Киева — работники коммунальных предприятий, врачи, спасатели, работники департаментов чрезвычайных ситуаций.