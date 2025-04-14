На Украине провели пресс-конференцию с "китайскими военнопленными"
пресс-конференцию с "китайскими военнопленными" 14.04.2025
Граждане КНР Ван Гуанцзюнь и Чжан Ренбо рассказали 14 апреля в Киеве на организованной СБУ пресс-конференции об обстоятельствах своего плена и пожелали вернуться в Китай по обмену.
По информации украинской спецслужбы, китайские граждане были взяты в плен ВСУ на территории Донбасса. До пресс-конференции их представляли как "китайских военнопленных" и "воевавших на стороне России граждан Китая". В некоторых украинских СМИ они до сих пор фигурируют как "китайские пленные".
"Китайский пленный Ван Гуанцзюнь на пресс-конференции 14 апреля рассказал, что до участия в войне против Украины имел обычную работу, семью, а именно жену и родителей. Однако после потери работы решил вступить в ряды российской армии", - сообщил украинский телеканал 24tv.ua.
Чжан Ренбо в свою очередь сообщил, что родился в состоятельной семье и не имел проблем с едой или повседневными вещами. По его словам, он не ожидал, что окажется на Украине.
"Я сначала поехал в Россию с целью путешествовать, а потом решил заработать денег, но не ожидал, что в конце концов я окажусь именно в такой ситуации", – цитирует Ренбо украинский телеканал.
Владимир Зеленский заявил о нахождении в украинском плену граждан КНР 8 апреля и отметил, что они принимали участие в вооружённом конфликте на стороне России.
"По словам переводчика, произношение у пленных китайцев довольно приличное и грамотное. Так в основном разговаривают в северном регионе КНР", - сказано в публикации.
По словам пленников СБУ, в китайских соцсетях, в частности - в TikTok пропагандируется престижность военной службы и позитивное отношение к России.
10 апреля, 07:33Зеленский настаивает на участии китайских граждан в конфликте, несмотря на опровержение ПекинаВладимир Зеленский в ходе выступления перед украинской прессой продолжил выпады в адрес Китая с заявлениями об участии китайских граждан в конфликте на Украине, несмотря на опровержения Пекина, передает украинский телеканал "Общественное"
По словам пленников СБУ, они редко общались с российским командиром. В их подразделении были и другие граждане Китая, а в целом подразделение насчитывало 10 человек.
Оба пленника заявили, что желают, чтобы их освободили из украинского плена по обмену при участии правительства КНР с целью возвращения в Китай. Сейчас они находятся в киевском СИЗО.
Ранее, 10 апреля официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил журналистам, что официальный Пекин рекомендует Киеву не делать безответственных заявлений о якобы китайских солдатах на Украине. Подробности в публикации Китай посоветовал Киеву не делать безответственных заявлений
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