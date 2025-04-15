Если сорвутся переговоры по Украине, партия войны на Западе доведет мир до третьей мировой – Леонков
03:30 15.04.2025 (обновлено: 11:42 15.04.2025)
© babek.su
© babek.su
На сто дней президентства Трампу обязательно будут пенять, что он так и не заключил мирное соглашение по Украине. Также его постоянно обвиняют в том, что он "агент Кремля, который сдаст Европу и Украину". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Американская администрация заявляет, что якобы "если Россия сейчас пойдет в новое наступление" это будет означать, что "она не готова к миру". По словам эксперта, это попытка Запада найти в позиции России какую-то слабость.
Например, президент США Дональд Трамп говорил о всеобъемлющем прекращении огня, на что Россия ответила: "Это слишком масштабное предложение, которое требует детальной проработки. Давайте сперва посмотрим, будет ли оно действовать в каком-то одном аспекте", отметил Леонков.
Это их внутриполитическая борьба на Западе, где Трамп сейчас пытается навести порядок. А чтобы ему не мешали, он иногда выступает с жесткими заявлениями против России, указал Леонков.
"Но и Москва, и Трамп понимают, что если переговоров не будет, то партия войны и в Европе, и в США доведет мир до ручки – до третьей мировой войны с применением ядерной оружие", – подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материла Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО и переговоров – в интервью Александра Зимовского: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС.
14 апреля, 07:00Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по УкраинеНи у США, ни у России нет и не может быть конкретного плана о том, как должна выглядеть постукраинская реальность. Их интересует не Украина, а глобальные вопросы. И в зависимости от того, кто кому будет уступать на глобальном ринге, формат украинского урегулирования будет меняться, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
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