https://ukraina.ru/20250415/esli-sorvutsya-peregovory-po-ukraine-partiya-voyny-na-zapade-dovedet-mir-do-tretey-mirovoy--leonkov-1062513596.html

Если сорвутся переговоры по Украине, партия войны на Западе доведет мир до третьей мировой – Леонков

Если сорвутся переговоры по Украине, партия войны на Западе доведет мир до третьей мировой – Леонков - 15.04.2025 Украина.ру

Если сорвутся переговоры по Украине, партия войны на Западе доведет мир до третьей мировой – Леонков

На сто дней президентства Трампу обязательно будут пенять, что он так и не заключил мирное соглашение по Украине. Также его постоянно обвиняют в том, что он "агент Кремля, который сдаст Европу и Украину". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2025-04-15T03:30

2025-04-15T03:30

2025-04-15T11:42

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Американская администрация заявляет, что якобы "если Россия сейчас пойдет в новое наступление" это будет означать, что "она не готова к миру". По словам эксперта, это попытка Запада найти в позиции России какую-то слабость.Например, президент США Дональд Трамп говорил о всеобъемлющем прекращении огня, на что Россия ответила: "Это слишком масштабное предложение, которое требует детальной проработки. Давайте сперва посмотрим, будет ли оно действовать в каком-то одном аспекте", отметил Леонков."Но понятно, что у Трампа сейчас подгорает. На сто дней президентства ему обязательно будут пенять, что он так и не заключил мирное соглашение на Украине. Еще его постоянно обвиняют в том, что он агент Кремля, который сдаст Европу и Украину", – подчеркнул аналитик.Это их внутриполитическая борьба на Западе, где Трамп сейчас пытается навести порядок. А чтобы ему не мешали, он иногда выступает с жесткими заявлениями против России, указал Леонков."Но и Москва, и Трамп понимают, что если переговоров не будет, то партия войны и в Европе, и в США доведет мир до ручки – до третьей мировой войны с применением ядерной оружие", – подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материла Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО и переговоров – в интервью Александра Зимовского: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС.

https://ukraina.ru/20250414/1062470364.html

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