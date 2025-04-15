Создать буфер и "держать порох сухим": эксперт о том, как будут развиваться события в Сумской области - 15.04.2025 Украина.ру
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Создать буфер и "держать порох сухим": эксперт о том, как будут развиваться события в Сумской области
Создать буфер и "держать порох сухим": эксперт о том, как будут развиваться события в Сумской области - 15.04.2025 Украина.ру
Создать буфер и "держать порох сухим": эксперт о том, как будут развиваться события в Сумской области
Сумы как объект нас не интересует. Задача состоит в том, чтобы очистить территорию России, попытаться создать буферную зону и держать порох сухим, чтобы не дать ВСУ повторить сценарий августа 2024 года. Об этом рассказал в интервью военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2025-04-15T04:30
2025-04-15T11:54
новости
россия
сумская область
сумы
вс рф
санитарная зона
всу
граница
запорожье
донбасс
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Ранее, 6 апреля Минобороны РФ сообщило, что под контроль ВС РФ перешло село Басовка Сумской области."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Басовка Сумской области", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Сейчас напрямую угрожать Сумам мы не можем, в 2022 году мы угрожали этому городу гораздо сильнее, но это не получилось, отметил эксперт."Скорее всего, будет лишь создана буферная зона на этом ограниченном участке, чтобы минимизировать издержки для жителей этих районов Курской области, которые, надеюсь, будут возвращаться туда с началом лета", – объяснил Зимовский.Но в целом мы не сможем полностью изолировать границу Курской и Сумской областей даже от действий украинских ДРГ, добавил он."Повторюсь, Сумы как объект нас не интересует. Задача состоит в том, чтобы очистить территорию России, попытаться создать буферную зону и держать порох сухим, чтобы не дать ВСУ повторить сценарий августа 2024 года", – подчеркнул эксперт.Основные события будут развиваться на Запорожье и в Донбассе, отметил он. Просто сейчас такая ситуация, когда ни у одной из сторон нет сил на большое наступление, способное "перевернуть игровой стол" и вывести кого-то в лидирующее положение, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Зимовский: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО – в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Информационные вбросы на фоне тяжелейших боёв" на сайте Украина.ру.
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сумская область
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новости, россия, сумская область, сумы, вс рф, санитарная зона, всу, граница, запорожье, донбасс, курская область, наступление, сво, спецоперация, война, война на украине
Новости, Россия, Сумская область, Сумы, ВС РФ, санитарная зона, ВСУ, граница, Запорожье, Донбасс, Курская область, наступление, СВО, Спецоперация, война, война на Украине

Создать буфер и "держать порох сухим": эксперт о том, как будут развиваться события в Сумской области

04:30 15.04.2025 (обновлено: 11:54 15.04.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Сумы как объект нас не интересует. Задача состоит в том, чтобы очистить территорию России, попытаться создать буферную зону и держать порох сухим, чтобы не дать ВСУ повторить сценарий августа 2024 года. Об этом рассказал в интервью военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Ранее, 6 апреля Минобороны РФ сообщило, что под контроль ВС РФ перешло село Басовка Сумской области.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Басовка Сумской области", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Сейчас напрямую угрожать Сумам мы не можем, в 2022 году мы угрожали этому городу гораздо сильнее, но это не получилось, отметил эксперт.
"Скорее всего, будет лишь создана буферная зона на этом ограниченном участке, чтобы минимизировать издержки для жителей этих районов Курской области, которые, надеюсь, будут возвращаться туда с началом лета", – объяснил Зимовский.
Но в целом мы не сможем полностью изолировать границу Курской и Сумской областей даже от действий украинских ДРГ, добавил он.
"Повторюсь, Сумы как объект нас не интересует. Задача состоит в том, чтобы очистить территорию России, попытаться создать буферную зону и держать порох сухим, чтобы не дать ВСУ повторить сценарий августа 2024 года", – подчеркнул эксперт.
Основные события будут развиваться на Запорожье и в Донбассе, отметил он. Просто сейчас такая ситуация, когда ни у одной из сторон нет сил на большое наступление, способное "перевернуть игровой стол" и вывести кого-то в лидирующее положение, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Зимовский: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО – в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Информационные вбросы на фоне тяжелейших боёв" на сайте Украина.ру.
Александр Крамаренко интервью - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
14 апреля, 19:30
Александр Крамаренко: Идея Келлога по разделу Украины антиисторична, и это заведомо непроходной вариантПлан Келлога не обеспечит прочный мир в Европе. Согласно его идее, западная линия контроля передвигается к Днепру. Это линия, на которой мы были в 1943 году, и, получается, это отбрасывает нас к середине Великой Отечественной войны. Предлагать России такие условия в год 80-летия нашей Великой Победы тем более неприемлемо.
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