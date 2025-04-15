https://ukraina.ru/20250415/ta-samaya-sanitarnaya-zona-alekhin-rasskazal-kak-vs-rf-vydavlivayut-vsu-iz-prigranichya-sumskoy-oblasti-1062519885.html

"Та самая санитарная зона": Алехин рассказал, как ВС РФ выдавливают ВСУ из приграничья Сумской области

"Та самая санитарная зона": Алехин рассказал, как ВС РФ выдавливают ВСУ из приграничья Сумской области - 15.04.2025 Украина.ру

"Та самая санитарная зона": Алехин рассказал, как ВС РФ выдавливают ВСУ из приграничья Сумской области

Пока ВС РФ не совершают активных маршей и бросков в глубь территории Сумской области. Речь идёт о выдавливании противника и лишении ВСУ возможности доставки подкрепления и боеприпасов. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-04-15T04:00

2025-04-15T04:00

2025-04-15T11:47

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"Продвижение подразделений группировки "Север" в Сумской области продолжается — бои идут в Локне, это северо-восточнее Юнаковки, где у ВСУ крупный гарнизон и склады с боеприпасами. Одновременно поражение сил противника идёт в районах населенных пунктов Краснополье, Проходы, Турья и Миропольское", – сообщил эксперт.Сейчас однозначно можно говорить о том, что российская армия создает ту самую санитарную зону, о необходимости которой говорил президент РФ Владимир Путин, добавил эксперт.Пока ВС РФ не совершают активных маршей и бросков в глубь территории Сумской области. Речь идёт о выдавливании противника и, в первую очередь, лишении ВСУ возможности доставки подкрепления и боеприпасов, указал автор.По его мнению, говорить о каком-то "секретном плане" военно-политического руководства страны преждевременно, хотя перед армией и стоит задача вытеснить противника на расстояние, не позволяющую обстреливать приграничье.Истерику по поводу "захвата" российской армией Сум раздувает сам киевский режим, подчеркнул Алехин."Чисто теоретически это, конечно, возможно, там даже по расстоянию от российской границы до Сум 40 километров (это по автодороге, напрямую — меньше 30 километров). Плюс у ВСУ там довольно слабая линия обороны — блиндажи и окопы в чистом поле", —подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Информационные вбросы на фоне тяжелейших боёв" на сайте Украина.ру.О том как развивается ситуация в Сумской области – в интервью Александра Зимовского: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250414/armiya-poydet-dalshe-podlesnyy-raskryl-kak-budut-deystvovat-vs-rf-posle-osvobozhdeniya-kurskoy-1062498728.html

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