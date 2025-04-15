"Та самая санитарная зона": Алехин рассказал, как ВС РФ выдавливают ВСУ из приграничья Сумской области
04:00 15.04.2025 (обновлено: 11:47 15.04.2025)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-2М" ЦВО на Авдеевском направлении спецоперации
Пока ВС РФ не совершают активных маршей и бросков в глубь территории Сумской области. Речь идёт о выдавливании противника и лишении ВСУ возможности доставки подкрепления и боеприпасов. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Продвижение подразделений группировки "Север" в Сумской области продолжается — бои идут в Локне, это северо-восточнее Юнаковки, где у ВСУ крупный гарнизон и склады с боеприпасами. Одновременно поражение сил противника идёт в районах населенных пунктов Краснополье, Проходы, Турья и Миропольское", – сообщил эксперт.
Сейчас однозначно можно говорить о том, что российская армия создает ту самую санитарную зону, о необходимости которой говорил президент РФ Владимир Путин, добавил эксперт.
Пока ВС РФ не совершают активных маршей и бросков в глубь территории Сумской области. Речь идёт о выдавливании противника и, в первую очередь, лишении ВСУ возможности доставки подкрепления и боеприпасов, указал автор.
По его мнению, говорить о каком-то "секретном плане" военно-политического руководства страны преждевременно, хотя перед армией и стоит задача вытеснить противника на расстояние, не позволяющую обстреливать приграничье.
"Чисто теоретически это, конечно, возможно, там даже по расстоянию от российской границы до Сум 40 километров (это по автодороге, напрямую — меньше 30 километров). Плюс у ВСУ там довольно слабая линия обороны — блиндажи и окопы в чистом поле", —подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Информационные вбросы на фоне тяжелейших боёв" на сайте Украина.ру.
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