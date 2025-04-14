По отработанной схеме: эксперт о том, как ВС РФ будут вычищать ВСУ из приграничья Белгородской области - 15.04.2025 Украина.ру
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По отработанной схеме: эксперт о том, как ВС РФ будут вычищать ВСУ из приграничья Белгородской области
По отработанной схеме: эксперт о том, как ВС РФ будут вычищать ВСУ из приграничья Белгородской области - 15.04.2025 Украина.ру
По отработанной схеме: эксперт о том, как ВС РФ будут вычищать ВСУ из приграничья Белгородской области
С территории Белгородской области ВС России будут вычищать ВСУ по схеме, отработанной в Курской области. Там осталось освободить Горналь и Олешню, а это поселки одного класса и местность одинаковая. Об этом рассказал в интервью военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2025-04-14T20:45
2025-04-15T11:25
белгородская область
курская область
россия
вс рф
всу
наступление
освобождение
сво
спецоперация
граница
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Некоторые российские эксперты полагают, что противник может атаковать новые участки границы и попытается захватить Красную Яругу ударом через Колотиловку (Белгородская область).Вряд ли у Украины хватит ресурсов провести такой мощный удар, считает Зимовский. Точнее, если сильно поднапрячься, то это возможно. Но дело в том, что направление этой атаки уже вскрыто, указал собеседник издания."Мы уже знаем, куда могут двинуться прибывшие свежие части противника, чтобы попытаться развить этот эфемерный успех возле Поповки. Это будет отправкой очередной партии ВСУ на убой. Там у нас все готовы", – объяснил эксперт.По мнению Зимовского, из захваченного куска Белгородской области российские бойцы будут вычищать ВСУ по схеме, отработанной в Курской области. Будем наращивать силы для выдавливания противника с нашей территории, добавил он.В Курской области армии осталось освободить Горналь и Олешню, это поселки одного класса и местность одинаковая. Поэтому исходить надо из темпов операции, которые были развиты при освобождении указанных населенных пунктов Курской области, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Зимовский: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО – в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Информационные вбросы на фоне тяжелейших боёв" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250414/ot-kakikh-regionov-khochet-izbavitsya-zelenskiy-i-chto-ego-zhdt-posle-svo--gasparyan--1062502300.html
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белгородская область, курская область, россия, вс рф, всу, наступление, освобождение, сво, спецоперация, граница, война, война на украине, разгром всу
Белгородская область, Курская область, Россия, ВС РФ, ВСУ, наступление, освобождение, СВО, Спецоперация, граница, война, война на Украине, разгром ВСУ

По отработанной схеме: эксперт о том, как ВС РФ будут вычищать ВСУ из приграничья Белгородской области

20:45 14.04.2025 (обновлено: 11:25 15.04.2025)
 
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С территории Белгородской области ВС России будут вычищать ВСУ по схеме, отработанной в Курской области. Там осталось освободить Горналь и Олешню, а это поселки одного класса и местность одинаковая. Об этом рассказал в интервью военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Некоторые российские эксперты полагают, что противник может атаковать новые участки границы и попытается захватить Красную Яругу ударом через Колотиловку (Белгородская область).
Вряд ли у Украины хватит ресурсов провести такой мощный удар, считает Зимовский. Точнее, если сильно поднапрячься, то это возможно. Но дело в том, что направление этой атаки уже вскрыто, указал собеседник издания.
"Мы уже знаем, куда могут двинуться прибывшие свежие части противника, чтобы попытаться развить этот эфемерный успех возле Поповки. Это будет отправкой очередной партии ВСУ на убой. Там у нас все готовы", – объяснил эксперт.
По мнению Зимовского, из захваченного куска Белгородской области российские бойцы будут вычищать ВСУ по схеме, отработанной в Курской области. Будем наращивать силы для выдавливания противника с нашей территории, добавил он.
В Курской области армии осталось освободить Горналь и Олешню, это поселки одного класса и местность одинаковая. Поэтому исходить надо из темпов операции, которые были развиты при освобождении указанных населенных пунктов Курской области, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Зимовский: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО – в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Информационные вбросы на фоне тяжелейших боёв" на сайте Украина.ру.
Гаспарян
14 апреля, 09:30
От каких регионов хочет избавиться Зеленский и что его ждёт после СВО — Гаспарян Политолог Армен Гаспарян объяснил, каким путём Украина могла бы попасть в ЕС и с какими проблемами может столкнуться Зеленский, когда закончится СВО
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