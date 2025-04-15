"Война с русскими": Живов о том, почему на Западе не скрывают, что проводят военные операции против РФ
04:15 15.04.2025 (обновлено: 11:49 15.04.2025)
В своих докладах сенаторам американские военные прямо рассказывают о том, что ракеты ATACMS "отлично показали себя против русских". Нанести России хоть какое-то военное поражение своими или чужими руками – высшая степень их так называемой военной "доблести". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов
Ранее экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал о созданном совместно с западными партнерами штабе в Висбадене, где планировались поставки оружия для Киева и операции ВСУ. По словам Залужного, это стало "секретным оружием" Украины, а воплотить эту идею помогла Великобритания.
По словам эксперта, никакой сенсации в словах Залужного нет. В своих докладах сенаторам американские военные прямо рассказывают о том, что те же самые ракеты ATACMS "отлично показали себя против русских", указал он.
"То есть они не скрывают, что осуществляют военные операции против нас. Американцы ни разу не сказали: "Нет, нет, это не мы". Они хвастаются тем, как их системы ПВО сбивают наши самолеты, делятся опытом и восхищаются", – подчеркнул Живов.
Он добавил, что для Запада война с русскими – это "квинтэссенция их жизни", потому что "русской угрозой" их пугали с 1948 года. Нанести России хоть какое-то военное поражение своими или чужими руками – высшая степень их "военной доблести", отметил обозреватель.
Запрограммировать беспилотник, чтобы он долетел до Мордовии, можно только благодаря доступу к спутниковой разведке НАТО, которая вычисляют расположение и радиус действия российских эшелонов ПВО, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область" на сайте Украина.ру.
О том, что обозначают разговоры Европы о вводе своих войск в Украину – в материале Анны Черкасовой "Игорь Прокопенко: Европу беспокоят Одесса и Днепропетровск, но дальше разговоров дело не зайдет" на сайте Украина.ру.
14 апреля, 19:30Александр Крамаренко: Идея Келлога по разделу Украины антиисторична, и это заведомо непроходной вариантПлан Келлога не обеспечит прочный мир в Европе. Согласно его идее, западная линия контроля передвигается к Днепру. Это линия, на которой мы были в 1943 году, и, получается, это отбрасывает нас к середине Великой Отечественной войны. Предлагать России такие условия в год 80-летия нашей Великой Победы тем более неприемлемо.
Подписывайся на