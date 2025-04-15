https://ukraina.ru/20250415/voyna-s-russkimi-zhivov-o-tom-pochemu-na-zapade-ne-skryvayut-chto-provodyat-voennye-operatsii-protiv-rf-1062520405.html

"Война с русскими": Живов о том, почему на Западе не скрывают, что проводят военные операции против РФ

"Война с русскими": Живов о том, почему на Западе не скрывают, что проводят военные операции против РФ - 15.04.2025 Украина.ру

"Война с русскими": Живов о том, почему на Западе не скрывают, что проводят военные операции против РФ

В своих докладах сенаторам американские военные прямо рассказывают о том, что ракеты ATACMS "отлично показали себя против русских". Нанести России хоть какое-то военное поражение своими или чужими руками – высшая степень их так называемой военной "доблести". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов

2025-04-15T04:15

2025-04-15T04:15

2025-04-15T11:49

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Ранее экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал о созданном совместно с западными партнерами штабе в Висбадене, где планировались поставки оружия для Киева и операции ВСУ. По словам Залужного, это стало "секретным оружием" Украины, а воплотить эту идею помогла Великобритания.По словам эксперта, никакой сенсации в словах Залужного нет. В своих докладах сенаторам американские военные прямо рассказывают о том, что те же самые ракеты ATACMS "отлично показали себя против русских", указал он."То есть они не скрывают, что осуществляют военные операции против нас. Американцы ни разу не сказали: "Нет, нет, это не мы". Они хвастаются тем, как их системы ПВО сбивают наши самолеты, делятся опытом и восхищаются", – подчеркнул Живов.Он добавил, что для Запада война с русскими – это "квинтэссенция их жизни", потому что "русской угрозой" их пугали с 1948 года. Нанести России хоть какое-то военное поражение своими или чужими руками – высшая степень их "военной доблести", отметил обозреватель.Запрограммировать беспилотник, чтобы он долетел до Мордовии, можно только благодаря доступу к спутниковой разведке НАТО, которая вычисляют расположение и радиус действия российских эшелонов ПВО, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область" на сайте Украина.ру.О том, что обозначают разговоры Европы о вводе своих войск в Украину – в материале Анны Черкасовой "Игорь Прокопенко: Европу беспокоят Одесса и Днепропетровск, но дальше разговоров дело не зайдет" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250414/1062514960.html

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новости, украина, запад, великобритания, алексей живов, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато, сво, ракеты, спецоперация, война, россия, русский, война на украине