"Война с русскими": Живов о том, почему на Западе не скрывают, что проводят военные операции против РФ - 15.04.2025 Украина.ру
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"Война с русскими": Живов о том, почему на Западе не скрывают, что проводят военные операции против РФ
"Война с русскими": Живов о том, почему на Западе не скрывают, что проводят военные операции против РФ - 15.04.2025 Украина.ру
"Война с русскими": Живов о том, почему на Западе не скрывают, что проводят военные операции против РФ
В своих докладах сенаторам американские военные прямо рассказывают о том, что ракеты ATACMS "отлично показали себя против русских". Нанести России хоть какое-то военное поражение своими или чужими руками – высшая степень их так называемой военной "доблести". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов
2025-04-15T04:15
2025-04-15T11:49
новости
украина
запад
великобритания
алексей живов
валерий залужный
вооруженные силы украины
нато
сво
ракеты
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Ранее экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал о созданном совместно с западными партнерами штабе в Висбадене, где планировались поставки оружия для Киева и операции ВСУ. По словам Залужного, это стало "секретным оружием" Украины, а воплотить эту идею помогла Великобритания.По словам эксперта, никакой сенсации в словах Залужного нет. В своих докладах сенаторам американские военные прямо рассказывают о том, что те же самые ракеты ATACMS "отлично показали себя против русских", указал он."То есть они не скрывают, что осуществляют военные операции против нас. Американцы ни разу не сказали: "Нет, нет, это не мы". Они хвастаются тем, как их системы ПВО сбивают наши самолеты, делятся опытом и восхищаются", – подчеркнул Живов.Он добавил, что для Запада война с русскими – это "квинтэссенция их жизни", потому что "русской угрозой" их пугали с 1948 года. Нанести России хоть какое-то военное поражение своими или чужими руками – высшая степень их "военной доблести", отметил обозреватель.Запрограммировать беспилотник, чтобы он долетел до Мордовии, можно только благодаря доступу к спутниковой разведке НАТО, которая вычисляют расположение и радиус действия российских эшелонов ПВО, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область" на сайте Украина.ру.О том, что обозначают разговоры Европы о вводе своих войск в Украину – в материале Анны Черкасовой "Игорь Прокопенко: Европу беспокоят Одесса и Днепропетровск, но дальше разговоров дело не зайдет" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, великобритания, алексей живов, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато, сво, ракеты, спецоперация, война, россия, русский, война на украине
Новости, Украина, Запад, Великобритания, Алексей Живов, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО, СВО, ракеты, Спецоперация, война, Россия, русский, война на Украине

"Война с русскими": Живов о том, почему на Западе не скрывают, что проводят военные операции против РФ

04:15 15.04.2025 (обновлено: 11:49 15.04.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРоссийские военные в освобожденной Судже
Российские военные в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В своих докладах сенаторам американские военные прямо рассказывают о том, что ракеты ATACMS "отлично показали себя против русских". Нанести России хоть какое-то военное поражение своими или чужими руками – высшая степень их так называемой военной "доблести". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов
Ранее экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал о созданном совместно с западными партнерами штабе в Висбадене, где планировались поставки оружия для Киева и операции ВСУ. По словам Залужного, это стало "секретным оружием" Украины, а воплотить эту идею помогла Великобритания.
По словам эксперта, никакой сенсации в словах Залужного нет. В своих докладах сенаторам американские военные прямо рассказывают о том, что те же самые ракеты ATACMS "отлично показали себя против русских", указал он.
"То есть они не скрывают, что осуществляют военные операции против нас. Американцы ни разу не сказали: "Нет, нет, это не мы". Они хвастаются тем, как их системы ПВО сбивают наши самолеты, делятся опытом и восхищаются", – подчеркнул Живов.
Он добавил, что для Запада война с русскими – это "квинтэссенция их жизни", потому что "русской угрозой" их пугали с 1948 года. Нанести России хоть какое-то военное поражение своими или чужими руками – высшая степень их "военной доблести", отметил обозреватель.
Запрограммировать беспилотник, чтобы он долетел до Мордовии, можно только благодаря доступу к спутниковой разведке НАТО, которая вычисляют расположение и радиус действия российских эшелонов ПВО, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область" на сайте Украина.ру.
О том, что обозначают разговоры Европы о вводе своих войск в Украину – в материале Анны Черкасовой "Игорь Прокопенко: Европу беспокоят Одесса и Днепропетровск, но дальше разговоров дело не зайдет" на сайте Украина.ру.
Александр Крамаренко интервью - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
14 апреля, 19:30
Александр Крамаренко: Идея Келлога по разделу Украины антиисторична, и это заведомо непроходной вариантПлан Келлога не обеспечит прочный мир в Европе. Согласно его идее, западная линия контроля передвигается к Днепру. Это линия, на которой мы были в 1943 году, и, получается, это отбрасывает нас к середине Великой Отечественной войны. Предлагать России такие условия в год 80-летия нашей Великой Победы тем более неприемлемо.
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