Освобождение Журавки, бои в Локне и Краснополье: Алехин рассказал об успехах ВС РФ в Сумской области - 15.04.2025 Украина.ру
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Освобождение Журавки, бои в Локне и Краснополье: Алехин рассказал об успехах ВС РФ в Сумской области
Освобождение Журавки, бои в Локне и Краснополье: Алехин рассказал об успехах ВС РФ в Сумской области - 15.04.2025 Украина.ру
Освобождение Журавки, бои в Локне и Краснополье: Алехин рассказал об успехах ВС РФ в Сумской области
На минувшей неделе под контроль подразделений из состава ГВ "Север" перешло село Журавка. Продвижение войск в Сумской области продолжается — бои идут в Локне и в районах населенных пунктов Краснополье, Проходы, Турья и Миропольское. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-04-15T05:15
2025-04-15T12:10
новости
сумская область
россия
геннадий алехин
краснополье
валерий герасимов
владимир путин
генштаб
наступление
сво
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До полного освобождения Курской области российской армии осталось пройти не очень много, чтобы выбить ВСУ из двух оставшихся населенных пунктов. Одновременно армия РФ на отдельных участках зашла и в соседнюю Сумскую область Украины, сообщил эксперт."Об этом ещё 12 марта сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, отмечая взятие хутора Новенькое, сел Веселовка и Басовка. На минувшей неделе под контроль российских подразделений из состава группировки войск "Север" перешло и село Журавка", – подчеркнул Алехин.Продвижение подразделений группировки "Север" в Сумской области продолжается — бои идут в Локне, это северо-восточнее Юнаковки, где у ВСУ крупный гарнизон и склады с боеприпасами. "Одновременно поражение сил противника идёт в районах населенных пунктов Краснополье, Проходы, Турья и Миропольское. Да, однозначно можно говорить о том, что наша армия создают ту самую "санитарную зону", о необходимости которой и говорил [президент РФ] Владимир Путин", – подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Информационные вбросы на фоне тяжелейших боёв" на сайте Украина.ру.О том как развивается ситуация в Сумской области – в интервью Александра Зимовского: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250414/kallas-otchitalas-ob-otpravke-millionov-boepripasov-kievu-1062502517.html
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россия
краснополье
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новости, сумская область, россия, геннадий алехин, краснополье , валерий герасимов, владимир путин, генштаб, наступление, сво, спецоперация, война, украина, война на украине
Новости, Сумская область, Россия, Геннадий Алехин, Краснополье , Валерий Герасимов, Владимир Путин, Генштаб, наступление, СВО, Спецоперация, война, Украина, война на Украине

Освобождение Журавки, бои в Локне и Краснополье: Алехин рассказал об успехах ВС РФ в Сумской области

05:15 15.04.2025 (обновлено: 12:10 15.04.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБатальонно-тактическая группа "Каштана" спецназа "Ахмат" МО РФ
Батальонно-тактическая группа Каштана спецназа Ахмат МО РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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На минувшей неделе под контроль подразделений из состава ГВ "Север" перешло село Журавка. Продвижение войск в Сумской области продолжается — бои идут в Локне и в районах населенных пунктов Краснополье, Проходы, Турья и Миропольское. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
До полного освобождения Курской области российской армии осталось пройти не очень много, чтобы выбить ВСУ из двух оставшихся населенных пунктов. Одновременно армия РФ на отдельных участках зашла и в соседнюю Сумскую область Украины, сообщил эксперт.
"Об этом ещё 12 марта сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, отмечая взятие хутора Новенькое, сел Веселовка и Басовка. На минувшей неделе под контроль российских подразделений из состава группировки войск "Север" перешло и село Журавка", – подчеркнул Алехин.
Продвижение подразделений группировки "Север" в Сумской области продолжается — бои идут в Локне, это северо-восточнее Юнаковки, где у ВСУ крупный гарнизон и склады с боеприпасами.
"Одновременно поражение сил противника идёт в районах населенных пунктов Краснополье, Проходы, Турья и Миропольское. Да, однозначно можно говорить о том, что наша армия создают ту самую "санитарную зону", о необходимости которой и говорил [президент РФ] Владимир Путин", – подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Информационные вбросы на фоне тяжелейших боёв" на сайте Украина.ру.
О том как развивается ситуация в Сумской области – в интервью Александра Зимовского: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС на сайте Украина.ру.
Кая Каллас
14 апреля, 09:57
Каллас отчиталась об отправке миллионов боеприпасов КиевуГлава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны союза уже на две трети реализовали инициативу по предоставлению Украине двух миллионов боеприпасов
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