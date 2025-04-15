https://ukraina.ru/20250415/osvobozhdenie-zhuravki-boi-v-lokne-i-krasnopole-alekhin-rasskazal-ob-uspekhakh-vs-rf-v-sumskoy-oblasti-1062519604.html

Освобождение Журавки, бои в Локне и Краснополье: Алехин рассказал об успехах ВС РФ в Сумской области

Освобождение Журавки, бои в Локне и Краснополье: Алехин рассказал об успехах ВС РФ в Сумской области - 15.04.2025 Украина.ру

Освобождение Журавки, бои в Локне и Краснополье: Алехин рассказал об успехах ВС РФ в Сумской области

На минувшей неделе под контроль подразделений из состава ГВ "Север" перешло село Журавка. Продвижение войск в Сумской области продолжается — бои идут в Локне и в районах населенных пунктов Краснополье, Проходы, Турья и Миропольское. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-04-15T05:15

2025-04-15T05:15

2025-04-15T12:10

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До полного освобождения Курской области российской армии осталось пройти не очень много, чтобы выбить ВСУ из двух оставшихся населенных пунктов. Одновременно армия РФ на отдельных участках зашла и в соседнюю Сумскую область Украины, сообщил эксперт."Об этом ещё 12 марта сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, отмечая взятие хутора Новенькое, сел Веселовка и Басовка. На минувшей неделе под контроль российских подразделений из состава группировки войск "Север" перешло и село Журавка", – подчеркнул Алехин.Продвижение подразделений группировки "Север" в Сумской области продолжается — бои идут в Локне, это северо-восточнее Юнаковки, где у ВСУ крупный гарнизон и склады с боеприпасами. "Одновременно поражение сил противника идёт в районах населенных пунктов Краснополье, Проходы, Турья и Миропольское. Да, однозначно можно говорить о том, что наша армия создают ту самую "санитарную зону", о необходимости которой и говорил [президент РФ] Владимир Путин", – подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Информационные вбросы на фоне тяжелейших боёв" на сайте Украина.ру.О том как развивается ситуация в Сумской области – в интервью Александра Зимовского: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250414/kallas-otchitalas-ob-otpravke-millionov-boepripasov-kievu-1062502517.html

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