"Россия наступает везде": аналитик объяснил, почему Зеленский просит у Европы боевые подразделения
20:30 14.04.2025 (обновлено: 11:21 15.04.2025)
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Зеленский уже требует от Франции и Великобритании не просто миротворцев, а боевые подразделения. И эти заявления – не бравада. Это попытка скрыть свою панику по поводу нарастающего процесса, который остановить невозможно. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Неслучайно главком ВСУ Александр Сырский в интервью зарубежной прессе заявил, что Россия "наступает везде" (и в Черниговской, и в Сумской, и в Харьковской областях) и скоро "попытается взять большие города", указал эксперт.
"И [Владимир] Зеленский уже не просто требует от Франции и Великобритании миротворцев, а боевые подразделения. И эти заявления – не бравада. Это попытка скрыть свою панику по поводу нарастающего процесса, который остановить невозможно", – подчеркнул аналитик.
Так что Юлия Тимошенко может сколько угодно говорить, что "в мае все закончится и начнутся выборы, по итогам которых я стану президентшей". Но это внутриполитические "заявления в пустоту", считает Леонков.
Поэтому Трамп, чтобы Европа почувствовала всю остроту момента, начинает выводить оттуда американские войска, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материла Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны" на сайте Украина.ру.
Также на тему ударов по энергетике – в интервью Александра Зимовского: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС.
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