https://ukraina.ru/20250414/rossiya-nastupaet-vezde-analitik-obyasnil-pochemu-zelenskiy-prosit-u-evropy-boevye-podrazdeleniya-1062515982.html

"Россия наступает везде": аналитик объяснил, почему Зеленский просит у Европы боевые подразделения

"Россия наступает везде": аналитик объяснил, почему Зеленский просит у Европы боевые подразделения - 15.04.2025 Украина.ру

"Россия наступает везде": аналитик объяснил, почему Зеленский просит у Европы боевые подразделения

Зеленский уже требует от Франции и Великобритании не просто миротворцев, а боевые подразделения. И эти заявления – не бравада. Это попытка скрыть свою панику по поводу нарастающего процесса, который остановить невозможно. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2025-04-14T20:30

2025-04-14T20:30

2025-04-15T11:21

новости

европа

франция

трамп и зеленский

владимир зеленский

дональд трамп

великобритания

украина.ру

нато

юлия тимошенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060792770_0:119:2290:1407_1920x0_80_0_0_833824880fadfe5831976e35becd709c.jpg

Неслучайно главком ВСУ Александр Сырский в интервью зарубежной прессе заявил, что Россия "наступает везде" (и в Черниговской, и в Сумской, и в Харьковской областях) и скоро "попытается взять большие города", указал эксперт.То есть Сырский понимает, что без конкретных вливаний НАТО в этот конфликт, российская армия пойдет на запад, отметил Леонков."И [Владимир] Зеленский уже не просто требует от Франции и Великобритании миротворцев, а боевые подразделения. И эти заявления – не бравада. Это попытка скрыть свою панику по поводу нарастающего процесса, который остановить невозможно", – подчеркнул аналитик.Так что Юлия Тимошенко может сколько угодно говорить, что "в мае все закончится и начнутся выборы, по итогам которых я стану президентшей". Но это внутриполитические "заявления в пустоту", считает Леонков."Так точно не будет. И даже если [президент США Дональд] Трамп не сможет проконтролировать боевые действия на Украине, он оставит этот процесс на самотек и повести на Европу, которая без помощи США с ним не справится", – объяснил эксперт.Поэтому Трамп, чтобы Европа почувствовала всю остроту момента, начинает выводить оттуда американские войска, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материла Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны" на сайте Украина.ру.Также на тему ударов по энергетике – в интервью Александра Зимовского: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС.

https://ukraina.ru/20250414/1031120256.html

европа

франция

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, франция, трамп и зеленский, владимир зеленский, дональд трамп, великобритания, украина.ру, нато, юлия тимошенко, выборы, александр сырский, наступление, сво, спецоперация, война, война на украине