"Россия наступает везде": аналитик объяснил, почему Зеленский просит у Европы боевые подразделения - 15.04.2025 Украина.ру
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"Россия наступает везде": аналитик объяснил, почему Зеленский просит у Европы боевые подразделения
"Россия наступает везде": аналитик объяснил, почему Зеленский просит у Европы боевые подразделения - 15.04.2025 Украина.ру
"Россия наступает везде": аналитик объяснил, почему Зеленский просит у Европы боевые подразделения
Зеленский уже требует от Франции и Великобритании не просто миротворцев, а боевые подразделения. И эти заявления – не бравада. Это попытка скрыть свою панику по поводу нарастающего процесса, который остановить невозможно. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2025-04-14T20:30
2025-04-15T11:21
новости
европа
франция
трамп и зеленский
владимир зеленский
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великобритания
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нато
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Неслучайно главком ВСУ Александр Сырский в интервью зарубежной прессе заявил, что Россия "наступает везде" (и в Черниговской, и в Сумской, и в Харьковской областях) и скоро "попытается взять большие города", указал эксперт.То есть Сырский понимает, что без конкретных вливаний НАТО в этот конфликт, российская армия пойдет на запад, отметил Леонков."И [Владимир] Зеленский уже не просто требует от Франции и Великобритании миротворцев, а боевые подразделения. И эти заявления – не бравада. Это попытка скрыть свою панику по поводу нарастающего процесса, который остановить невозможно", – подчеркнул аналитик.Так что Юлия Тимошенко может сколько угодно говорить, что "в мае все закончится и начнутся выборы, по итогам которых я стану президентшей". Но это внутриполитические "заявления в пустоту", считает Леонков."Так точно не будет. И даже если [президент США Дональд] Трамп не сможет проконтролировать боевые действия на Украине, он оставит этот процесс на самотек и повести на Европу, которая без помощи США с ним не справится", – объяснил эксперт.Поэтому Трамп, чтобы Европа почувствовала всю остроту момента, начинает выводить оттуда американские войска, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материла Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны" на сайте Украина.ру.Также на тему ударов по энергетике – в интервью Александра Зимовского: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС.
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новости, европа, франция, трамп и зеленский, владимир зеленский, дональд трамп, великобритания, украина.ру, нато, юлия тимошенко, выборы, александр сырский, наступление, сво, спецоперация, война, война на украине
Новости, Европа, Франция, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Великобритания, Украина.ру, НАТО, Юлия Тимошенко, выборы, Александр Сырский, наступление, СВО, Спецоперация, война, война на Украине

"Россия наступает везде": аналитик объяснил, почему Зеленский просит у Европы боевые подразделения

20:30 14.04.2025 (обновлено: 11:21 15.04.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Зеленский уже требует от Франции и Великобритании не просто миротворцев, а боевые подразделения. И эти заявления – не бравада. Это попытка скрыть свою панику по поводу нарастающего процесса, который остановить невозможно. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Неслучайно главком ВСУ Александр Сырский в интервью зарубежной прессе заявил, что Россия "наступает везде" (и в Черниговской, и в Сумской, и в Харьковской областях) и скоро "попытается взять большие города", указал эксперт.
То есть Сырский понимает, что без конкретных вливаний НАТО в этот конфликт, российская армия пойдет на запад, отметил Леонков.
"И [Владимир] Зеленский уже не просто требует от Франции и Великобритании миротворцев, а боевые подразделения. И эти заявления – не бравада. Это попытка скрыть свою панику по поводу нарастающего процесса, который остановить невозможно", – подчеркнул аналитик.
Так что Юлия Тимошенко может сколько угодно говорить, что "в мае все закончится и начнутся выборы, по итогам которых я стану президентшей". Но это внутриполитические "заявления в пустоту", считает Леонков.
"Так точно не будет. И даже если [президент США Дональд] Трамп не сможет проконтролировать боевые действия на Украине, он оставит этот процесс на самотек и повести на Европу, которая без помощи США с ним не справится", – объяснил эксперт.
Поэтому Трамп, чтобы Европа почувствовала всю остроту момента, начинает выводить оттуда американские войска, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материла Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны" на сайте Украина.ру.
Также на тему ударов по энергетике – в интервью Александра Зимовского: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС.
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