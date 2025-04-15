https://ukraina.ru/20250415/kogda-zakonchitsya-moratoriy-rossii-nuzhno-prepodnesti-osobyy-podarok-dlya-ukrainskoy-energetiki--1062518719.html

Когда закончится мораторий, России нужно преподнести особый "подарок" для украинской энергетики – эксперт

Когда закончится мораторий, России нужно преподнести особый "подарок" для украинской энергетики – эксперт - 15.04.2025 Украина.ру

Когда закончится мораторий, России нужно преподнести особый "подарок" для украинской энергетики – эксперт

Киевский режим должен убедиться, что Россия не просто "дала ему отдышаться", а копила силы для удара по крупной энергетической единице. Возможно, это будет какая-то большая плотина. Об этом рассказал в интервью военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2025-04-15T05:35

2025-04-15T05:35

2025-04-15T12:03

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Если до 18 апреля в Эр-Рияде произойдет очередная встреча делегаций России и США, по итогу которой Москва продлит добровольно взятый на себя мораторий на удары по энергетике, это "будет неприятно, но никуда мы от этого не денемся", отметил эксперт.Если же 18 апреля в 00:00 часов истечет "последний срок", надеюсь, Россия преподнесет большой "подарок" для украинской энергетики и других объектов, которые мы месяц не трогали, подчеркнул Зимовский."Киевский режим должен убедиться, что мы не просто дали ему отдышаться, а копили силы для удара по крупной энергетической единице. Пусть она будет не атомной. Может быть, это будет какая-то большая плотина. Но это мое личное мнение", – указал собеседник Украина.ру.Зимовский отметил, что ракетные удары практически уничтожили неатомную энергетику Украины. Сейчас там еще остаются сети, которые латают. Страна в бытовом смысле перешла на генераторы, добавил он."Энергия для промышленности тоже производится не на станциях, а на завезенных генераторах большой мощности. Грубо говоря, генератор на многоосной платформе стоит возле предприятия, которое массово клепает дроны", – заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Зимовский: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО – в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Информационные вбросы на фоне тяжелейших боёв" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250414/armiya-poydet-dalshe-podlesnyy-raskryl-kak-budut-deystvovat-vs-rf-posle-osvobozhdeniya-kurskoy-1062498728.html

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новости, россия, украина, вс рф, энергетика, ракетный удар, сво, спецоперация, сша, переговоры, война, война на украине