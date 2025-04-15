Когда закончится мораторий, России нужно преподнести особый "подарок" для украинской энергетики – эксперт - 15.04.2025 Украина.ру
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Когда закончится мораторий, России нужно преподнести особый "подарок" для украинской энергетики – эксперт
Когда закончится мораторий, России нужно преподнести особый "подарок" для украинской энергетики – эксперт - 15.04.2025 Украина.ру
Когда закончится мораторий, России нужно преподнести особый "подарок" для украинской энергетики – эксперт
Киевский режим должен убедиться, что Россия не просто "дала ему отдышаться", а копила силы для удара по крупной энергетической единице. Возможно, это будет какая-то большая плотина. Об этом рассказал в интервью военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2025-04-15T05:35
2025-04-15T12:03
новости
россия
украина
вс рф
энергетика
ракетный удар
сво
спецоперация
сша
переговоры
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Если до 18 апреля в Эр-Рияде произойдет очередная встреча делегаций России и США, по итогу которой Москва продлит добровольно взятый на себя мораторий на удары по энергетике, это "будет неприятно, но никуда мы от этого не денемся", отметил эксперт.Если же 18 апреля в 00:00 часов истечет "последний срок", надеюсь, Россия преподнесет большой "подарок" для украинской энергетики и других объектов, которые мы месяц не трогали, подчеркнул Зимовский."Киевский режим должен убедиться, что мы не просто дали ему отдышаться, а копили силы для удара по крупной энергетической единице. Пусть она будет не атомной. Может быть, это будет какая-то большая плотина. Но это мое личное мнение", – указал собеседник Украина.ру.Зимовский отметил, что ракетные удары практически уничтожили неатомную энергетику Украины. Сейчас там еще остаются сети, которые латают. Страна в бытовом смысле перешла на генераторы, добавил он."Энергия для промышленности тоже производится не на станциях, а на завезенных генераторах большой мощности. Грубо говоря, генератор на многоосной платформе стоит возле предприятия, которое массово клепает дроны", – заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Зимовский: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО – в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Информационные вбросы на фоне тяжелейших боёв" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250414/armiya-poydet-dalshe-podlesnyy-raskryl-kak-budut-deystvovat-vs-rf-posle-osvobozhdeniya-kurskoy-1062498728.html
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новости, россия, украина, вс рф, энергетика, ракетный удар, сво, спецоперация, сша, переговоры, война, война на украине
Новости, Россия, Украина, ВС РФ, энергетика, ракетный удар, СВО, Спецоперация, США, переговоры, война, война на Украине

Когда закончится мораторий, России нужно преподнести особый "подарок" для украинской энергетики – эксперт

05:35 15.04.2025 (обновлено: 12:03 15.04.2025)
 
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Киевский режим должен убедиться, что Россия не просто "дала ему отдышаться", а копила силы для удара по крупной энергетической единице. Возможно, это будет какая-то большая плотина. Об этом рассказал в интервью военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Если до 18 апреля в Эр-Рияде произойдет очередная встреча делегаций России и США, по итогу которой Москва продлит добровольно взятый на себя мораторий на удары по энергетике, это "будет неприятно, но никуда мы от этого не денемся", отметил эксперт.
Если же 18 апреля в 00:00 часов истечет "последний срок", надеюсь, Россия преподнесет большой "подарок" для украинской энергетики и других объектов, которые мы месяц не трогали, подчеркнул Зимовский.
"Киевский режим должен убедиться, что мы не просто дали ему отдышаться, а копили силы для удара по крупной энергетической единице. Пусть она будет не атомной. Может быть, это будет какая-то большая плотина. Но это мое личное мнение", – указал собеседник Украина.ру.
Зимовский отметил, что ракетные удары практически уничтожили неатомную энергетику Украины. Сейчас там еще остаются сети, которые латают. Страна в бытовом смысле перешла на генераторы, добавил он.
"Энергия для промышленности тоже производится не на станциях, а на завезенных генераторах большой мощности. Грубо говоря, генератор на многоосной платформе стоит возле предприятия, которое массово клепает дроны", – заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Зимовский: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО – в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Информационные вбросы на фоне тяжелейших боёв" на сайте Украина.ру.
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