Когда закончится мораторий, России нужно преподнести особый "подарок" для украинской энергетики – эксперт
05:35 15.04.2025 (обновлено: 12:03 15.04.2025)
© Baza телеграм-канал
© Baza телеграм-канал
Киевский режим должен убедиться, что Россия не просто "дала ему отдышаться", а копила силы для удара по крупной энергетической единице. Возможно, это будет какая-то большая плотина. Об этом рассказал в интервью военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Если до 18 апреля в Эр-Рияде произойдет очередная встреча делегаций России и США, по итогу которой Москва продлит добровольно взятый на себя мораторий на удары по энергетике, это "будет неприятно, но никуда мы от этого не денемся", отметил эксперт.
Если же 18 апреля в 00:00 часов истечет "последний срок", надеюсь, Россия преподнесет большой "подарок" для украинской энергетики и других объектов, которые мы месяц не трогали, подчеркнул Зимовский.
"Киевский режим должен убедиться, что мы не просто дали ему отдышаться, а копили силы для удара по крупной энергетической единице. Пусть она будет не атомной. Может быть, это будет какая-то большая плотина. Но это мое личное мнение", – указал собеседник Украина.ру.
Зимовский отметил, что ракетные удары практически уничтожили неатомную энергетику Украины. Сейчас там еще остаются сети, которые латают. Страна в бытовом смысле перешла на генераторы, добавил он.
"Энергия для промышленности тоже производится не на станциях, а на завезенных генераторах большой мощности. Грубо говоря, генератор на многоосной платформе стоит возле предприятия, которое массово клепает дроны", – заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Зимовский: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО – в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Информационные вбросы на фоне тяжелейших боёв" на сайте Украина.ру.
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