Политолог Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру высказался по поводу дискуссии политолога Богдана Безпалько и историка Александра Дюкова, которые спорят: нужно и можно ли в российской Конституции прописывать право русского народа на ирреденту

На страницах нашего сайта продолжается дискуссия, вызванная интервью члена комиссии по реформированию российской Конституции политолога Богдана Безпалько. В нем он сказал о необходимости зафиксировать в Конституции возможность присоединения к России тех или иных регионов Украины и Белоруссии. Это предложение вызвало скандал в политикуме России, Украины и Белоруссии. По этому поводу на наших страницах высказался российский историк Александр Дюков и белорусский политолог Алексей Дзермант. Оба они негативно отнеслись к идеям Безпалько.

Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20200124/1026447391.htmlНа страницах нашего сайта продолжается дискуссия, вызванная интервью члена комиссии по реформированию российской Конституции политолога Богдана Безпалько.На страницах нашего сайта продолжается дискуссия, вызванная интервью члена комиссии по реформированию российской Конституции политолога Богдана Безпалько.На страницах нашего сайта продолжается дискуссия, вызванная интервью члена комиссии по реформированию российской Конституции политолога Богдана Безпалько.

На страницах нашего сайта продолжается дискуссия, вызванная интервью члена комиссии по реформированию российской Конституции политолога Богдана Безпалько.

В нём он сказал о необходимости зафиксировать в Конституции возможность присоединения к России тех или иных регионов Украины и Белоруссии. Это предложение вызвало скандал в политикуме России, Украины и Белоруссии.

По этому поводу на наших страницах высказался российский историк Александр Дюков, белорусский политолог Алексей Дзермант и историк из Киева Александр Каревин.

- Александр, московский историк Александр Дюков назвал провокацией предложение политолога Богдана Безпалько о русской ирреденте и о возможности включения того или иного региона Украины и Белоруссии в состав России. А как вам это видится?

Безпалько: В Конституции РФ должно быть закреплено право присоединения к России Украины и Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Стоит упомянуть и кликбейтность заголовка, в одном из материалов явно написанного по закону Годвина (по мере разрастания дискуссии в Сети вероятность сравнения, упоминающего нацизм или Гитлера, стремится к единице — Ред.), хоть и являющегося прямой цитатой. Возможно, автор материала не делал этого сознательно, но конечный результат выглядит не очень демократично. Мне показалось, что явно видна попытка манипуляции мнением читателя. Подобные приемы широко применялись советской прессой.

- Хорошо, а то, что касается сути дискуссии, то вы на чьей стороне?

— Касательно сути изложенных противоречий вижу, что у Богдана Безпалько и Александра Дюкова различное понимание методов достижения ирреденты и лексики ее правового оформления.

Александр Дюков считает, что прямые формулировки, допускающие конституционный инструментарий о возможном включении отдельных территорий других стран, по мнению части населения, в состав Российской Федерации, будут восприняты мировым сообществом крайне негативно и дадут почву для еще более резкого обострения международных отношений и породят поводы для новых претензий, санкций и политического давления на нашу страну.

- А позиция Безпалько?



— Богдан Безпалько считает, что право народа на воссоединение должно быть закреплено безотносительно используемых и существующих практик международного права в российской Конституции, поскольку, раз уж мы утверждаем примат национального права над международным, в силу ряда исторических обстоятельств риалполитик, мы должны иметь такой инструмент.



По сути я разделяю часть опасений Александра Дюкова, но считаю, что в существующей ситуации мы не должны из-за желания «сохранить демократическое лицо» лишать себя и своих соотечественников, в силу различных событий оказавшихся в других странах (часто с территориями, исторически являющимися неотъемлемой частью России, но впоследствии отчужденных), с правовым волеизъявлением вернуться домой.

Безпалько: Русские должны иметь право воссоединиться в рамках единого государственного пространства © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк - Так а как быть тогда?

— Я считаю, что весь имеющийся правовой аппарат изменения границ волей народа («присоединения», воссоединения и учреждения новых государств) устарел и неактуален, более того, он используется в одностороннем порядке странами западной демократии для решения своих политических проблем и усиления влияния (вмешательства в суверенные дела других стран).

Поэтому, учитывая разобщенность большого русского народа, такой собирающий, склеивающий правовой механизм просто необходим, безотносительно реакции на его существование со стороны наших геополитических оппонентов и их симпатизантов.



Если мы считаем, что Россия является одним из главных акторов международного политического процесса, то мы должны принять то, что актор действует в своей, субъективной логике и этим во многом усиливает свой суверенитет, не боясь претензий, конфликтов и имея способность отстаивать свои интересы, невзирая на эмоциональные оценки и ярлыки.

Напомню, что США не стесняются телефонным звонком Пенса учреждать новый режим в Венесуэле без малейшего выражения «озабоченности» по факту несоблюдения норм дипломатического поведения и невмешательства в суверенитет других стран.

Историк Дюков: Фраза «один народ – один Рейх» не является конкурентоспособной в современном мире © commons.wikimedia.org, Совет Федерации - И все-таки чья позиция вам близка?



— Исходя из вышеизложенного, мне близка позиция Богдана Анатольевича, я считаю, что «двери должны быть широко открыты» для тех, кто хочет войти. Возможно, сама лексика этой поправки несколько радикальна, но если суть изложена правильно, это уже детали.

Опасения, предполагающие «обострение отношений с соседями», полагаю преждевременными, пораженческими и несущественными в существующей динамике международных отношений. В конце концов, ничто не отбирает силу духа больше, чем трусость и страх. Теорию о «влиянии на элиты через программы образования» полагаю себя исчерпавшей еще в двадцатом веке.

С уважением отношусь к обоим дискутирующим сторонам и, конечно, принимаю их право на собственное мнение.

- А что думаете по поводу идеи белорусского политолога Алексея Дзерманта, что Союз русских государств в будущем вот это путь, а не русская ирредента?



— Позиция «белорусских националистов», являющихся инструментом влияния западных акторов по вышеизложенному вопросу, меня не интересует в силу отсутствия у них субъектности.