Он трижды сражался за Украину: маршал Семён Будённый - 25.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20240425/1045548497.html
Он трижды сражался за Украину: маршал Семён Будённый
Он трижды сражался за Украину: маршал Семён Будённый - 25.04.2024 Украина.ру
Он трижды сражался за Украину: маршал Семён Будённый
Семён Михайлович Будённый – легендарный командир времён Гражданской войны, командующий не менее легендарной 1-й Конной армией, маршал первого призыва. Он сумел избежать всех опасностей пребывания в советской элите, прожить долгую (90 лет) жизнь и остаться одним из символов победы большевиков
2024-04-25T16:09
2024-04-25T16:09
история
история
история ссср
гражданская война
великая отечественная война
революция
красная армия
иосиф сталин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/15/1045538481_0:30:1164:685_1920x0_80_0_0_9d5dd5ea8b0d3ca40640d5d4a480babc.jpg
Издание "Украина.ру" уделила уже много внимания деятельности Будённого на Украине, главным образом – в ходе Гражданской войны. Поэтому мы здесь просто перечислим несколько фактов из жизни этого незаурядного человека.1. Семён Будённый родился 25 апреля 1883 года в Калмыцком округе Области Войска Донского. По происхождению он, однако, не был казаком – его родители были "иногородними", выходцами из Воронежской губернии.2. На воинской службе он находился с 1903 до самой смерти в 1973 году (по некоторым данным – с перерывом в 1908-14 годах).Насколько известно, абсолютный рекорд пребывания в русской армии принадлежит унтер-офицеру Василию Кочеткову, служившему с 1811 до 1891 год, однако его служба плохо документирована. Среди высшего командного состава Будённый, пожалуй, уникален.3. Во время Первой мировой войны, воюя на трёх фронтах, Будённый за храбрость был награждён "полным Георгиевским бантом" — Георгиевскими крестами четырёх степеней и Георгиевскими медалями четырёх степеней. Это был показатель исключительной личной храбрости, но уникумом он конечно не являлся – за время войны солдатского "георгия" первой степени (а они, за редким исключением, давались последовательно – с 4-й по 1-ю) получили примерно 33 тыс. человек. Свои царские награды Будённый не стеснялся демонстрировать и в советское время.4. Из 1-й Конной армии вышли четверо маршалов – Будённый, Климент Ворошилов, Александр Егоров, Борис Шапошников. Впрочем, эта аномалия имеет простое объяснение – 1-ю Конную от ЦК курировал Иосиф Сталин, связанный с Ворошиловым дружескими отношениями со времени обороны Царицына.5. По воспоминаниям деда автора статьи, в предвоенный период – курсанта училища им. ВЦИК Петра Даниловича Литвинова, маршал Будённый запросто приходил в солдатскую столовую кремлёвских курсантов – пообедать. Иногда – с Ворошиловым (даже когда тот был наркомом). Запросто общался с будущими краскомами.6. По известному в советские времена анекдоту держал на даче пулемёт. Когда за ним пришли – выкатил его на балкон, позвонил Сталину и поинтересовался. Сталин – горец. Он таких уважал. Пулемёт удалось закатить без жертв.Это, конечно, легенда. Факт же состоит в том, что вторую жену Будённого, оперную певицу Ольгу Михайлову, действительно арестовали в 1937 году и выбили из неё показания против маршала. С 1939 по 1948 год она находилась в заключении в тюрьме, а потом до 1956 года – в ссылке. Будённый её вернул и содержал (к этому времени у него уже была третья жена).7. В 49 лет окончил академию им. Фрунзе. Другое дело, что учился маршал без отрыва от производства. Да и мало кто рискнул бы поставить тройку полководцу, который имел "отлично" по итогам Гражданской войны.Опять же – анекдот советских времён: Слащёв (он, на самом деле, в академии не преподавал) вызывает к доске Будённого задаёт сложный вопрос, тот мнётся – не знает ответа, а потом выдаёт:- Да мы и без этой науки вас гоняли!- Вы нас по науке гоняли, а науку кто придумал? – и указывает на дверь, где дискуссию слушает Брусилов.По другому анекдоту Слащёв как-то разбирал ошибки красных командиров в советско-польской войне. Будённый, не выдержавший язвительных замечаний Слащёва, выхватил револьвер и несколько раз выстрелил в него, но не попал. Тот не только не дрогнул: "как стреляете, так и воевали".Не смотря на отсутствие системного образования выучил немецкий, турецкий, французский и английский языки.8. Во время великой Отечественной войны находился на командных должностях.С 10 июля по 12 сентября 1941 года Будённый был главнокомандующим войсками Юго-Западного направления (объединяло Юго-Западный и Южный фронты).Бывший начальник штаба Юго-Западного направления генерал-полковником Александр Покровский:"Будённый — человек очень своеобразный. Это настоящий самородок, человек с народным умом, со здравым смыслом. У него была способность быстро схватывать обстановку. Он сам не предлагал решений, сам не разбирался в обстановке так, чтобы предложить решение, но когда ему докладывали, предлагали те или иные решения, программу, ту или иную, действий, он, во-первых, быстро схватывал обстановку и, во-вторых, как правило, поддерживал наиболее рациональные решения. Причём делал это с достаточной решимостью.В частности, надо отдать ему должное, что когда ему была доложена обстановка, сложившаяся в Киевском мешке, и когда он разобрался в ней, оценил её, то предложение, которое было сделано ему штабом, чтобы поставить вопрос перед Ставкой об отходе из Киевского мешка, он принял сразу же и написал соответствующую телеграмму Сталину. Сделал это решительно, хотя последствия такого поступка могли быть опасными и грозными для него" (Будённого тогда всего лишь отозвали).Как член Ставки 7 ноября 1941 года принимал парад на Красной площади.С 21 апреля по 19 мая 1942 года — главком войск Северо-Кавказского направления (ему подчинялись Крымский фронт, Севастопольский оборонительный район, Северо-Кавказский военный округ, Черноморский флот и Азовская военная флотилия). После Керченской катастрофы войск Крымского фронта направление было расформировано, а Будённый 20 мая назначен командующим вновь сформированным Северо-Кавказским фронтом. На этом посту осуществлял общее руководство войсками в ходе обороны Севастополя, а с июня 1942 года участвовал в оборонительном этапе начавшейся битвы за Кавказ. В связи с тяжелыми поражениями войск фронта он был расформирован (4 сентября), а Будённый отозван в Москву.9. Предметно занимался коневодством, его усилиями был воссоздан профильный институт. Принимал участие в выведении двух пород – будённовской и терской.Любимый конь Буденного Софист увековечен в памятнике Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову, который находится около Бородинской панорамы в Москве.10. У Будённого был превосходный слух, он отлично играл на гармони, а в 1950-х годах была даже пластинка "Дуэт баянистов", в которой играл легендарный маршал.Опять же анекдот – народную песню про Будённого (где он "по степи зноем опалённой, среди высоких ковылей (…) скакал на рыжей кобыле́"; поётся мимо мелодии дурными голосами) написали в 1920-е годы. О ней, якобы, говорил в ряде выступлений Владимир Маяковский (там, правда, кобыла́ была серая). По другим данным, песня была сочинена значительно позже – чуть ли не 80-е годы.
https://ukraina.ru/20200526/1027807554.html
https://ukraina.ru/20210815/1031857252.html
https://ukraina.ru/20240204/1043193670.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/15/1045538481_106:0:1059:715_1920x0_80_0_0_256d49aac1d9c721b8a27820456b4289.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история ссср, гражданская война, великая отечественная война, революция, красная армия, иосиф сталин
История, История, история СССР, гражданская война, Великая Отечественная война, революция, Красная Армия, Иосиф Сталин

Он трижды сражался за Украину: маршал Семён Будённый

16:09 25.04.2024
 
Фото 1950-х годов. Коллаж https://militaryarms.ru/znaki-otlichiya/georgoevskiy-krest/
Фото 1950-х годов. Коллаж https://militaryarms.ru/znaki-otlichiya/georgoevskiy-krest/
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Семён Михайлович Будённый – легендарный командир времён Гражданской войны, командующий не менее легендарной 1-й Конной армией, маршал первого призыва. Он сумел избежать всех опасностей пребывания в советской элите, прожить долгую (90 лет) жизнь и остаться одним из символов победы большевиков
Издание "Украина.ру" уделила уже много внимания деятельности Будённого на Украине, главным образом – в ходе Гражданской войны. Поэтому мы здесь просто перечислим несколько фактов из жизни этого незаурядного человека.
1. Семён Будённый родился 25 апреля 1883 года в Калмыцком округе Области Войска Донского. По происхождению он, однако, не был казаком – его родители были "иногородними", выходцами из Воронежской губернии.
2. На воинской службе он находился с 1903 до самой смерти в 1973 году (по некоторым данным – с перерывом в 1908-14 годах).
Насколько известно, абсолютный рекорд пребывания в русской армии принадлежит унтер-офицеру Василию Кочеткову, служившему с 1811 до 1891 год, однако его служба плохо документирована. Среди высшего командного состава Будённый, пожалуй, уникален.
- РИА Новости, 1920, 26.05.2020
26 мая 2020, 17:00
«Помнят польские паны, помнят псы-атаманы». Как готовился удар Будённого по Пилсудскому25 мая 1920 года командарм Семён Буденный доложил Реввоенсовету Советской России, что его Первая конная армия готова отправиться в бой против польских войск на южном украинском фланге общей полосы фронта Советско-польской войны. На следующий день удар был нанесён
3. Во время Первой мировой войны, воюя на трёх фронтах, Будённый за храбрость был награждён "полным Георгиевским бантом" — Георгиевскими крестами четырёх степеней и Георгиевскими медалями четырёх степеней. Это был показатель исключительной личной храбрости, но уникумом он конечно не являлся – за время войны солдатского "георгия" первой степени (а они, за редким исключением, давались последовательно – с 4-й по 1-ю) получили примерно 33 тыс. человек. Свои царские награды Будённый не стеснялся демонстрировать и в советское время.
4. Из 1-й Конной армии вышли четверо маршалов – Будённый, Климент Ворошилов, Александр Егоров, Борис Шапошников. Впрочем, эта аномалия имеет простое объяснение – 1-ю Конную от ЦК курировал Иосиф Сталин, связанный с Ворошиловым дружескими отношениями со времени обороны Царицына.
5. По воспоминаниям деда автора статьи, в предвоенный период – курсанта училища им. ВЦИК Петра Даниловича Литвинова, маршал Будённый запросто приходил в солдатскую столовую кремлёвских курсантов – пообедать. Иногда – с Ворошиловым (даже когда тот был наркомом). Запросто общался с будущими краскомами.
Члены РВС 1-й Конной: Ворошилов, Будённый, Щаденко. Открытый источник
Члены РВС 1-й Конной: Ворошилов, Будённый, Щаденко. Открытый источник
Члены РВС 1-й Конной: Ворошилов, Будённый, Щаденко. Открытый источник
6. По известному в советские времена анекдоту держал на даче пулемёт. Когда за ним пришли – выкатил его на балкон, позвонил Сталину и поинтересовался. Сталин – горец. Он таких уважал. Пулемёт удалось закатить без жертв.
Это, конечно, легенда. Факт же состоит в том, что вторую жену Будённого, оперную певицу Ольгу Михайлову, действительно арестовали в 1937 году и выбили из неё показания против маршала. С 1939 по 1948 год она находилась в заключении в тюрьме, а потом до 1956 года – в ссылке. Будённый её вернул и содержал (к этому времени у него уже была третья жена).
7. В 49 лет окончил академию им. Фрунзе. Другое дело, что учился маршал без отрыва от производства. Да и мало кто рискнул бы поставить тройку полководцу, который имел "отлично" по итогам Гражданской войны.
Опять же – анекдот советских времён: Слащёв (он, на самом деле, в академии не преподавал) вызывает к доске Будённого задаёт сложный вопрос, тот мнётся – не знает ответа, а потом выдаёт:
Сталин конница РККА коллаж
15 августа 2021, 01:00
Секрет «Чуда на Висле»: конница Будённого не приняла участия в Варшавской битве из-за СталинаНачало разгрома большевистских войск 15 августа 1920 года считается в Польше днём победы в Варшавской битве, хотя сами бои под Варшавой происходили 13-25 августа. Но именно день 15 августа 1920-го, называемый также «Чудом на Висле», отмечается как День Войска польского. Однако в этот день полякам стоило бы вспомнить вклад в их победу Иосифа Сталина
- Да мы и без этой науки вас гоняли!
- Вы нас по науке гоняли, а науку кто придумал? – и указывает на дверь, где дискуссию слушает Брусилов.
По другому анекдоту Слащёв как-то разбирал ошибки красных командиров в советско-польской войне. Будённый, не выдержавший язвительных замечаний Слащёва, выхватил револьвер и несколько раз выстрелил в него, но не попал. Тот не только не дрогнул: "как стреляете, так и воевали".
Не смотря на отсутствие системного образования выучил немецкий, турецкий, французский и английский языки.
8. Во время великой Отечественной войны находился на командных должностях.
С 10 июля по 12 сентября 1941 года Будённый был главнокомандующим войсками Юго-Западного направления (объединяло Юго-Западный и Южный фронты).
Бывший начальник штаба Юго-Западного направления генерал-полковником Александр Покровский:
"Будённый — человек очень своеобразный. Это настоящий самородок, человек с народным умом, со здравым смыслом. У него была способность быстро схватывать обстановку. Он сам не предлагал решений, сам не разбирался в обстановке так, чтобы предложить решение, но когда ему докладывали, предлагали те или иные решения, программу, ту или иную, действий, он, во-первых, быстро схватывал обстановку и, во-вторых, как правило, поддерживал наиболее рациональные решения. Причём делал это с достаточной решимостью.
- РИА Новости, 1920, 04.02.2024
4 февраля, 09:06История
Луганский старт главного политического долгожителя Советского Союза
В частности, надо отдать ему должное, что когда ему была доложена обстановка, сложившаяся в Киевском мешке, и когда он разобрался в ней, оценил её, то предложение, которое было сделано ему штабом, чтобы поставить вопрос перед Ставкой об отходе из Киевского мешка, он принял сразу же и написал соответствующую телеграмму Сталину. Сделал это решительно, хотя последствия такого поступка могли быть опасными и грозными для него" (Будённого тогда всего лишь отозвали).
Как член Ставки 7 ноября 1941 года принимал парад на Красной площади.
С.М. Будённый принимает парад 7 ноября 1941 года. Открытый источник
С.М. Будённый принимает парад 7 ноября 1941 года. Открытый источник
С.М. Будённый принимает парад 7 ноября 1941 года. Открытый источник
С 21 апреля по 19 мая 1942 года — главком войск Северо-Кавказского направления (ему подчинялись Крымский фронт, Севастопольский оборонительный район, Северо-Кавказский военный округ, Черноморский флот и Азовская военная флотилия). После Керченской катастрофы войск Крымского фронта направление было расформировано, а Будённый 20 мая назначен командующим вновь сформированным Северо-Кавказским фронтом. На этом посту осуществлял общее руководство войсками в ходе обороны Севастополя, а с июня 1942 года участвовал в оборонительном этапе начавшейся битвы за Кавказ. В связи с тяжелыми поражениями войск фронта он был расформирован (4 сентября), а Будённый отозван в Москву.
9. Предметно занимался коневодством, его усилиями был воссоздан профильный институт. Принимал участие в выведении двух пород – будённовской и терской.
Любимый конь Буденного Софист увековечен в памятнике Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову, который находится около Бородинской панорамы в Москве.
© PicasaПамятник М.И. Кутузову в Москве. Фото В. Стоякина
Памятник М.И. Кутузову в Москве. Фото В. Стоякина
© Picasa
Памятник М.И. Кутузову в Москве. Фото В. Стоякина
10. У Будённого был превосходный слух, он отлично играл на гармони, а в 1950-х годах была даже пластинка "Дуэт баянистов", в которой играл легендарный маршал.
Опять же анекдот – народную песню про Будённого (где он "по степи зноем опалённой, среди высоких ковылей (…) скакал на рыжей кобыле́"; поётся мимо мелодии дурными голосами) написали в 1920-е годы. О ней, якобы, говорил в ряде выступлений Владимир Маяковский (там, правда, кобыла́ была серая). По другим данным, песня была сочинена значительно позже – чуть ли не 80-е годы.
 
ИсторияИсторияистория СССРгражданская войнаВеликая Отечественная войнареволюцияКрасная АрмияИосиф Сталин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11Грузию не примут в ЕС, пока действует закон об иноагентах, аналогичный российскому
16:50Гранаты взорвались в пункте приема металла во Львовской области, погибло 2 человека
16:36Кризис бандеровского режима: Колташов о деньгах США для Украины и последнем шансе для Европы
16:32Рейтинг самых влиятельных: кого прочат в лидеры завтрашнего мира
16:31Покрыть дефицит кадров низкоквалифицированными мигрантами нельзя - Путин
16:19Население Харькова с начала СВО сократилось до 1,3 миллиона человек
16:09Он трижды сражался за Украину: маршал Семён Будённый
15:57Власти Польши хотят отправить украинцев на войну. Но могут получить её у себя дома
15:43Хуже, чем прибалтийские "негры". Украина отказалась от своих беженцев
15:35Литва по примеру Польши поможет Украине вернуть призывников
15:32Верхушка киевского режима отправляется на нары. Пока заочно
14:59Донецкий фронт. ВСУ стоят на пороге полного разгрома на авдеевском и марьинском направлениях
14:22Макрон признал, что Европа может погибнуть, и напомнил о ядерном оружии
14:06"Не будет страны под названием Украина". Вспоминая Жириновского и его прогнозы
13:50Какой максимум Россия выжмет из Харькова этим летом и в какую ловушку загнали ВСУ – Копылов
13:49"По требованию американцев": Лукашенко назвал ошибкой вывод ядерного оружия из Белоруссии
13:26"Принесут Украине проблемы": Кремль о поставках американских ATACMS
13:23Маленький переворот в Запорожье. Как ставленники Зеленского пилят бюджеты и дерутся за власть в регионах
13:00ATACMS уже на Украине, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 апреля
12:53Песков загадочно ответил на изъятие активов РФ и поставки оружия Киеву
Лента новостейМолния