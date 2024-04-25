Он трижды сражался за Украину: маршал Семён Будённый
Фото 1950-х годов. Коллаж https://militaryarms.ru/znaki-otlichiya/georgoevskiy-krest/
Семён Михайлович Будённый – легендарный командир времён Гражданской войны, командующий не менее легендарной 1-й Конной армией, маршал первого призыва. Он сумел избежать всех опасностей пребывания в советской элите, прожить долгую (90 лет) жизнь и остаться одним из символов победы большевиков
Издание "Украина.ру" уделила уже много внимания деятельности Будённого на Украине, главным образом – в ходе Гражданской войны. Поэтому мы здесь просто перечислим несколько фактов из жизни этого незаурядного человека.
1. Семён Будённый родился 25 апреля 1883 года в Калмыцком округе Области Войска Донского. По происхождению он, однако, не был казаком – его родители были "иногородними", выходцами из Воронежской губернии.
2. На воинской службе он находился с 1903 до самой смерти в 1973 году (по некоторым данным – с перерывом в 1908-14 годах).
Насколько известно, абсолютный рекорд пребывания в русской армии принадлежит унтер-офицеру Василию Кочеткову, служившему с 1811 до 1891 год, однако его служба плохо документирована. Среди высшего командного состава Будённый, пожалуй, уникален.
26 мая 2020, 17:00«Помнят польские паны, помнят псы-атаманы». Как готовился удар Будённого по Пилсудскому25 мая 1920 года командарм Семён Буденный доложил Реввоенсовету Советской России, что его Первая конная армия готова отправиться в бой против польских войск на южном украинском фланге общей полосы фронта Советско-польской войны. На следующий день удар был нанесён
3. Во время Первой мировой войны, воюя на трёх фронтах, Будённый за храбрость был награждён "полным Георгиевским бантом" — Георгиевскими крестами четырёх степеней и Георгиевскими медалями четырёх степеней. Это был показатель исключительной личной храбрости, но уникумом он конечно не являлся – за время войны солдатского "георгия" первой степени (а они, за редким исключением, давались последовательно – с 4-й по 1-ю) получили примерно 33 тыс. человек. Свои царские награды Будённый не стеснялся демонстрировать и в советское время.
4. Из 1-й Конной армии вышли четверо маршалов – Будённый, Климент Ворошилов, Александр Егоров, Борис Шапошников. Впрочем, эта аномалия имеет простое объяснение – 1-ю Конную от ЦК курировал Иосиф Сталин, связанный с Ворошиловым дружескими отношениями со времени обороны Царицына.
5. По воспоминаниям деда автора статьи, в предвоенный период – курсанта училища им. ВЦИК Петра Даниловича Литвинова, маршал Будённый запросто приходил в солдатскую столовую кремлёвских курсантов – пообедать. Иногда – с Ворошиловым (даже когда тот был наркомом). Запросто общался с будущими краскомами.
Члены РВС 1-й Конной: Ворошилов, Будённый, Щаденко. Открытый источник
Члены РВС 1-й Конной: Ворошилов, Будённый, Щаденко. Открытый источник
6. По известному в советские времена анекдоту держал на даче пулемёт. Когда за ним пришли – выкатил его на балкон, позвонил Сталину и поинтересовался. Сталин – горец. Он таких уважал. Пулемёт удалось закатить без жертв.
Это, конечно, легенда. Факт же состоит в том, что вторую жену Будённого, оперную певицу Ольгу Михайлову, действительно арестовали в 1937 году и выбили из неё показания против маршала. С 1939 по 1948 год она находилась в заключении в тюрьме, а потом до 1956 года – в ссылке. Будённый её вернул и содержал (к этому времени у него уже была третья жена).
7. В 49 лет окончил академию им. Фрунзе. Другое дело, что учился маршал без отрыва от производства. Да и мало кто рискнул бы поставить тройку полководцу, который имел "отлично" по итогам Гражданской войны.
Опять же – анекдот советских времён: Слащёв (он, на самом деле, в академии не преподавал) вызывает к доске Будённого задаёт сложный вопрос, тот мнётся – не знает ответа, а потом выдаёт:
15 августа 2021, 01:00Секрет «Чуда на Висле»: конница Будённого не приняла участия в Варшавской битве из-за СталинаНачало разгрома большевистских войск 15 августа 1920 года считается в Польше днём победы в Варшавской битве, хотя сами бои под Варшавой происходили 13-25 августа. Но именно день 15 августа 1920-го, называемый также «Чудом на Висле», отмечается как День Войска польского. Однако в этот день полякам стоило бы вспомнить вклад в их победу Иосифа Сталина
- Да мы и без этой науки вас гоняли!
- Вы нас по науке гоняли, а науку кто придумал? – и указывает на дверь, где дискуссию слушает Брусилов.
По другому анекдоту Слащёв как-то разбирал ошибки красных командиров в советско-польской войне. Будённый, не выдержавший язвительных замечаний Слащёва, выхватил револьвер и несколько раз выстрелил в него, но не попал. Тот не только не дрогнул: "как стреляете, так и воевали".
Не смотря на отсутствие системного образования выучил немецкий, турецкий, французский и английский языки.
8. Во время великой Отечественной войны находился на командных должностях.
С 10 июля по 12 сентября 1941 года Будённый был главнокомандующим войсками Юго-Западного направления (объединяло Юго-Западный и Южный фронты).
Бывший начальник штаба Юго-Западного направления генерал-полковником Александр Покровский:
"Будённый — человек очень своеобразный. Это настоящий самородок, человек с народным умом, со здравым смыслом. У него была способность быстро схватывать обстановку. Он сам не предлагал решений, сам не разбирался в обстановке так, чтобы предложить решение, но когда ему докладывали, предлагали те или иные решения, программу, ту или иную, действий, он, во-первых, быстро схватывал обстановку и, во-вторых, как правило, поддерживал наиболее рациональные решения. Причём делал это с достаточной решимостью.
В частности, надо отдать ему должное, что когда ему была доложена обстановка, сложившаяся в Киевском мешке, и когда он разобрался в ней, оценил её, то предложение, которое было сделано ему штабом, чтобы поставить вопрос перед Ставкой об отходе из Киевского мешка, он принял сразу же и написал соответствующую телеграмму Сталину. Сделал это решительно, хотя последствия такого поступка могли быть опасными и грозными для него" (Будённого тогда всего лишь отозвали).
Как член Ставки 7 ноября 1941 года принимал парад на Красной площади.
С.М. Будённый принимает парад 7 ноября 1941 года. Открытый источник
С.М. Будённый принимает парад 7 ноября 1941 года. Открытый источник
С 21 апреля по 19 мая 1942 года — главком войск Северо-Кавказского направления (ему подчинялись Крымский фронт, Севастопольский оборонительный район, Северо-Кавказский военный округ, Черноморский флот и Азовская военная флотилия). После Керченской катастрофы войск Крымского фронта направление было расформировано, а Будённый 20 мая назначен командующим вновь сформированным Северо-Кавказским фронтом. На этом посту осуществлял общее руководство войсками в ходе обороны Севастополя, а с июня 1942 года участвовал в оборонительном этапе начавшейся битвы за Кавказ. В связи с тяжелыми поражениями войск фронта он был расформирован (4 сентября), а Будённый отозван в Москву.
9. Предметно занимался коневодством, его усилиями был воссоздан профильный институт. Принимал участие в выведении двух пород – будённовской и терской.
Любимый конь Буденного Софист увековечен в памятнике Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову, который находится около Бородинской панорамы в Москве.
© PicasaПамятник М.И. Кутузову в Москве. Фото В. Стоякина
© Picasa
Памятник М.И. Кутузову в Москве. Фото В. Стоякина
10. У Будённого был превосходный слух, он отлично играл на гармони, а в 1950-х годах была даже пластинка "Дуэт баянистов", в которой играл легендарный маршал.
Опять же анекдот – народную песню про Будённого (где он "по степи зноем опалённой, среди высоких ковылей (…) скакал на рыжей кобыле́"; поётся мимо мелодии дурными голосами) написали в 1920-е годы. О ней, якобы, говорил в ряде выступлений Владимир Маяковский (там, правда, кобыла́ была серая). По другим данным, песня была сочинена значительно позже – чуть ли не 80-е годы.