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Он трижды сражался за Украину: маршал Семён Будённый

Он трижды сражался за Украину: маршал Семён Будённый - 25.04.2024 Украина.ру

Он трижды сражался за Украину: маршал Семён Будённый

Семён Михайлович Будённый – легендарный командир времён Гражданской войны, командующий не менее легендарной 1-й Конной армией, маршал первого призыва. Он сумел избежать всех опасностей пребывания в советской элите, прожить долгую (90 лет) жизнь и остаться одним из символов победы большевиков

2024-04-25T16:09

2024-04-25T16:09

2024-04-25T16:09

история

история

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революция

красная армия

иосиф сталин

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Издание "Украина.ру" уделила уже много внимания деятельности Будённого на Украине, главным образом – в ходе Гражданской войны. Поэтому мы здесь просто перечислим несколько фактов из жизни этого незаурядного человека.1. Семён Будённый родился 25 апреля 1883 года в Калмыцком округе Области Войска Донского. По происхождению он, однако, не был казаком – его родители были "иногородними", выходцами из Воронежской губернии.2. На воинской службе он находился с 1903 до самой смерти в 1973 году (по некоторым данным – с перерывом в 1908-14 годах).Насколько известно, абсолютный рекорд пребывания в русской армии принадлежит унтер-офицеру Василию Кочеткову, служившему с 1811 до 1891 год, однако его служба плохо документирована. Среди высшего командного состава Будённый, пожалуй, уникален.3. Во время Первой мировой войны, воюя на трёх фронтах, Будённый за храбрость был награждён "полным Георгиевским бантом" — Георгиевскими крестами четырёх степеней и Георгиевскими медалями четырёх степеней. Это был показатель исключительной личной храбрости, но уникумом он конечно не являлся – за время войны солдатского "георгия" первой степени (а они, за редким исключением, давались последовательно – с 4-й по 1-ю) получили примерно 33 тыс. человек. Свои царские награды Будённый не стеснялся демонстрировать и в советское время.4. Из 1-й Конной армии вышли четверо маршалов – Будённый, Климент Ворошилов, Александр Егоров, Борис Шапошников. Впрочем, эта аномалия имеет простое объяснение – 1-ю Конную от ЦК курировал Иосиф Сталин, связанный с Ворошиловым дружескими отношениями со времени обороны Царицына.5. По воспоминаниям деда автора статьи, в предвоенный период – курсанта училища им. ВЦИК Петра Даниловича Литвинова, маршал Будённый запросто приходил в солдатскую столовую кремлёвских курсантов – пообедать. Иногда – с Ворошиловым (даже когда тот был наркомом). Запросто общался с будущими краскомами.6. По известному в советские времена анекдоту держал на даче пулемёт. Когда за ним пришли – выкатил его на балкон, позвонил Сталину и поинтересовался. Сталин – горец. Он таких уважал. Пулемёт удалось закатить без жертв.Это, конечно, легенда. Факт же состоит в том, что вторую жену Будённого, оперную певицу Ольгу Михайлову, действительно арестовали в 1937 году и выбили из неё показания против маршала. С 1939 по 1948 год она находилась в заключении в тюрьме, а потом до 1956 года – в ссылке. Будённый её вернул и содержал (к этому времени у него уже была третья жена).7. В 49 лет окончил академию им. Фрунзе. Другое дело, что учился маршал без отрыва от производства. Да и мало кто рискнул бы поставить тройку полководцу, который имел "отлично" по итогам Гражданской войны.Опять же – анекдот советских времён: Слащёв (он, на самом деле, в академии не преподавал) вызывает к доске Будённого задаёт сложный вопрос, тот мнётся – не знает ответа, а потом выдаёт:- Да мы и без этой науки вас гоняли!- Вы нас по науке гоняли, а науку кто придумал? – и указывает на дверь, где дискуссию слушает Брусилов.По другому анекдоту Слащёв как-то разбирал ошибки красных командиров в советско-польской войне. Будённый, не выдержавший язвительных замечаний Слащёва, выхватил револьвер и несколько раз выстрелил в него, но не попал. Тот не только не дрогнул: "как стреляете, так и воевали".Не смотря на отсутствие системного образования выучил немецкий, турецкий, французский и английский языки.8. Во время великой Отечественной войны находился на командных должностях.С 10 июля по 12 сентября 1941 года Будённый был главнокомандующим войсками Юго-Западного направления (объединяло Юго-Западный и Южный фронты).Бывший начальник штаба Юго-Западного направления генерал-полковником Александр Покровский:"Будённый — человек очень своеобразный. Это настоящий самородок, человек с народным умом, со здравым смыслом. У него была способность быстро схватывать обстановку. Он сам не предлагал решений, сам не разбирался в обстановке так, чтобы предложить решение, но когда ему докладывали, предлагали те или иные решения, программу, ту или иную, действий, он, во-первых, быстро схватывал обстановку и, во-вторых, как правило, поддерживал наиболее рациональные решения. Причём делал это с достаточной решимостью.В частности, надо отдать ему должное, что когда ему была доложена обстановка, сложившаяся в Киевском мешке, и когда он разобрался в ней, оценил её, то предложение, которое было сделано ему штабом, чтобы поставить вопрос перед Ставкой об отходе из Киевского мешка, он принял сразу же и написал соответствующую телеграмму Сталину. Сделал это решительно, хотя последствия такого поступка могли быть опасными и грозными для него" (Будённого тогда всего лишь отозвали).Как член Ставки 7 ноября 1941 года принимал парад на Красной площади.С 21 апреля по 19 мая 1942 года — главком войск Северо-Кавказского направления (ему подчинялись Крымский фронт, Севастопольский оборонительный район, Северо-Кавказский военный округ, Черноморский флот и Азовская военная флотилия). После Керченской катастрофы войск Крымского фронта направление было расформировано, а Будённый 20 мая назначен командующим вновь сформированным Северо-Кавказским фронтом. На этом посту осуществлял общее руководство войсками в ходе обороны Севастополя, а с июня 1942 года участвовал в оборонительном этапе начавшейся битвы за Кавказ. В связи с тяжелыми поражениями войск фронта он был расформирован (4 сентября), а Будённый отозван в Москву.9. Предметно занимался коневодством, его усилиями был воссоздан профильный институт. Принимал участие в выведении двух пород – будённовской и терской.Любимый конь Буденного Софист увековечен в памятнике Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову, который находится около Бородинской панорамы в Москве.10. У Будённого был превосходный слух, он отлично играл на гармони, а в 1950-х годах была даже пластинка "Дуэт баянистов", в которой играл легендарный маршал.Опять же анекдот – народную песню про Будённого (где он "по степи зноем опалённой, среди высоких ковылей (…) скакал на рыжей кобыле́"; поётся мимо мелодии дурными голосами) написали в 1920-е годы. О ней, якобы, говорил в ряде выступлений Владимир Маяковский (там, правда, кобыла́ была серая). По другим данным, песня была сочинена значительно позже – чуть ли не 80-е годы.

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история, история ссср, гражданская война, великая отечественная война, революция, красная армия, иосиф сталин