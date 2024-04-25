https://ukraina.ru/20240425/1054726863.html

Власти Польши хотят отправить украинцев на войну. Но могут получить её у себя дома

Власти Польши хотят отправить украинцев на войну. Но могут получить её у себя дома - 25.04.2024 Украина.ру

Власти Польши хотят отправить украинцев на войну. Но могут получить её у себя дома

Министр обороны Польши выразил готовность помочь Украине в отправке её граждан мобилизационного возраста на родину. Однако это ударит по польской экономике и может привести к внутреннему конфликту в Польше.

2024-04-25T15:57

2024-04-25T15:57

2024-04-25T15:57

польша

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В среду, 24 апреля, вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала Polsat заявил, что польские власти готовы оказать "любую поддержку" Украине, если та попросит помочь вернуть домой тех её граждан, кто потеряет право на пребывание в Польше по окончании срока действия паспорта."Я не удивлен, что министр иностранных дел Украины принял такое решение (о прекращении консульского обслуживания украинских мужчин в возрасте 18-60 лет – прим). Украинские власти делают все возможное, чтобы обеспечить фронт новыми солдатами, поскольку потребности в них огромны" – заявил Косиняк-Камыш.Он напомнил, что власти Польши давно предложили украинской стороне, что могут помочь в выявлении тех, кто подлежит мобилизации и должен отправиться на Украину. "Это их гражданский долг, – сказал политик. – Однако форма нашей помощи больше зависит от украинской стороны".На прямой вопрос, удовлетворит ли Польша возможную просьбу Украины выслать тех граждан, чье право на пребывание в Польше не будет продлено, Косиняк-Камыш ответил: "Всё возможно". По его словам, любая поддержка и помощь будут выражением двусторонней солидарности."Я думаю, что многие наши соотечественники возмущались и возмущаются, когда видят в кафе молодых украинских мужчин, и слышат о том, сколько усилий нам нужно предпринять, чтобы помочь Украине", – также сказал министр обороны Польши.Этот же тезис он повторил 25 апреля в кулуарах польского Сейма. "Я знаю, что вызывает вопросы, а иногда даже разочарование у поляков. Это ситуация, когда в торговых центрах или гостиницах они видят молодых украинцев мобилизационного возраста, в то время, когда существует острая потребность в новобранцах для вступления в украинскую армию", – заявил Косиняк-Камыш, подчеркнув, что Польша готова "помогать" Украине в процессе рекрутации её граждан в вооружённые формирования.Как заявил в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёвский, реализация планов министра обороны Польши может привести к ряду серьёзных конфликтов – как внутри страны, так и между польским и украинским обществами в целом."Господин Косиняк-Камыш, с моей точки зрения, несколько погорячился, и сразу в нескольких смыслах. Во-первых, он выступил, не имея правовых оснований для подобных высказываний, пока это декларация и даже глупость. Как он представляет себе подобное сотрудничество польских властей с украинскими – украинцев мобилизационного возраста будут хватать на улицах и вывозить на границу?" – задает риторический вопрос Вишнёвский.По мнению журналиста, заявления министра обороны Польши просто технически невозможно реализовать. "То есть польская полиция должна поймать людей на улицах, организовать какие-то облавы? А людей, у которых истёк срок действия документов, насильно отправлять на Украину? Это теоретически можно представить, если бы не один момент: украинцы добровольно на это не пойдут. Они будут сопротивляться и защищаться.Это естественно, потому что никто не хочет умирать на войне. Если бы украинцы, живущие в Польше, горели желанием защищать Украину, они бы добровольно пересекли границу и отправились в ближайший военкомат. А раз они этого не делают – значит, они эту войну не поддерживают. Они могут быть патриотами, но умирать никому не хочется", – отмечает он."Господин Косиняк-Камыш также не подумал, как подобные действия повлияют на наши отношения не с украинскими властями, а с украинским обществом, – с людьми, члены семей которых будут пойманы и отправлены на фронт. Но самое главное – это сильно испортит отношения между поляками и украинцами на территории самой Польши, вплоть до физического сопротивления, самоорганизации украинцев для отпора властям. Это может быть чревато сильным хаосом в Польше", – уверен Мачей Вишнёвский.Он также отметил, что если на протяжении нескольких месяцев всех украинских мужчин мобилизационного возраста отправить на Украину, чтобы они там умирали, то это будет ударом по польской экономике. "Косиняк-Камыш просто не понимает, о чём говорит. Достаточно глянуть на цифры, какую выгоду имеет наша экономика от легально работающих украинцев", – подчёркивает польский журналист. Стоит отметить, что ныне на территории Польши находится более 3 миллионов граждан Украины в различном статусе, почти 800 тысяч из них имеют постоянное место работы, а сотни тысяч работают полу- или нелегально.На экономический аспект заявлений польского политика обратил внимание и мой собеседник, уроженец Западной Украины Георгий (имя изменено). Он приехал в Польшу в прошлом году, и ныне работает на одном из предприятий в пригороде Варшавы. Кстати, уехал он с Украины легально, как волонтёр, но помогавшие ему чиновники прекрасно знали, что возвращаться он не собирается."Свежая страшилка от польского министра обороны выглядит смешно, если знать реальное положение дел в польской экономике. Достаточно зайти в любой супермаркет Biedronka (самая распространённая торговая сеть в Польше – прим.), чтобы понять: от 30 до 60 процентов работающих там – украинцы, и среди них достаточно много мужчин. А на предприятиях, где требуется больше физической силы, то там украинские мужчины составляют подавляющее большинство. Если всех их отправить на Украину, то это приведёт к обвалу всей польской экономики. И тогда к министру придут собственники бизнеса, и предложат ему самому после майских каникул выходить к ним на работу", – говорит Георгий.Он обращает внимание на то, что Польша после начала СВО на Украине сделала очень грамотный шаг – в отличие от той же Германии, не подсаживала украинских беженцев на иглу социальной помощи, а максимально облегчила их легальное трудоустройство, даже без знания польского языка."За эти два года украинцы в своём большинстве выучили польский язык, получили и повысили квалификацию на новых рабочих местах, – и кто теперь их заменит? Поэтому мы, украинские гастарбайтеры в Польше, чувствуем себя достаточно уверенно. Скажем, моё предприятие расширяется, набирает новых людей. Аналогичная ситуация и в других производственных объектах, логистических центрах и торговых сетях", – отмечает мой собеседник.Георгий также напоминает, что большинство граждан Украины, которые работают в Польше, ныне находятся в процессе смены своего статуса – с неопределённой "временной защиты" на польского резидента. "Кто-то уже получил вид на жительство – как правило, на три года, – кто-то в процессе его получения. С моей точки зрения, даже без действующих украинских паспортов процедура легализации граждан Украины в странах ЕС будет адаптироваться к реалиям. В результате Украина окончательно потеряет этих людей, даже после отмены военного положения домой они не вернутся", – говорит он.Ещё один гражданин Украины, который много лет живёт в Варшаве, к злоключениям своих сограждан относится с сочувствием, но не более. Александр (имя изменено) родился в Херсоне, но с 5-летнего возраста жил в Испании, куда его мама уехала на работу. Позже он переехал в Варшаву, женился и получил польское гражданство. Ныне он собирается отказаться от гражданства Украины, хотя и понимает, что это практически нереально."Я лично считаю, что заявления министра обороны вредят Польше и её экономике, так как украинцы просто уедут в те страны, где не плюют на права человека. Ведь закрывать глаза на то, что новый закон о мобилизации прямо противоречит конституции Украины и международному праву, и тем более поощрять его выполнение в Польше, – это лицемерие. Не знаю, как господин Косиняк-Камыш дошёл до мысли, что поляки возмущены видом украинцев в кафе и отелях. Тех поляков, которых я знаю, больше беспокоит цена на бензин выше 7 злотых (1,5 евро), цены на продукты и невероятно дорогая аренда жилья", – говорит Александр.Стоит напомнить, что заявление министра обороны Польши о де-факто мобилизации украинцев на её территории – далеко не первое. В январе 2023 года бывший командующий Сухопутных войск Польши, генерал-полковник в запасе Вальдемар Скшипчак, предложил создать подразделения украинской армии из граждан Украины, находящихся в странах Европы."Вместе с НАТО мы должны начать подготовку новых формирований украинской армии – в Польше, Германии и Франции. Обучайте тех граждан Украины, которые здесь находятся – мобилизуйте, обучайте, отправляйте на фронт, потому что Украине становится всё труднее", – заявил он тогда в интервью польскому порталу wPolityce.На уточняющий вопрос журналиста – мол, граждане Украины, проживающие в странах НАТО, в том числе в Польше, которые хотели воевать на фронте, уже давно там – Вальдемар Скшипчак ответил с армейской прямотой: "А, так теперь мы собираемся спрашивать их, хотят они быть солдатами или нет? Надо мобилизовать, призвать в армию – и всё. Простите, что говорю это, но мне как военному больно, что Украина упускает свой шанс с нашим участием".Тогда заявления польского генерала продолжения не получили. Правда, через несколько месяцев появилась информация о том, что польская полиция депортировала на Украину неназванное число мужчин мобилизационного возраста, но оказалось, что все они обвиняются в различных преступлениях – в основном контрабанде и торговле людьми. Однако пребывание на территории Польши без действующих документов – тоже преступление, за совершение которого можно вполне законно депортировать гражданина Украины на родину, причёи даже без соответствующего запроса Киева.Пойдёт ли Варшава на подобный катастрофический для польской экономики шаг ради "двусторонней солидарности" – покажет время и ход боевых действий на Украине.

https://ukraina.ru/20240425/1054725499.html

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

польша, украина, варшава, украина.ру, сейм, нато, эксклюзив