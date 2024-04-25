https://ukraina.ru/20240425/1054732266.html

Руслан Калинчук: Озверевшая СБУ спустила свору на каноническую церковь Украины

Руслан Калинчук: Озверевшая СБУ спустила свору на каноническую церковь Украины - 25.04.2024 Украина.ру

Руслан Калинчук: Озверевшая СБУ спустила свору на каноническую церковь Украины

На Украине началась информационная кампания по подготовке к принятию закона о запрете канонической Украинской православной церкви.

2024-04-25T20:00

2024-04-25T20:00

2024-04-25T20:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук.Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры Арсению (Ивану Яковенко). Москва призывает международные организации помочь в ситуации с арестом наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.- Руслан, почему именно сейчас произошел арест клирика УПЦ, и будет ли какая-либо реакция от международных правозащитных организаций?- Люди в Вашингтоне и Лондоне – это заказчики атак на УПЦ. Что касается самого владыки Арсения, я его знаю. Я бывал в Святогорской лавре. Это действительно монах, пастырь, это столп и скала. Человек, который без обиняков всегда говорил правду.Сейчас СБУ инкриминирует ему распространение так называемых нарративов. Что это за нарратив? Митрополит Арсений однажды на проповеди сказал, что он лично был свидетелем того, как ВСУ лупили по Славянску. То есть, обстреливали мирный город. Кроме того, он рассказал, что однажды для того, чтобы попасть в Татьяновку (это село недалеко от Святогорской лавры), он вынужден был пройти несколько блокпостов, но при этом их точное расположение митрополит не указал. И вот это ему вменяет СБУ как распространение пророссийских нарративов. То есть, что ВСУ обстреливали мирных жителей на Донбассе и то, что он, дескать, "завуалированно" вскрыл расположение блокпостов. Но для кого все это тайна?Одним словом, это все просто смешно. Эта свора из СБУ настолько озверела, что не боится ничего. Нет никакого состава преступления, но они знают, что нет никакого правосудия на Украине, что ничего им за это не будет, что если они бросят в СИЗО невиновного человека, никто за это не ответит. Полная безнаказанность, абсолютная вседозволенность и бесстрашие со стороны этих ублюдков из СБУ.Почему именно сейчас? Например, тот же Потураев, глава комитета по культуре в Верховной раде, который рассматривает закон о запрете УПЦ, уверен, что этот закон во втором чтении будет в Верховной Раде и проголосован еще до начала лета, то есть в мае. Соответственно, под этот закон нужна информационная волна. Надо показать, что "московские попы" из УПЦ, как они это на Украине подают, помогали русским, поэтому УПЦ надо запретить.- Тем временем в Омске был задержан священник греко-католический прихода Покрова Пресвятой Богородицы. Он публично демонстрировал икону с изображением нацистских пособников Бандеры и Шухевича. В отношении него возбудили дело за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Вспоминается, что еще в начале апреля был задержан груз взрывчатки в иконах, который в Россию ввезли из-за границы. Могут ли подобные приходы служить источником террористической угрозы?- Меня вообще удивляет, что, например, в Подмосковье буквально до недавнего времени действовал приход "киевского патриархата". Представляете, у нас два года длится специальная военная операция, и только на втором году дошли руки до того, чтобы закрыть очаг с укропропагандой.Надо сказать, что я противник того, чтобы мы в России относились к разным конфессиям с точки зрения, с которой это делается сегодня на Украине. Если человек сделал что-то антизаконное, это дело правоохранительных органов, но нельзя к этому делу подходить с точки зрения коллективной ответственности. Конечно, мы знаем, что такое "киевский патриархат", что такое Филарет, украинские раскольники и так далее. Но в конце концов, у нас светское государство.С другой стороны, приходы "киевского патриархата", католической церкви СБУ будет отслеживать и пытаться использовать, иначе было бы странно.- Удивительно, что в глубине России, которые распространяют враждебную идеологию.- Их горстки, но для того, чтобы ими попытались воспользоваться недружественные нам специальные службы, их хватает. Но это вопрос к нашим правоохранительным органам. Если люди ничего противозаконного не делают, то пускай себе исповедуют свою ересь, то есть я имею в виду католичество. Или пускай себе принадлежат к украинскому расколу. Это дело спасения их душ. Но то, что к таким структурам, к таким приходам должно быть особенное и пристальное внимание наших правоохранительных органов, это да.- Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, покинувших ее после начала спецоперации. Недавно и консульство перестало оформлять документы украинским мужчинам. Но тем не менее глава оборонного ведомства не объяснил, каким образом польские власти собираются вернуть призывников на родину. Как это будет реализовано?- Зрада-зрадющая, они так хотели эту Европу, они же защищают европейские ценности, Украина же последний бастион на пути азиатских орд в Европу, прыгали на майдане за кружевные трусики, европейское будущее. И те, кому посчастливилось сбежать на Запад, тешили себя тем, что они в Европе, которую себе рисовали в мечтах. А тут оказывается, что та самая Европа им далеко не рада.Сейчас многие аналитики говорят, что главная проблема ВСУ это даже не отсутствие вооружения, а падение мотивации солдат и невозможность пополнять их ряды. И те, кто долго на передке, уже начинают сбегать, как мы это видели в Очеретино, когда целая бригада ушла с фронта. Их давно не сменяли, и люди просто в конце концов понимают, что это билет в один конец, и их там похоронят.Украина подписала обязательства перед американцами по закону о ужесточении и мобилизации, иначе США не дали бы денег, не дали бы кредит. То есть обязательства нагнать мяса на фронт, что диктует и сама обстановка на поле боя. Остается только вернуть тех, кто сбежал за границу. Мужчинам, у которых закончится срок действия паспорта, его просто не продлят. Это значит, что без паспорта они не смогут получать в Европе пособия, устроиться на работу. А в Европе получить гражданство намного сложнее, чем в России.Человеку с просроченным паспортом грозит депортация. Депортировать просто так его не могут, потому что правовое основание отсутствует. Свободу передвижения никто не отменял. Но украинские власти как видите, схитрили. Если человек без документов, то это уже достаточно для того, чтобы выписать ему билет на фронт.- Александр Лукашенко на Всебелорусском собрании рассказал, что оппозиция и ее кураторы намерены захватить Кобринский район, объявить новую власть и обратиться к НАТО с просьбой о вводе войск. Реализуем ли такой сценарий?- Скорее всего, атаки РДК* на такой сценарий и были рассчитаны. Захватить кусок России и обратиться к НАТО. Под это, видимо, был подготовлен и теракт в "Крокусе". Не удивляюсь, что кто-то разрабатывает такие планы и касательно Белоруссии. Под это дело на захваченную территорию даже Тихановская может приехать.- То есть с Россией не получилось, решили попробовать этот сценарий на более слабом противнике?- Пусть не рассчитывают. Любые такие попытки, и Батька сделает то же самое, что сделал во время массовых выступлений в 2020 году – обратится за помощью к России. Батька пошел на то, на что не пошел Янукович. Помощь не понадобилась, но Лукашенко дал всем понять, что церемониться не будет.Люди, которые сочиняют такие сценарии, не понимают, насколько для России важна Белоруссия. Особенно на фоне планов Запада разместить ядерное оружие в Польше.- Генсек НАТО Столтенберг заверил, что пока Альянс не планирует это делать.- Думаю, мы подойдём к тому рубежу, когда американское ядерное оружие будет размещено в Польше, а наше в Белоруссии. Пока американцы на это согласие не дали. Если на Западе придут к власти трезвые головы, которые поймут, что попытки победить Россию обречены и надо учесть наши интересы в сфере безопасности, тогда сторонам удастся заключить глобальный договор не только по Украине, но и по европейской безопасности, потому что Украина это один из элементов мозаики общей безопасности.Наши интересы не ограничиваются только Украиной. Если мы достигаем успеха на Украине, нам устраивают проблемы в Прибалтике, Казахстане или еще где-то, поэтому нам интересен глобальный договор, который бы обеспечил нашу безопасность по всей линии границы.* - Запрещенная в России организация

https://ukraina.ru/20240425/1054726863.html

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Денис Рудометов

интервью, упц, сбу, вооруженные силы украины, мария захарова, александр лукашенко, европа, россия, украина, белоруссия, раскол