Один из лидеров украинцев России Богдан Безпалько, который вошел в комиссию по изменению Конституции РФ, рассказал изданию Украина.ру, какие изменения должны быть внесены в Основной закон

- Богдан, в качестве кого вы вошли в состав комиссии по реформе Конституции? Вы известны как политолог, специализирующийся на украинской проблематике. Этот момент в вашей биографии как-то повлиял на решение в верхах включить вас в эту комиссию?

— Я вошел как член рабочей группы и как председатель правления общественной организации "Украинцы России". Насколько я понимаю, все члены группы равны в своем праве по внесению предложений относительно правок и представляют гражданское общество России.

- Вы и ваши коллеги по комиссии встретились вчера с Путиным. О чем вы говорили с президентом? Расскажите о каких-то важных моментах встречи.

— Вчера состоялось установочное заседание рабочей группы и встреча с Владимиром Путиным, в рамках которого президент еще раз подтвердил неизменность основных положений Конституции и ответил на вопросы членов группы. Я, например, задавал вопрос о том, как и кто будет проводить ревизию относительно несоответствия права наднационального (международного) и российского. По словам президента, этим будет заниматься Конституционный суд РФ.

- С какими предложениями по изменению Конституции вы хотели бы выступить?

— Этих предложений очень много. Как в рамках тех реформ, которые обозначил президент, так и в других областях. Хотелось бы внести правки относительно понятия "семья", что это союз мужчины и женщины, о приоритетной роли русского языка и русского народа в жизни и истории России, о необходимости идеологии и много чего другого.

- Что-то в Конституции будет по облегчению для граждан Украины вступления в российское подданство? Может, всех украинцев признают русскими?

— Я очень на это надеюсь и, конечно, мне лично очень хотелось бы увидеть эти нормы в Конституции РФ. И не только в отношении Украины, но и Белоруссии. Это позволило бы в значительной мере решить демографическую проблему — масса граждан Украины и Белоруссии получили бы возможность принимать участие в строительстве и возрождении России. Напомню, что проблему демографии в своем послании президент обозначил как проблему основную, самую опасную, угрожающую самому существованию нашей страны.

Мне бы очень хотелось, чтобы право на ирреденту — воссоединение всего Русского мира — было закреплено не просто в законодательстве, но и в Конституции России. Тогда бы любой регион не только Украины, но и Белоруссии имел бы возможность присоединения к России на основании этого положения Конституции, а не только положения о праве наций на самоопределение.