Украинский историк Александр Каревин в интервью изданию Украина.ру рассказал, какие варианты развития есть у России, Украины и Белоруссии

На страницах нашего сайта продолжается дискуссия, вызванная интервью члена комиссии по реформированию российской Конституции политолога Богдана Безпалько.

В нем он сказал о необходимости зафиксировать в Конституции возможность присоединения к России тех или иных регионов Украины и Белоруссии. Это предложение вызвало скандал в политикуме России, Украины и Белоруссии. По этому поводу на наших страницах высказался российский историк Александр Дюков и белорусский политолог Алексей Дзермант. Оба они негативно отнеслись к идеям Безпалько.

Украина.ру решила предоставить слово и представителю Украины.

- Александр, московский историк Александр Дюков назвал провокацией предложение политолога Богдана Безпалько о русской ирреденте и о возможности включения того или иного региона Украины и Белоруссии в состав России. А как вам это видится из Киева?

— Мне кажется, Дюков погорячился. О предложении Безпалько можно спорить, что, собственно, уже и происходит. Не думаю, что это предложение примут, но и оснований подозревать Богдана Анатольевича в провокации не вижу. Просто таково его мнение по данному вопросу.

Безпалько: Русские должны иметь право воссоединиться в рамках единого государственного пространства © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Если же взять проблему шире, говорить о нынешних российско-украинских отношениях, то, конечно же, эти отношения нуждаются в нормализации.

Вопрос в том, что понимать под нормализацией? На Украине на сей счёт есть разные точки зрения. Кто-то хочет воссоединения Великой и Малой Руси в одно государство. А кто-то хочет отгородиться от РФ каменной стеной и считает нормализацией именно возведение такой стены.

Между этими полярными мнениями есть ещё несколько других вариантов, каждый из которых тоже имеет своих сторонников.

- Белорусский политолог Алексей Дзермант, который в этой дискуссии занимает сторону Дюкова, а не Безпалько, считает, что вместо русской ирреденты нужен Союз Русских государств в будущем. Что вы думаете по этому поводу?

— Ну, давайте так: и Безпалько, и Дзермант едины в том, что коренное население современных России, Украины и Белоруссии — это народ одного корня, то есть фактически — один народ.

И я здесь с ними согласен: это разновидности одного народа. Скажу больше: ещё сто лет назад различия между великорусами (северорусами) и малорусами (южнорусами) были гораздо меньшими, чем, например, между немцами Верхней и Нижней Германии, французами Северной и Южной Франции, итальянцами Севера и Юга Италии.

А различия между белорусами и великорусами были ещё меньшими. Это всё одна Русь, исторически единая.

Однако Дзермант упирает на то, что данное единство не обуславливает обязательного вхождения современных России, Украины и Белоруссии в состав одного государства. Он указывает на пример сосуществования Германии, Австрии, Швейцарии.

В принципе, пример убедительный. Австрийцы — это тоже немцы (хоть и называются сейчас по-другому), они пользуются тем же немецким языком, не отрекаются от немецкой культуры. Но Австрия — самостоятельное государство, которое вполне уживается рядом с более сильной, более крупной, более многонаселённой Германией. Я не говорю о том, правильно это или неправильно. Я говорю о том, что это возможно.

Швейцария — тоже убедительный пример. Немцы (их называют германо-швейцарцы) составляют большинство населения страны, они свободно пользуются немецким языком (это один из официальных языков Швейцарии), но не стремятся присоединить свои территории к соседней Германии. Не стремятся, наверное, прежде всего потому, что в самостоятельной Швейцарии их всё устраивает.

Если бы у властей Украины хватило ума не дискриминировать русскоязычное большинство страны, не вытеснять из Украины русский язык, не угнетать русскую культуру, то развитие российско-украинских отношений могло бы пойти по швейцарско-германскому пути. Но ведь не хватило ума! Ни у кого из прежних украинских президентов не хватило. Боюсь, что и у нынешнего не хватит.

Историк Дюков: Фраза «один народ – один Рейх» не является конкурентоспособной в современном мире © commons.wikimedia.org, Совет Федерации

Что касается воссоединения Северной, Южной и Западной Руси (территорий современных России, Украины и Белоруссии) в одно государство (приверженцем чего, как я понял, является Богдан Безпалько), то теоретически и этот вариант в будущем нельзя считать невозможным.

Но тут вот какое дело: на Украине был референдум 1 декабря 1991 года. Нравятся или не нравятся кому-то его результаты, но они есть. И отменить их может только другой референдум на Украине, а не поправки в Конституцию РФ.

Если провести такой референдум сейчас, то позволю себе предположить, что идею воссоединения большинство жителей Украины не поддержит (на то есть много причин). Как будет в будущем, опять же, покажет время.

- Считаете ли вы убедительными возражения Безпалько на критику Дюкова его тезисов?

— Если говорить о приведённых фактах, в части, касающейся Украины (о Белоруссии мне судить сложно) — в основном, с некоторыми оговорками, да — считаю возражения убедительными.

Особенно подчеркну своё согласие с тем утверждением Богдана Анатольевича, что именно советская власть своей политикой украинизации (а эта политика проводилась до последнего дня существования СССР, менялись темпы и методы, а украинизаторский курс оставался неизменным) привела к тому, что коренные жители Украины в большей своей части перестали считать себя русскими.