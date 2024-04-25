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Москва снизит уровень дипотношений с США – ответ на конфискацию активов РФ

Москва снизит уровень дипотношений с США – ответ на конфискацию активов РФ - 25.04.2024 Украина.ру

Москва снизит уровень дипотношений с США – ответ на конфискацию активов РФ

В случае конфискации суверенных российских активов за рубежом, Россия может понизить уровень дипломатических отношения с США, но это лишь одна из опций, которая может быть применена Москвой. Об этом 25 апреля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости

2024-04-25T20:53

2024-04-25T20:53

2024-04-25T20:53

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По словам Рябкова, принятый в США законопроект о конфискации суверенных активов России в пользу Украины еще будет обсуждаться со странами "Большой семерки". Это связано с тем, что большинство замороженных активов РФ находятся в Европе. Таким образом, Москва будет принимать ответные меры исходя из дальнейших шагов США и их союзников. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос журналиста о том, что власти Швейцарии уже объявили о блокировке 14,3 миллиарда долларов российских активов, хранящихся в стране, заявила что любое посягательство на имущественные права и интересы России расценивается как неприкрытое, циничное воровство с целью пополнения собственных карманов. "В соответствии с принципом взаимности в международных отношениях зеркально отвечаем на любые недружественные действия, в том числе со стороны Швейцарии. Причем зеркально – не означает симметрично. Будем руководствоваться подобным подходом и в случае эвентуальной конфискации российских активов. Арсенал политических и экономических контрмер в отношении недружественных стран у России имеется", – добавила Захарова. Спикер российского МИД также подчеркнула, что ответ РФ в полной мере затронет и Берн, если местные власти не одумаются и решатся на преступные мошеннические схемы. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель озвучил механизм изъятия активов РФ, доходы уже находятся на отдельных накопительных счетах.

https://ukraina.ru/20240418/1054593344.html

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