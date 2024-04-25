https://ukraina.ru/20240425/1054734700.html
Москва снизит уровень дипотношений с США – ответ на конфискацию активов РФ
Москва снизит уровень дипотношений с США – ответ на конфискацию активов РФ - 25.04.2024 Украина.ру
Москва снизит уровень дипотношений с США – ответ на конфискацию активов РФ
В случае конфискации суверенных российских активов за рубежом, Россия может понизить уровень дипломатических отношения с США, но это лишь одна из опций, которая может быть применена Москвой. Об этом 25 апреля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости
2024-04-25T20:53
2024-04-25T20:53
2024-04-25T20:53
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По словам Рябкова, принятый в США законопроект о конфискации суверенных активов России в пользу Украины еще будет обсуждаться со странами "Большой семерки". Это связано с тем, что большинство замороженных активов РФ находятся в Европе. Таким образом, Москва будет принимать ответные меры исходя из дальнейших шагов США и их союзников. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос журналиста о том, что власти Швейцарии уже объявили о блокировке 14,3 миллиарда долларов российских активов, хранящихся в стране, заявила что любое посягательство на имущественные права и интересы России расценивается как неприкрытое, циничное воровство с целью пополнения собственных карманов. "В соответствии с принципом взаимности в международных отношениях зеркально отвечаем на любые недружественные действия, в том числе со стороны Швейцарии. Причем зеркально – не означает симметрично. Будем руководствоваться подобным подходом и в случае эвентуальной конфискации российских активов. Арсенал политических и экономических контрмер в отношении недружественных стран у России имеется", – добавила Захарова. Спикер российского МИД также подчеркнула, что ответ РФ в полной мере затронет и Берн, если местные власти не одумаются и решатся на преступные мошеннические схемы. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель озвучил механизм изъятия активов РФ, доходы уже находятся на отдельных накопительных счетах.
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новости, россия, сергей рябков, мид, сша, москва, мария захарова, ес, замороженные активы, сво, спецоперация
Новости, Россия, Сергей Рябков, МИД, США, Москва, Мария Захарова, ЕС, замороженные активы, СВО, Спецоперация
Москва снизит уровень дипотношений с США – ответ на конфискацию активов РФ
В случае конфискации суверенных российских активов за рубежом, Россия может понизить уровень дипломатических отношения с США, но это лишь одна из опций, которая может быть применена Москвой. Об этом 25 апреля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости
"Понижение уровня дипотношений — это одна из опций, безусловно. (...) Мы сейчас изучаем оптимальную форму реакции, где среди контрмер присутствуют и действия по активам наших западных оппонентов и где присутствуют дипломатические меры реагирования", — отметил он.
По словам Рябкова, принятый в США законопроект о конфискации суверенных активов России в пользу Украины еще будет обсуждаться со странами "Большой семерки". Это связано с тем, что большинство замороженных активов РФ находятся в Европе.
Таким образом, Москва будет принимать ответные меры исходя из дальнейших шагов США и их союзников.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос журналиста о том, что власти Швейцарии уже объявили о блокировке 14,3 миллиарда долларов российских активов, хранящихся в стране, заявила что любое посягательство на имущественные права и интересы России расценивается как неприкрытое, циничное воровство с целью пополнения собственных карманов.
"В соответствии с принципом взаимности в международных отношениях зеркально отвечаем на любые недружественные действия, в том числе со стороны Швейцарии. Причем зеркально – не означает симметрично. Будем руководствоваться подобным подходом и в случае эвентуальной конфискации российских активов. Арсенал политических и экономических контрмер в отношении недружественных стран у России имеется", – добавила Захарова.
Спикер российского МИД также подчеркнула, что ответ РФ в полной мере затронет и Берн, если местные власти не одумаются и решатся на преступные мошеннические схемы.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель озвучил
механизм изъятия активов РФ, доходы уже находятся на отдельных накопительных счетах.