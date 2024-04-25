В Польше рассказали из-за чего тысячи украинцев могут быть депортированы домой - 25.04.2024 Украина.ру
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В Польше рассказали из-за чего тысячи украинцев могут быть депортированы домой
В Польше рассказали из-за чего тысячи украинцев могут быть депортированы домой - 25.04.2024 Украина.ру
В Польше рассказали из-за чего тысячи украинцев могут быть депортированы домой
Украинцам призывного возраста не продлят право на пребывание в Польше без паспорта, их могут депортировать, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Financial Times
2024-04-25T19:41
2024-04-25T19:41
новости
польша
украина
мобилизация
всу
сво
украинские беженцы
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Он напомнил, что жителей страны злят украинцы, отдыхающие в Польше в то время как поляки постоянно "слышат, сколько сил мы должны прикладывать, чтобы помогать Украине". Накануне украинцев призывного возраста лишили возможности получать загранпаспорта за пределами Украины. До этого консульства Украины перестали оказывать услуги мужчинам призывного возраста за рубежом. Помимо Польши, помочь вернуть украинцев могут и власти Литвы о чем заявил министр обороны Лауринас Касчюнас. Он отметил, что украинцев призывного возраста могут ограничить в социальных выплатах, разрешениях на работу. Согласно данным Евростата, по состоянию на январь этого года в странах Евросоюза проживало около 4,3 миллиона украинцев, из которых около 860 тысяч – взрослые мужчины.
https://ukraina.ru/20240424/1054695537.html
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новости, польша, украина, мобилизация, всу, сво, украинские беженцы
Новости, Польша, Украина, мобилизация, ВСУ, СВО, украинские беженцы

В Польше рассказали из-за чего тысячи украинцев могут быть депортированы домой

19:41 25.04.2024
 
© Николай Азаров телеграм-канал
© Николай Азаров телеграм-канал
Читать в
Украинцам призывного возраста не продлят право на пребывание в Польше без паспорта, их могут депортировать, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Financial Times
Он напомнил, что жителей страны злят украинцы, отдыхающие в Польше в то время как поляки постоянно "слышат, сколько сил мы должны прикладывать, чтобы помогать Украине".
Накануне украинцев призывного возраста лишили возможности получать загранпаспорта за пределами Украины. До этого консульства Украины перестали оказывать услуги мужчинам призывного возраста за рубежом.
Помимо Польши, помочь вернуть украинцев могут и власти Литвы о чем заявил министр обороны Лауринас Касчюнас. Он отметил, что украинцев призывного возраста могут ограничить в социальных выплатах, разрешениях на работу.
Согласно данным Евростата, по состоянию на январь этого года в странах Евросоюза проживало около 4,3 миллиона украинцев, из которых около 860 тысяч – взрослые мужчины.
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