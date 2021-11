Только за последнюю неделю различные правоохранительные органы (СБУ, прокуратура, пограничная служба) объявили о разоблачении в трёх областях региона злоумышленников, подделывающих COVID-сертификаты

В Закарпатском облсовете «слуги народа» оказались в оппозиции

На уходящей неделе завершилась эпопея со сменой руководства Закарпатского областного совета, которая началась ещё в конце октября. «Краевой парламент» возглавили представители нового большинства, созданного региональными политическими проектами «Родное Закарпатье» и «Команда Балоги», а также ОПЗЖ и партиями Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

В четверг, 25 ноября, в сессионном зале Закарпатского областного совета собрались представители всех фракций, на заседании зарегистрировались 59 из 64-х депутатов. В повестке дня внеочередного заседания был только один вопрос — об избрании председателя Закарпатского областного совета. Единственным кандидатом на этот пост стал представитель от «Родного Закарпатья» Владимир Чубирко. Фракции Партии венгров Украины (КМКС), «За будущее» и президентской партии «Слуга народа» заявили, что не будут участвовать в голосовании. При этом глава последней фракции, экс-председатель облсовета Алексей Петров, в зале и вовсе отсутствовал. Западная Украина с 13 по 19 ноября: Смена власти на Закарпатье и арест антивакцинатора Стахива во Львове

В результате в голосовании приняли участие 37 депутатов от фракций «Родное Закарпатье», «Команда Балоги», «Батькивщина», «Европейская солидарность» (ЕС) и «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ), которые единогласно избрали председателем Закарпатского областного совета Владимира Чубирко. После этого первый зампред облсовета Василий Иванчо, который является представителем партии «За будущее», подал в отставку.

На этом внеочередное заседание облсовета было закрыто, но депутаты сразу же собрались на очередное. На нём первым заместителем председателя Закарпатского областного совета был избран выдвиженец «Батькивщины» Андрей Шекета. Он уже занимал этот пост после выборов 2020 года, но был отправлен в отставку после того, как тогдашний председатель облсовета Алексей Петров «кинул» своих политических партнёров. А обычным заместителем депутаты избрали бывшего главу Тячевской районной госадминистрации Василия Демьянчука (ЕС).

Представители ОПЗЖ и «Команды Балоги» ранее получили посты руководителей ключевых комиссий облсовета. Так, Иван Чубирко из ОПЗЖ (однофамилец, а не родственник нового председателя) возглавляет бюджетную комиссию, его однопартиец Виктор Русин — комиссию по вопросам коммунального имущества и приватизации, а Владимир Паульо из «Команды Балоги» — комиссию по вопросам трансграничного сотрудничества и развития туризма. Таким образом, фракция партии «Слуга народа» в Закарпатском областном совете оказалась в оппозиции, и потеряла реальную возможность влиять на его решения.

Но главным моментом состоявшейся трансформации является даже не это. Дело в том, что одним из «столпов» проекта «Родное Закарпатье» является Василий Петёвка, двоюродный брат «барона Мукачевского» Виктора Балоги, который в 2015 года разругался со своим влиятельным родственником. Да и остальные отцы-основатели «Родного Закарпатья» — депутаты Верховной Рады от мажоритарных округов Закарпатской области Роберт Горват, Валерий Лунченко и Владислав Поляк — не горели желанием сотрудничать с кланом Балоги.

Однако неадекватное поведение упомянутого Алексея Петрова и его киевского покровителя Николая Тищенко вынудило уважаемых людей Закарпатья заключить союз. Важную роль в этом процессе сыграл лично Владимир Чубирко, который в 2010-2015 годах был депутатом Закарпатского облсовета от тогдашней партии Виктора Балоги («Единый центр»), а в 2014-2015 году и возглавлял этот орган.

Ныне главный вопрос, который интересует элиты Закарпатья, — это личность нового губернатора края, ведь «роднозакарпатец» Анатолий Полосков отправлен в отставку на минувшей неделе. Возможная принадлежность нового главы ОГА к партии «Слуга народа» никого особо не волнует — ведь претензии к тому же Петрову были связаны не с его партбилетом, и даже не с тем, что он был «парашютистом» из Киева, а с попыткой переломить местных «через колено». Какой выбор сделают в Офисе президента на этот раз — покажет время.

«Арена Львов» находится в аварийном состоянии — мэр города

На сессии Львовского городского совета, состоявшейся 25 ноября, депутаты предложили построить новый мультифункциональный спортивный комплекс для командных видов спорта, который мог бы функционировать ежедневно. В ответ мэр города Андрей Садовый заявил о неспособности киевских властей эксплуатировать уже существующие крупные спортивные сооружения во Львове.

Садовой заявил, что построенный к ЕВРО-2012 стадион «Арена Львов» ныне является… аварийным объектом. «Проблема "Арены Львов" очень проста — это проблема менеджмента. Когда мы готовились к ЕВРО-2012, то мы готовили команду, которая должна была управлять стадионом. Государство какое решение одобрило? Город вообще отодвинули, сами будут управлять. Если вы сегодня залезете внутрь этого стадиона, то вы поймете, что он находится в аварийном состоянии. Если срочно не начать выделять средства на ликвидацию аварийности, то он просто может завалиться», — утверждает мэр Львова.

«Плюс, чтобы вы поняли, он до сих пор не введён в эксплуатацию. Есть подстанция, которая не запущена, так же подстанция около аэродрома не запущена. 10 лет стоят подстанции», — отметил Садовый. Примечательно, что всего две недели назад на «Арене Львов» проходил региональный форум «Реформа системы школьного питания», на котором выступала супруга президента Украины Елена Зеленская.

Как известно, когда Львов был выбран в качестве одного из городов, принимающих ЕВРО-2012, его власти во главе с Андреем Садовым провалили строительство современного стадиона. В результате «Арена Львов» была построена за средства государственного бюджета Украины, за объект лично отвечал вице-премьер Борис Колесников, а инспектировал его готовность тогдашний президент Виктор Янукович. Кстати, львовяне до сих пор выдвигают Садвовому претензии в связи с тем, что мэр города во время визитов Колесникова и Януковича во Львов говорил с ними на русском языке. Львов присоединится к НАТО? Мэр Садовый похвастался визитом главы Военного комитета Альянса © Facebook, Андрій Садовий

Власти Львова неоднократно пытались получить «Арену Львов» если не в собственность, то в управление. Не исключено, что нынешнее заявление Садового — очередная попытка заполучить этот стадион, на котором часто играет сборная Украины, а также местные команды — ФК «Львов» и «Рух». При этом легендарные львовские «Карпаты» использовать «Арену Львов» отказываются — в связи с дороговизной. Однако не исключено, что настоящей причиной действительно является аварийное состояние построенного всего десять лет назад стадиона.

Регион стал центром производства поддельных COVID-сертификатов

Во Львовской области разоблачили подпольную типографию, которая занималась подделкой COVID-сертификатов для гастарбайтеров. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины. По данным следствия, местный житель создал у себя дома типографию и производил поддельные медицинские документы, в частности сертификаты о вакцинации от COVID-19. Свои услуги он оказывал в основном перевозчикам, которые покупали документы для своих пассажиров — украинских гастарбайтеров, выезжающих на заработки в страны ЕС, в первую очередь в Польшу. В ходе обысков по месту жительства подозреваемого были изъяты поддельные печати врачей и медицинских учреждений, свидетельства о вакцинации от COVID-19, а также компьютерная техника. Печатали сертификаты о вакцинации: на Украине ликвидировали подпольную типографию © CC0, Pixabay

В Хмельницком же СБУ разоблачила группу людей, которые подделывали украинские сертификаты о вакцинации от COVID-19 международного образца. Организовали противоправную деятельность двое предпринимателей из Хмельницкого, привлекая к схеме медработницу из Ровенской области. Об этом 25 ноября сообщила пресс-секретарь управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области Людмила Рябчук.

По её словам, услугами предпринимателей пользовались бывшие и действующие должностные лица, правоохранители и бизнесмены из разных областей Украины. «Как дополнительную опцию, они предлагали своим клиентам турфирмы быстрое изготовление «сертификатов о вакцинации». Стоимость одного поддельного международного свидетельства составляла 1800 гривен, а внесение сведений о «вакцинации» в базы данных без её проведения — 150 евро. Ежемесячно дельцы зарабатывали на подделках более 300 тысяч гривен (около 10 тысяч евро — прим.)», — сообщила Людмила Рябчук.

По данным СБУ, предприниматели привлекли к схеме медработницу центра первичной медико-санитарной помощи одного из сельских советов в Ровенской области. Она вносила информацию о псевдовакцинации в украинский реестр eHealth. «Свидетельства о вакцинации от COVID-19 международного образца изготовляли, используя реквизиты лицензированных врачей и медицинских учреждений Украины. Подделки имели все признаки официального документа: выданы и подписаны якобы уполномоченным лицом и заверены печатью по установленной форме», — добавила Людмила Рябчук. Поддельные сертификаты — одна из причин роста ковид-заболеваний на Украине © REUTERS, Press Service of the National Police of Ukraine/Handout

А в Закарпатской области разоблачили пять местных граждан, которые продавали поддельные международные сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты и страховые полисы. Их услугами воспользовались почти 4,5 тысячи человек, сообщила 26 ноября пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Злоумышленники рекламировали свои услуги преимущественно в социальных сетях. Стоимость документа составляла от 500 до 2,5 тысячи гривен. В то же время цена поддельного сертификата о вакцинации зависела от внесения данных в электронную систему и его генерации в приложении «Дія», что тоже обеспечивали дельцы.

Было проведено 7 обысков по месту жительства и работы фигурантов, в ходе проверки правоохранители изъяли компьютерную технику, которая содержала поддельные документы, жесткие диски, поддельные печати, около 1000 незаполненных номерных страховых бланков, незаполненные бланки с проставленными печатями. «Во время предварительного осмотра компьютерной техники оперативники обнаружили клиентскую базу с персональными данными около 4500 человек, которые воспользовались незаконными услугами фигурантов», — добавила пресс-служба, пообещав учесть сведения о клиентах мошенников в работе пограничников.