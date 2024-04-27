https://ukraina.ru/20240427/1054765619.html
"Они были готовы продаться": Дмитрий Киселев о том, почему на Украине не было "достоинства нации"
"Они были готовы продаться": Дмитрий Киселев о том, почему на Украине не было "достоинства нации" - 27.04.2024 Украина.ру
"Они были готовы продаться": Дмитрий Киселев о том, почему на Украине не было "достоинства нации"
Понятия человеческого достоинства или достоинства нации на Украине не было. Эти культурные провалы сыграли фатальную роль. И конечно, пренебрежение к праву, этот третий тур выборов после "оранжевого Майдана". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
2024-04-27T03:40
2024-04-27T03:40
2024-04-27T03:40
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Первый президент Украины Леонид Кравчук называл украинский парламент — "торговый дом Верховной рады". Потому что по Верховной раде в канун голосования перемещались баулы с наличными долларами, рассказал Киселев.По его словам, плана развития страны на Украине не было. Они просто хотели к кому-то "прислониться" — то ли к Западу, то ли к России, хотели взять то и другое с обеих сторон. "А вы нас купите": такая популярная фраза или присказка там бытовала, добавил журналист.Постепенно ореол "оранжевой революции" рассеялся и этот цвет стал неприличен в гардеробе. Оранжевый исчез из пространства, стал постыдным, отметил он.К такому фатальному результату привела неразвитость общественных институтов, презрение к государственным институтам, отсутствие какой-то национальной традиции и непонимание общенациональных интересов, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240426/1054729967.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, запад, россия, дмитрий киселев, леонид кравчук, верховная рада, миа "россия сегодня", нация, майдан, оранжевая революция
Новости, Украина, Запад, Россия, Дмитрий Киселев, Леонид Кравчук, Верховная Рада, МИА "Россия сегодня", нация, Майдан, Оранжевая революция
"Они были готовы продаться": Дмитрий Киселев о том, почему на Украине не было "достоинства нации"
Понятия человеческого достоинства или достоинства нации на Украине не было. Эти культурные провалы сыграли фатальную роль. И конечно, пренебрежение к праву, этот третий тур выборов после "оранжевого Майдана". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Первый президент Украины Леонид Кравчук называл украинский парламент — "торговый дом Верховной рады". Потому что по Верховной раде в канун голосования перемещались баулы с наличными долларами, рассказал Киселев.
По его словам, плана развития страны на Украине не было. Они просто хотели к кому-то "прислониться" — то ли к Западу, то ли к России, хотели взять то и другое с обеих сторон. "А вы нас купите": такая популярная фраза или присказка там бытовала, добавил журналист.
"Они были готовы продаться. А понятия человеческого достоинства или достоинства нации не было. Эти культурные провалы сыграли фатальную роль. И конечно, пренебрежение к праву, это третий тур выборов после оранжевого Майдана", - указал гендиректор МИА "Россия Сегодня".
Постепенно ореол "оранжевой революции" рассеялся и этот цвет стал неприличен в гардеробе. Оранжевый исчез из пространства, стал постыдным, отметил он.
К такому фатальному результату привела неразвитость общественных институтов, презрение к государственным институтам, отсутствие какой-то национальной традиции и непонимание общенациональных интересов, резюмировал собеседник издания.