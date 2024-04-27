https://ukraina.ru/20240427/1054765619.html

"Они были готовы продаться": Дмитрий Киселев о том, почему на Украине не было "достоинства нации"

"Они были готовы продаться": Дмитрий Киселев о том, почему на Украине не было "достоинства нации" - 27.04.2024 Украина.ру

"Они были готовы продаться": Дмитрий Киселев о том, почему на Украине не было "достоинства нации"

Понятия человеческого достоинства или достоинства нации на Украине не было. Эти культурные провалы сыграли фатальную роль. И конечно, пренебрежение к праву, этот третий тур выборов после "оранжевого Майдана". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев

2024-04-27T03:40

2024-04-27T03:40

2024-04-27T03:40

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нация

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Первый президент Украины Леонид Кравчук называл украинский парламент — "торговый дом Верховной рады". Потому что по Верховной раде в канун голосования перемещались баулы с наличными долларами, рассказал Киселев.По его словам, плана развития страны на Украине не было. Они просто хотели к кому-то "прислониться" — то ли к Западу, то ли к России, хотели взять то и другое с обеих сторон. "А вы нас купите": такая популярная фраза или присказка там бытовала, добавил журналист.Постепенно ореол "оранжевой революции" рассеялся и этот цвет стал неприличен в гардеробе. Оранжевый исчез из пространства, стал постыдным, отметил он.К такому фатальному результату привела неразвитость общественных институтов, презрение к государственным институтам, отсутствие какой-то национальной традиции и непонимание общенациональных интересов, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240426/1054729967.html

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новости, украина, запад, россия, дмитрий киселев, леонид кравчук, верховная рада, миа "россия сегодня", нация, майдан, оранжевая революция