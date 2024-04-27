"Они были готовы продаться": Дмитрий Киселев о том, почему на Украине не было "достоинства нации" - 27.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240427/1054765619.html
"Они были готовы продаться": Дмитрий Киселев о том, почему на Украине не было "достоинства нации"
"Они были готовы продаться": Дмитрий Киселев о том, почему на Украине не было "достоинства нации" - 27.04.2024 Украина.ру
"Они были готовы продаться": Дмитрий Киселев о том, почему на Украине не было "достоинства нации"
Понятия человеческого достоинства или достоинства нации на Украине не было. Эти культурные провалы сыграли фатальную роль. И конечно, пренебрежение к праву, этот третий тур выборов после "оранжевого Майдана". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
2024-04-27T03:40
2024-04-27T03:40
новости
украина
запад
россия
дмитрий киселев
леонид кравчук
верховная рада
миа "россия сегодня"
нация
майдан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103216/97/1032169714_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_704d7be8aaf086dcca7754db833a0f71.jpg
Первый президент Украины Леонид Кравчук называл украинский парламент — "торговый дом Верховной рады". Потому что по Верховной раде в канун голосования перемещались баулы с наличными долларами, рассказал Киселев.По его словам, плана развития страны на Украине не было. Они просто хотели к кому-то "прислониться" — то ли к Западу, то ли к России, хотели взять то и другое с обеих сторон. "А вы нас купите": такая популярная фраза или присказка там бытовала, добавил журналист.Постепенно ореол "оранжевой революции" рассеялся и этот цвет стал неприличен в гардеробе. Оранжевый исчез из пространства, стал постыдным, отметил он.К такому фатальному результату привела неразвитость общественных институтов, презрение к государственным институтам, отсутствие какой-то национальной традиции и непонимание общенациональных интересов, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240426/1054729967.html
украина
запад
россия
майдан
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103216/97/1032169714_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_2a726c31453c8facadb10ad3eea7e79e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, россия, дмитрий киселев, леонид кравчук, верховная рада, миа "россия сегодня", нация, майдан, оранжевая революция
Новости, Украина, Запад, Россия, Дмитрий Киселев, Леонид Кравчук, Верховная Рада, МИА "Россия сегодня", нация, Майдан, Оранжевая революция

"Они были готовы продаться": Дмитрий Киселев о том, почему на Украине не было "достоинства нации"

03:40 27.04.2024
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Киеве
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать в
Понятия человеческого достоинства или достоинства нации на Украине не было. Эти культурные провалы сыграли фатальную роль. И конечно, пренебрежение к праву, этот третий тур выборов после "оранжевого Майдана". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Первый президент Украины Леонид Кравчук называл украинский парламент — "торговый дом Верховной рады". Потому что по Верховной раде в канун голосования перемещались баулы с наличными долларами, рассказал Киселев.
По его словам, плана развития страны на Украине не было. Они просто хотели к кому-то "прислониться" — то ли к Западу, то ли к России, хотели взять то и другое с обеих сторон. "А вы нас купите": такая популярная фраза или присказка там бытовала, добавил журналист.
"Они были готовы продаться. А понятия человеческого достоинства или достоинства нации не было. Эти культурные провалы сыграли фатальную роль. И конечно, пренебрежение к праву, это третий тур выборов после оранжевого Майдана", - указал гендиректор МИА "Россия Сегодня".
Постепенно ореол "оранжевой революции" рассеялся и этот цвет стал неприличен в гардеробе. Оранжевый исчез из пространства, стал постыдным, отметил он.
К такому фатальному результату привела неразвитость общественных институтов, презрение к государственным институтам, отсутствие какой-то национальной традиции и непонимание общенациональных интересов, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру
Алексей Кочетков интервью
Вчера, 05:20
Алексей Кочетков: ВСУ готовят в Белоруссии "атаку на Белгород", а Литва спустилась на этаж к России Если наше военно-политическое руководство уверено, что Белоруссию надо использовать как плацдарм, то это делать надо. Если же этого не делать, Белоруссия должна оставаться нашим надежным тылом
 
НовостиУкраинаЗападРоссияДмитрий КиселевЛеонид КравчукВерховная РадаМИА "Россия сегодня"нацияМайданОранжевая революция
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:20"Нацизм сам не рассосется": Киселев сообщил, как военный разгром навсегда победит украинский национализм
04:10Рвали страну по кускам: Киселев о том, почему на Украине не смогли сформировать общенациональные интересы
04:00Спящие ячейки: политолог о том, смогут ли ДРГ перейти границу и захватить Кобринский район в Белоруссии
03:50Заказные тексты и пиар: Киселев раскрыл, почему на Украине не существует независимой журналистики
03:40"Они были готовы продаться": Дмитрий Киселев о том, почему на Украине не было "достоинства нации"
03:30Алексей Кочетков объяснил, смогут ли боевики из оппозиции при поддержке ВСУ захватить часть Белоруссии
03:20Киселев объяснил, почему для россиян государство - большая ценность, а на Украине его никогда не было
03:10"Мы свободны и не комплексуем": Киселев о том, как Россия делает феноменальные успехи и не боится санкций
03:00Наш продукт - это общественный баланс: Киселев объяснил, как журналисты могут влиять на аудиторию
00:03Похитили волонтера, угрожали женщинам: СМИ раскрыли особенности работы украинских военкомов
23:37Канада выделяет еще около $12 млн на дроны и снаряды для ВСУ
23:17В КП "Киевтеплоэнерго" прошли обыски по делу о незаконной растрате имущества
22:56Российские войска установили контроль над еще двумя населенными пунктами под Авдеевкой – Deep State
22:26В Ровно со смехом разрушили памятник советским солдатам
21:59Немецкие журналисты обнародовали договор, который мог бы свернуть боевые действия на Украине
21:28В Каховке в результате обстрела ВСУ погиб 1 мирный житель, еще 2 ранены
21:14В Раде объяснили почему Киев усиливает цензуру
20:49Пьяный глава Броварской райадминистрации сбил 4 человека, в том числе ребенка
20:28США объявили о новой программе помощи Украине на сумму $6 млрд
20:12Почему американское оружие больше не мотивирует ВСУ и что будет с Украиной
Лента новостейМолния